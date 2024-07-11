Associated Press: Бывшему гитаристу Red Hot Chili Peppers предъявили иск в суд

Tекст: Александра Юдина

Издание указывает, что Клингхоффер получил иск в суд по делу о причинении смерти по неосторожности и халатности, передает РИА «Новости».

Дочь погибшего 47-летнего Исраэля Санчеса Эшли Санчес и ее адвокат утверждают, что происшествие было «безрассудным убийством».

Видеозапись с камеры входной двери неподалеку от места происшествия, предоставленная суду, показывает, как Клингхоффер на развороте сбивает Санчеса, а затем скрывается с места происшествия.

Пострадавший от удара получил травму черепа и позже скончался в больнице.