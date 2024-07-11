Запад предлагает свои суррогаты смысла. Противопоставить этому нечто старое и доброе недостаточно. Противоядие следует искать и в том новом, что появляется здесь и сейчас. Увидеть за чередой событий нового героя, нашего героя, который воплощал бы в себе нерв времени.2 комментария
Бывшему гитаристу Red Hot Chili Peppers предъявили иск в суд
Associated Press: Бывшему гитаристу Red Hot Chili Peppers предъявили иск в суд
Экс-гитарист Red Hot Chili Peppers Джош Клингхоффер получил иск в суд по делу о причинении смерти по неосторожности и халатности после того, как в марте на черном внедорожнике без номерных знаков сбил пешехода, пишет Associated Press.
Издание указывает, что Клингхоффер получил иск в суд по делу о причинении смерти по неосторожности и халатности, передает РИА «Новости».
Дочь погибшего 47-летнего Исраэля Санчеса Эшли Санчес и ее адвокат утверждают, что происшествие было «безрассудным убийством».
Видеозапись с камеры входной двери неподалеку от места происшествия, предоставленная суду, показывает, как Клингхоффер на развороте сбивает Санчеса, а затем скрывается с места происшествия.
Пострадавший от удара получил травму черепа и позже скончался в больнице.