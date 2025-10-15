Говорить, что русской кухне не нужна поддержка на государственном уровне – это как утверждать, что человек с ампутированными ногами может на равных соревноваться в беге со здоровыми тренированными спортсменами.6 комментариев
Путин встретил сирийского главу аш-Шараа в Кремле рукопожатием
Президент России Владимир Путин принял временного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа в Кремле, где они обменялись рукопожатием в торжественной обстановке Зеленой гостиной.
Обычно рабочие визиты зарубежных руководителей проходят в менее парадных залах Сенатского дворца, однако для аш-Шараа было сделано исключение, передает ТАСС. Российская сторона подчеркнула многолетнюю дружбу между народами России и Сирии.
В переговорах приняли участие министр обороны Андрей Белоусов, глава МИД Сергей Лавров, замглавы администрации президента Максим Орешкин, вице-премьер Александр Новак, начальник ГРУ Генштаба ВС России Игорь Костюков и помощник президента Юрий Ушаков. После встречи в узком составе лидеры продолжат переговоры за рабочим завтраком.
Напомним, в среду временный президент Сирии аш-Шараа прибыл в Москву.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что Путин и аш-Шараа обсудят российские военные базы в Сирии.