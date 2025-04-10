Полиция Лос-Анджелеса ранила жену басиста Weezer

В Лос-Анджелесе жена басиста группы Weezer ранена полицией по подозрению в покушении на убийство

Tекст: Денис Тельманов

Полиция Лос-Анджелеса ранила и задержала Джиллиан Шрайнер, жену басиста рок-группы Weezer Скотта Шрайнера, по подозрению в покушении на убийство полицейского, передает РИА «Новости».

Правоохранители проводили обыск одного из домов в рамках дела о наезде на пешехода, когда увидели Шрайнер во дворе соседнего дома с огнестрельным оружием. После нескольких просьб бросить оружие, женщина направила его на полицейских, в результате чего те открыли огонь, ранив Шрайнер в плечо.

Подозрение в покушении на убийство правоохранителя было выдвинуто женщине после задержания и госпитализации. Ни один полицейский не пострадал. Полиция также подчеркнула, что Шрайнер не связана с упомянутым ранее делом о наезде на пешехода.

Рок-группа Weezer, частью которой Скотт Шрайнер является с 2001 года, была основана в 1992 году в Лос-Анджелесе. Группа выпустила 15 студийных альбомов, четыре из которых были проданы тиражом более одного миллиона копий. Коллектив также был пять раз номинирован на премию «Грэмми», выиграв премию в 2009 году.

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