МИД рассказал о росте партнерства России со странами Африки
В последние годы Москва и страны Африки заметно активизировали сотрудничество, при этом африканские государства все чаще называют Россию своим стратегическим партнером, заявила директор департамента партнерства с Африкой МИД Татьяна Довгаленко.
Африканские страны рассматривают Россию в качестве надежного друга и партнера, заявила Довгаленко на пресс-конференции, передает ТАСС. По словам дипломата, отношения Москвы с государствами континента развиваются поступательно и укрепляются с каждым годом.
Также дипломат отметила стремительный прогресс Африки за последние годы. По её словам, страны континента последовательно расширяют своё влияние в мировых делах, и Россия поддерживает их желание получить постоянное место в Совете Безопасности ООН, уважая соответствующие решения, принятые на самой Африке.
По словам дипломата, Россия рассчитывает на активное участие африканских партнеров в предстоящей министерской встрече. Она отметила, что на встрече в Каире приоритетное внимание будет уделено вопросам развития торгового, инвестиционного, экономического и отраслевого сотрудничества между Россией и странами Африки. Помимо международной и внешнеполитической повестки, значительный акцент запланирован именно на этом блоке вопросов.
Довгаленко подчеркнула, что подготовка к встрече ведется совместно и плотно с африканскими коллегами. Она также напомнила о значимости саммитов Россия – Африка 2019 и 2023 года, которые президент Владимир Путин ранее назвал прорывными и ставшими основой для динамичного развития двусторонних отношений. На сегодняшний день, по мнению МИД, сотрудничество между Россией и африканскими странами развивается поступательно и набирает обороты.
