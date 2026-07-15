Politico: Реформа охоты спровоцировала конфликт Рима с Брюсселем

Politico: Реформа правил охоты в Италии вызвала недовольство Евросоюза

Tекст: Мария Иванова

Правительство Джорджи Мелони планирует провести крупнейшую за три десятилетия реформу законов об охоте, пишет издание Politico.

Законопроект расширяет права охотников, увеличивая площади угодий, продлевая сезоны и расширяя список разрешенных для добычи видов. Наиболее спорным пунктом стало переопределение охотников как «биорегуляторов», помогающих защищать биоразнообразие.

Инициатива уже одобрена Сенатом и рассматривается сельскохозяйственным комитетом парламента. Однако в декабре прошлого года Еврокомиссия направила Риму официальное письмо с предупреждением о возможном нарушении директивы ЕС по птицам. Еврокомиссия внимательно следит за прохождением законопроекта.

«Мы сочли необходимым пересмотреть законодательство, которому более 30 лет, и адаптировать его к экологическому и охотничьему контексту, который значительно изменился», – заявил глава сельскохозяйственного комитета Сената Лука Де Карло, отвергнув обвинения в политической подоплеке.

Охотники составляют менее 1% населения Италии, а около 80% итальянцев считают охоту опасной или неэтичной. Тем не менее правительство продвигает реформу на фоне растущей конкуренции на правом фланге. Новое националистическое движение отставного генерала Роберто Ванначчи активно привлекает консервативных избирателей, что вынуждает партию Мелони реагировать.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая премьер-министр Италии Джорджа Мелони жестко раскритиковала бюрократическую конфигурацию Евросоюза.

Весной глава итальянского правительства потерпела серьезное поражение на референдуме по судебной реформе. Вскоре после этого на политической арене страны появилась новая сильная соперница для действующего премьера.