  • Новость часаУкраинские дроны повредили десять многоэтажек и пять частных домов в Севастополе
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Дальнобойными ударами Россия наказывает украинскую пехоту за скученность
    Россия потребовала от ООН отозвать обвинения в сексуальном насилии в зоне СВО
    Трамп признался в любви к высокой инфляции
    В ЕС озаботились неэффективностью Каллас
    Российские войска выдавили украинских боевиков из Старого Каравана
    Дипломат в ОБСЕ назвала европейских спонсоров убийства россиян дронами
    Иран сообщил о закрытии Ормузского пролива для любых судов
    Евросоюз запустил масштабные реформы ради спасения экономики от краха
    Песков назвал условие возвращения зарубежных сервисов в Россию
    Мнения
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Трамп демонтирует американскую империю

    Зачем добровольно отказываться от гегемонии? Ответ скрыт от политологов, но понятен экономистам. В этом году на погашение гособлигаций США впервые будет потрачен триллион долларов. Гашение облигаций уже стало для Америки непосильной ношей.

    0 комментариев
    Андрей Манчук Андрей Манчук Албанская «революция фламинго» против коррупции и США

    Американские инвесторы прекрасно знали, что с правящими кругами Албании несложно договориться. Так и произошло. Но в дело вмешался народ, протестуя против коррупции собственной власти и наглости американского бизнеса.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов В Израиле Макаревич впервые обрел родину

    После начала СВО некоторые граждане ломанули из России в солнечный Израиль. Причина называлась такая: «не хотим жить в стране, воюющей с соседями». Теперь посмотрим счет на табло: Израиль сравнял с землей сектор Газа, напал на Иран, бомбит Ливан. Всё это они, конечно же, осуждают? Как бы не так.

    23 комментария
    11 июня 2026, 09:37 • Новости дня

    Биржевые цены на газ в Европе превысили 600 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость голубого топлива на европейских биржах продемонстрировала умеренный рост, преодолев психологическую отметку в 600 долларов за тысячу кубометров.

    Биржевые цены на газ в Европе умеренно растут, достигнув уровня чуть более чем 600 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    Июльские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торги на отметке 608,2 доллара, прибавив 1,9%.

    К утру показатель закрепился на уровне 601,3 доллара, что на 0,7% превышает расчетную цену предыдущего торгового дня. Средние биржевые цены на газ в Европе за март выросли почти на 60% по сравнению с февралем из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке.

    В апреле стоимость снизилась на 14%, примерно до 540 долларов за тысячу кубометров. Максимум цены газа за время конфликта был достигнут 19 марта и составил 853,7 доллара за тысячу кубометров. Исторический рекорд в 3892 доллара был установлен в начале весны 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне котировки голубого топлива на лондонской бирже ICE достигли отметки в 585 долларов за тысячу кубометров.

    В начале этой недели стоимость июльских фьючерсов TTF превысила 600 долларов.

    Весной глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал ракетную атаку на катарский комплекс по производству СПГ катастрофичной для Евросоюза.

    10 июня 2026, 19:18 • Новости дня
    Названы выступившие против допуска России к хоккейным турнирам страны

    Три страны выступили против возвращения хоккеистов России на международные турниры

    Названы выступившие против допуска России к хоккейным турнирам страны
    @ Sychkova Ekaterina/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Хоккейные федерации Швеции, Финляндии и Чехии продолжают выступать против возвращения российских сборных на международные турниры, несмотря на возможные изменения в позиции международной организации.

    Хоккейные федерации Швеции, Финляндии и Чехии выступили против возвращения российских хоккеистов к международным соревнованиям. При этом спортивные чиновники отказываются комментировать свои возможные действия, если решение о возвращении россиян все же будет принято, отмечает ТАСС.

    «В нынешней ситуации мы считаем участие России совершенно немыслимым. Но в уставе IIHF таких пунктов [позволяющих отстранить Россию] нет, за исключением тех, которые касаются безопасности», – заявил председатель Шведской хоккейной ассоциации Андерс Ларссон. Позицию шведского коллеги полностью поддержали в федерациях Финляндии и Чехии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее дисциплинарный совет Международной федерации хоккея (IIHF) аннулировал решение о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне-2026/27. Позже совет организации пообещал рассмотреть вопросы допуска российских команд в индивидуальном порядке. А президент IIHF Люк Тардиф запланировал обсуждение статуса отстраненных сборных на сентябрь.

    Комментарии (8)
    10 июня 2026, 11:39 • Новости дня
    Россия заявила о праве защищать грузы в Средиземном море

    МИД: Россия оставляет за собой право защищать грузы в Средиземном море

    Россия заявила о праве защищать грузы в Средиземном море
    @ МИД РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва оставляет за собой право использовать различные инструменты для защиты российских грузов в Средиземном море.

    Захарова подчеркнула, что Россия оставляет за собой право использовать различные инструменты для защиты российских грузов в Средиземном море, передает РИА «Новости».

    «Мы оставляем за собой право использовать весь арсенал политических, правовых и других имеющихся в нашем распоряжении инструментов в защиту морской безопасности и законных интересов грузоотправителей и судовладельцев», – отметила Захарова.

    Комментируя действия Евросоюза, Захарова указала, что задействование кораблей военно-морской операции IRINI в Средиземном море для досмотра или захвата судов с нефтью, по оценке российской стороны, станет грубейшим нарушением международного права. Она отметила, что такие планы ЕС, касающиеся танкеров с нефтепродуктами, вызывают в Москве серьезную обеспокоенность с точки зрения безопасности судоходства и соблюдения международных норм.

    Военные корабли Евросоюза в Средиземном море получили право останавливать танкеры с предполагаемой российской нефтью в рамках операции IRINI.

    Евросоюз разрешил кораблям миссии IRINI задерживать в Средиземном море танкеры с нефтью, заявляя о борьбе с так называемым теневым флотом России.

    Ранее МИД России назвал задержание Францией танкера Tagor проявлением европейского правового нигилизма.

    Комментарии (43)
    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

    Комментарии (4)
    10 июня 2026, 14:38 • Новости дня
    Президент Финляндии назвал идеальных переговорщиков с Россией

    Стубб предложил доверить переговоры с Россией Мерцу, Стармеру и Макрону

    Президент Финляндии назвал идеальных переговорщиков с Россией
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Финляндии Александр Стубб считает, что контактировать с Россией от лица Европейского союза должны канцлер Германии Фридрих Мерц, британский премьер Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон.

    «Я думаю, что лучшей группой стран для этого будет E3 («евротройка»). Другими словами, президент Франции, канцлер Германии и премьер-министр Соединенного Королевства», – сказал Стубб на пресс-конференции.

    Политик также прокомментировал сообщения СМИ о том, что он сам мог бы стать переговорщиком. Финский лидер отметил, что не видит себя в роли представителя ЕС на возможных переговорах с Россией, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры Британии, Франции и Германии провели в Лондоне встречу о возможных контактах с Россией.

    По итогам переговоров «евротройка» выдвинула условия для прекращения конфликта на Украине.

    Премьер Чехии Андрей Бабиш предложил назначить канцлера ФРГ Фридриха Мерца главным переговорщиком от Евросоюза.

    Комментарии (19)
    10 июня 2026, 18:48 • Новости дня
    Молдавия согласилась стать неполноценным членом ЕС

    Власти Молдавии согласились вступить в Евросоюз без права вето

    Молдавия согласилась стать неполноценным членом ЕС
    @ Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вице-спикер парламента Молдавии заявила о готовности вступить в Евросоюз с усеченными полномочиями, в частности отказаться от права вето.

    Кишинев готов отказаться от ряда полномочий при интеграции в европейское сообщество, заявила вице-спикер парламента Дойна Герман, передает ТАСС.

    «Не так уж и важно, будет ли Молдова иметь в Евросоюзе право вето или нет. Главное для нас – мир, безопасность и экономическое развитие, которое обеспечивает ЕС», – заявила политик в эфире местной радиостанции.

    Депутат отметила поддержку евроинтеграции со стороны Румынии и прибалтийских стран, признав при этом наличие скептицизма у пяти других государств. Это Франция, Германия, Италия, Люксембург и Бельгия. По ее словам, республике предстоит проделать огромный объем работы, поскольку сейчас страна не соответствует критериям вступления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее еврокомиссар Марта Кос анонсировала старт переговоров о вступлении Молдавии в Евросоюз 15 июня. Впрочем, до этого она же назвала невыполнимыми планы Молдавии по присоединению к европейскому сообществу в 2027 году.

    Вместе с тем, еще осенью 2025 года председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла об открытых дверях объединения для республики.

    Комментарии (16)
    10 июня 2026, 21:10 • Новости дня
    Брюссель потребовал от Грузии ввести санкции против России взамен на безвиз с ЕС
    Брюссель потребовал от Грузии ввести санкции против России взамен на безвиз с ЕС
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз требует от Грузии ввести санкции против России, если республика хочет сохранить безвизовое сообщение с ЕС, сообщил председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили.

    «Они нам говорят, если мы хотим безвизовое сообщение, то должны ввести санкции против России, то есть заняться самоубийством», – заявил спикер, передает ТАСС. По его словам, в случае разрушения страны пользоваться безвизовым режимом будет некому.

    Папуашвили добавил, что европейские чиновники просят Тбилиси навредить собственной экономике ради сближения с визовой политикой Брюсселя. Однако власти Грузии не намерены разрушать страну, даже если Евросоюз пытается превратить визовый вопрос в политическое оружие.

    Напомним, Евросоюз назначил на 11 июня переговоры с Грузией о возможной отмене безвизового режима.

    Ранее Папуашвили отказался присоединяться к антироссийским санкциям ради сохранения свободного въезда в Европу.

    Еврокомиссар Кая Каллас уже угрожала лишить республику действующего с 2017 года либерального визового режима.

    Комментарии (12)
    10 июня 2026, 20:02 • Новости дня
    Reuters: Дроны ВСУ разрушили турбизнес на востоке Латвии

    Reuters: Туристы массово отменяют поездки в Латвию из-за украинских дронов

    Reuters: Дроны ВСУ разрушили турбизнес на востоке Латвии
    @ Victor Lisitsyn/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Риск появления беспилотников Вооруженных сил Украины заставил путешественников отказаться от отдыха в восточных регионах Латвии, отмечают западные СМИ.

    Туристический бизнес на востоке Латвии пришел в упадок из-за украинских дронов. Около 500 малых предприятий, зависящих от туризма, испытывают серьезные финансовые трудности, пишет Reuters. Агентство отмечает, что путешественники стараются держаться подальше от приграничных районов страны, так как опасаются необходимости искать укрытие от украинских ударных дронов.

    По данным агентства, с отменой бронирований столкнулись уже около 85% представителей малого бизнеса. Впервые за последние несколько лет пустует гостевой дом Birdwhistles, расположенный в 50 километрах от границы с Россией.

    На протяжении двух недель в регионе сохранялась спокойная обстановка, что давало надежду на улучшение ситуации. Однако 8 июня французский истребитель НАТО сбил очередной беспилотник над территорией Латвии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае министр обороны Латвии Андрис Спрудс объявил об уходе в отставку из-за падения украинских беспилотников.

    В начале июня новый латвийский премьер Андрис Кулбергс призвал граждан проводить отпуска в пострадавшей Латгалии для поддержки экономики региона. В то же время, власти страны из-за угрозы с воздуха отменяли занятия в школах и движение поездов.

    Комментарии (0)
    10 июня 2026, 11:06 • Новости дня
    Евросоюз задумал открыть в Азии и Африке лагеря для депортации мигрантов

    Politico: ЕС создаст центры депортации для мигрантов в третьих странах

    Евросоюз задумал открыть в Азии и Африке лагеря для депортации мигрантов
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В преддверии масштабной миграционной реформы страны Европы планируют узаконить высылку нелегальных мигрантов в специальные депортационные центры за пределами континента, пишет Politico.

    Послы государств планируют утвердить новые правила высылки нелегалов за пределы блока, пишет издание Politico. Ожидается, что масштабная реформа миграционного законодательства вступит в силу уже в пятницу.

    Министр по делам миграции Кипра Николас Иоаннидис заявил, что соглашение придаст импульс обсуждению проблемы. «Теперь, когда у нас есть правовая база, мы верим, что в ближайшие месяцы эти планы обретут реальные очертания», – отметил чиновник.

    По словам Иоаннидиса, центры возврата могут разместить вдали от европейских границ. Идею уже активно обсуждают представители Германии, Нидерландов, Дании, Австрии и Греции. Берлин и Амстердам намерены подготовить свои проекты до конца года.

    Шведский министр Йохан Форсселл сообщил о планах северных стран запустить пилотную программу для граждан Сирии, Афганистана и Сомали. Правозащитники выразили обеспокоенность возможными нарушениями прав человека, а власти Люксембурга отказались депортировать таким образом женщин и детей.

    Напомним, накануне масштабные антимигрантские погромы вспыхнули в Белфасте.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер назвал кошмарным нападение мигранта на прохожего в Белфасте.

    Между тем на этой неделе ЦАР согласилась принять депортированных из США мигрантов.

    Комментарии (2)
    10 июня 2026, 14:20 • Новости дня
    Лавров оценил способность ЕС содействовать урегулированию на Украине

    Лавров: Чудо в вопросе участия ЕС в урегулировании на Украине маловероятно

    Лавров оценил способность ЕС содействовать урегулированию на Украине
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Сергей Лавров выразил сомнение в способности европейских институтов содействовать мирному процессу на Украине.

    Свое заявление министр сделал в Казани на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем ОДКБ Таалатбеком Масадыковым, передает РИА «Новости». Встреча с журналистами состоялась по итогам заседания Совета министров иностранных дел организации.

    «Конечно, чудеса случаются, но мне очень мало верится в то, что с нынешним Евросоюзом может произойти какое-то чудо», – подчеркнул Лавров.

    Напомним, еевропейские дипломаты по непубличным каналам передавали сигналы о желании участвовать в мирном процессе.

    В мае Лавров исключил возможность напрашиваться на диалог с западными странами.

    До этого министр указал на невозможность достижения договоренностей с нынешними лидерами ЕС.

    Комментарии (2)
    11 июня 2026, 09:12 • Новости дня
    В ЕС озаботились неэффективностью Каллас

    FT: Страны ЕС задумали реорганизовать дипломатическую службу из-за Каллас

    В ЕС озаботились неэффективностью Каллас
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские государства рассматривают возможность масштабной реформы дипломатической службы ЕС на фоне недовольства работой и антироссийской риторикой нынешней главы дипломатии Каи Каллас.

    По данным FT, столицы стран Европейского союза обсуждают масштабную перестройку дипломатической службы объединения, передает РИА «Новости». Основной причиной стала низкая эффективность ведомства и массовое недовольство деятельностью Каи Каллас.

    «Совершенно очевидно, что внешнеполитическое ведомство ЕС не работает так, как должно в современном мире. Оно неэффективно... Проблема носит структурный характер, поэтому структуру необходимо перестроить», – заявил один из собеседников издания Financial Times.

    Париж и Берлин рассматривают возможность лишить главу евродипломатии части полномочий. В частности, предлагается ослабить ее контроль над сетью из более чем 140 делегаций и вернуть управление Еврокомиссии, чтобы избежать дублирования функций.

    Ситуацию усугубляют несогласованные заявления Каллас об отношениях с Китаем. Испанская газета Pais и вовсе назвала ее частью худшего руководства в Брюсселе, отметив зацикленность чиновницы на слепой антироссийской риторике и ее скромные умственные способности.

    Ранее депутат Европарламента Фернан Картайзер призвал заменить Каю Каллас на посту главы европейской дипломатии.

    Член ЕП Мартин Зоннеборн сравнил чиновницу с ядерным оружием из-за ее радикальной антироссийской позиции.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо потребовал уволить политика ради успешного проведения международных мирных переговоров.

    Комментарии (2)
    11 июня 2026, 09:55 • Новости дня
    Евросоюз запустил масштабные реформы ради спасения экономики от краха

    Bloomberg: Евросоюз ускорит интеграцию рынков для конкуренции с США и Китаем

    Евросоюз запустил масштабные реформы ради спасения экономики от краха
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Европейский союз приступил к радикальной перестройке экономики, чтобы избежать критического отставания от США на 7 трлн евро к 2040 году.

    Европейские лидеры осознали необходимость создания крупных корпораций для сохранения глобального влияния, передает Bloomberg.

    Без решительных шагов экономика региона рискует отстать от американской на 7 трлн евро к 2040 году. Реализация предложенных мер позволит удвоить ожидаемые темпы роста до 2%.

    «Мы будем вынуждены выбрать наименее плохой вариант, предложенный сверхдержавами», – заявил глава Центрального банка Латвии Мартиньш Казакс. Для предотвращения такого сценария объединение пересматривает правила конкуренции и выделяет миллиарды евро на стимулирование спроса.

    Крупный бизнес уже реагирует на изменения через трансграничные слияния. Итальянский банк UniCredit готовится к поглощению немецкого Commerzbank, а оборонные подрядчики проводят рекордные первичные размещения акций. Технологические гиганты, включая Amazon и Microsoft, пообещали вложить более 80 млрд евро в развитие инфраструктуры.

    Бывший глава Европейского центрального банка Марио Драги считает необходимым интегрировать рынки и ежегодно инвестировать 1,2 трлн евро. Эти средства планируется направить на цифровые технологии, экологически чистую энергию и укрепление обороноспособности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен решила смягчить действующие долговые правила для финансирования оборонных расходов.

    Европейские власти всерьез обеспокоились отставанием от России, Китая и США по ключевым вопросам глобального соперничества.

    На фоне этого Брюссель запланировал вдвое увеличить объем совместных военных закупок к концу 2027 года.

    Комментарии (2)
    11 июня 2026, 05:49 • Новости дня
    Белград заявил о согласовании с MOL условий сделки по российско-сербской NIS

    Сербский министр Джедович-Ханданович: С MOL согласованы условия сделки по NIS

    Tекст: Антон Антонов

    С венгерской нефтегазовой компанией MOL согласованы условия возможной покупки контрольного пакета акций «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS) у «Газпром нефти», заявила министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович.

    «Сегодня мы закрыли все открытые вопросы с MOL... Если «Газпром нефть» заключит договор с MOL о продаже 56,15% в NIS, а OFAC одобрит сделку, государство Сербия купит дополнительных 5% акций в NIS, что даст государству дополнительные права при принятии решений или блокировании важных решений для нашей страны», – сообщила Джедович-Ханданович.

    Джедович-Ханданович также сообщила о достигнутой договоренности с венгерской стороной сохранить объем производства единственного в Сербии нефтеперерабатывающего завода NIS. По ее словам, в последние годы предприятие перерабатывало от 3,5 до 4 млн тонн нефтепродуктов, передает РИА «Новости».

    Ранее она напомнила, что сроки продажи контрольного пакета акций ограничены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Управление по заграничным активам минфина США (OFAC) разрешило венгерской MOL вести переговоры о покупке контрольного пакета акций NIS до 16 июня.

    В январе Газпром и венгерская компания MOL согласовали основные условия продажи акций NIS.

    Комментарии (0)
    10 июня 2026, 14:45 • Новости дня
    Во Франции заявили о возможной войне с Россией в случае вступления Украины в ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Французский правый политик Николя Дюпон-Эньян связал возможное вступление Украины в Евросоюз с риском прямого военного столкновения между Парижем и Москвой.

    Лидер правой партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян в эфире телеканала CNEWS предупредил о возможном военном конфликте между Парижем и Москвой в случае вступления Украины в Евросоюз, пишет РИА «Новости».

    В ходе программы Дюпон-Эньян заявил: «Если Украина вступит в Европейский союз, то Франция будет воевать с Россией. Это безумие».

    Ранее Дюпон-Эньян заявлял о масштабной подготовке европейских стран к возможному вооруженному конфликту с Россией.

    Между тем посол России во Франции Алексей Мешков заявил о ведущей роли Парижа в недопущении долгосрочного мирного соглашения между Россией и Украиной. А бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже предупреждал о риске втягивания всех стран Евросоюза в военный конфликт с Россией в случае ускоренного приема Украины в Евросоюз.

    Комментарии (0)
    10 июня 2026, 14:22 • Новости дня
    Посольство предложило запретить европейцам дышать воздухом из России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Посольство России в Нидерландах в ответ на готовящиеся ограничения импорта морепродуктов с иронией посоветовало Брюсселю перекрыть доступ к приносимому ветром кислороду.

    «У нас есть идея получше: вместо того, чтобы запрещать российскую рыбную продукцию (и да, приготовьтесь к росту цен), еврократы могли бы просто запретить европейцам дышать воздухом, приносимым ветром из России», – говорится в заявлении посольства, передает РИА «Новости».

    Поводом для шутки стали слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Ранее она сообщила о планах включить в новый пакет санкций полный запрет на ввоз некоторых видов российской рыбы, в том числе трески.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая Урсула фон дер Ляйен анонсировала подготовку направленного против уровня жизни россиян 21-го пакета санкций.

    В прошлом году Мария Захарова иронично предположила введение Брюсселем ограничений на транзит перелетных птиц.

    Комментарии (0)
    10 июня 2026, 15:05 • Новости дня
    Названы потери россиян из-за отказов в шенгенских визах

    АТОР подсчитала потери россиян от отказов в шенгенских визах

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В 2025 году почти 43 тыс. россиян не получили шенгенскую визу, потеряв на сборах и услугах визовых центров свыше 4,5 млн евро, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

    АТОР подсчитала потери россиян от отказов в шенгенских визах. Их в 2025 году получили почти 43 тыс. жителей страны. Таким образом, только на консульских сборах россияне могли потерять около 3,6–3,7 млн евро, а с учетом сервисных сборов визовых центров – более 4,5 млн евро, сообщает Ассоциация туроператоров России.

    Ассоциация ссылается на данные Еврокомиссии. В 2025 году консульства стран Шенгенского соглашения рассмотрели 679,4 тыс. заявлений граждан России, что на 12% больше, чем в 2024 году, когда было подано 606,6 тыс. заявок. Одобрено 618,8 тыс. заявлений, отказ получили почти 43 тыс. человек.

    Доля отказов продолжила снижаться: в 2023 году она составляла 10,6%, в 2024 году – 7,5%, в 2025 году – 6,3%. Вместе с тем в ряде стран мира показатели остаются гораздо выше: самая высокая доля отказов в 2025 году была у заявителей из Бангладеш – 54,5%, Сенегала – 51,9%, Нигерии – 47,8%, Пакистана – 46% и Анголы – 45,4%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Шенгенской зоны в 2025 году выдали россиянам около 175 тыс. виз для многократного въезда, при этом их число сократилось на 21,5% по сравнению с 2024 годом.

    В преддверии летнего сезона власти 11 европейских стран призвали ужесточить визовые требования в отношении российских граждан и ограничить их въезд в Шенгенскую зону.

    До этого сообщалось. что Еврокомиссия разрабатывает единые правила для всех стран ЕС по ограничению выдачи шенгенских виз россиянам.

    Комментарии (0)
    11 июня 2026, 00:31 • Новости дня
    Reuters указало на угрозу обвала украинского экспорта

    Reuters: Российские удары по одесским портам грозят Украине обвалом экспорта

    Tекст: Антон Антонов

    Российские удары по одесским портам грозят Украине обвалом экспорта, сообщает Reuters со ссылкой на крупнейшее украинское аграрное объединение UAC.

    Организация предупредила, что под удар попали ключевые мощности, обеспечивающие экспорт сельхозпродукции, передает Reuters.

    В последние месяцы Россия значительно усилила атаки по портовой инфраструктуре. В портах расположены десятки терминалов по перевалке зерна и масличных культур, часть из них принадлежит крупным иностранным компаниям, отмечает Reuters.

    UAC заявляет, что при утрате способности терминалов быстро восстанавливаться экспорт рухнет, зернохранилища переполнятся, а фермерам не будет хватать оборотных средств для следующих посевных кампаний.

    На Украину приходится значительная доля мирового экспорта зерна: в сезоне 2025/26 за рубеж уже отправлено более 34 млн тонн различных зерновых против 38,6 млн тонн за тот же период сезона 2024/25.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский аграрный сектор заявил о критических повреждениях портов Одесского узла, обеспечивающих основную часть экспорта страны.

    Российские авиаудары по черноморским портам Украины в конце прошлого года снизили их пропускную способность и нанесли ущерб экспорту сельхозтоваров и полезных ископаемых.

    По данным The Wall Street Journal, удары по транспортной и портовой инфраструктуре Одессы привели к полублокаде города и поставили под угрозу морской экспорт Украины.

    Комментарии (0)
    Главное
    ФСБ задержала готовившего убийство сотрудника Минобороны агента СБУ
    Назначенец Трампа поставил под удар программу слежки США за рубежом
    ВМС Китая начали патрулирование возле Тайваня
    В польском Сейме произошла перепалка из-за украинских националистов
    Белград согласовал с Венгрией условия сделки по российско-сербской NIS
    FIDE временно приостановила членство Федерации шахмат России
    Астрономы раскрыли тайну происхождения колец Сатурна

    Топ самых опасных болезней для российской экономики

    Названы болезни, которые наносят самый большой экономический ущерб России на триллионы рублей. Это ожирение и артериальная гипертензия. Они убивают человека не прямо, а постепенно. Это потеря не только трудоспособного человека 45-55 лет, а опытного специалиста, наставника, профессионала. Как решить эту проблему? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия строит умный суверенитет

    В своем выступлении на ПМЭФ Владимир Путин обозначил реалистичный и вдохновляющий образ развития России, считают эксперты. По их мнению, президент конкретизировал курс на технологический суверенитет, подтвердил провал Запада изолировать Россию, а также жестко ответил на «письменную истерику» Владимира Зеленского, дав понять, что Россия будет продолжать добиваться своих целей. Подробности

    Перейти в раздел

    Дальнобойными ударами Россия наказывает украинскую пехоту за скученность

    В последние дни ВСУ несут значительные потери в Харьковской и Сумской областях - прежде всего, в результате дальнобойных ударов ВС РФ по ближнему тылу противника. Что заставляет ВСУ концентрировать личный состав в одной точке, которая становится мишенью для российских авиабомб - и какую операцию российские войска проводят в данном районе? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина и ЕС решили удешевить ПВО Patriot

    Украина совместно с Британией, Германией и Францией намерена создать замену американской системе ПВО Patriot. Как отмечают западные медиа, данный проект также получил поддержку со стороны генсека НАТО Марка Рютте. Тем не менее отечественные эксперты сомневаются, что Старому Свету удастся повторить технологии США. Что послужит препятствием? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Европа и Зеленский выставили России ультиматум

      По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

    • Выборы в Армении: Пашинян устоит?

      В Армении проходят парламентские выборы, по итогам которых станет понятно, останется ли Никол Пашинян премьером на третий срок. Итоговый результат зависит от крайне замысловатой избирательной системы Армении.

    • В Евросоюз хотят принять еще 13 стран

      Президент Финляндии Александр Стубб предложил расширить Евросоюз до 40 стран, в том числе за счет государств, которых от Европы отделяет океан. Откуда такие имперские амбиции? И кто в списке «счастливчиков»?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Народные праздники июня 2026 года по дням: что можно и нельзя делать, приметы и запреты

      Народные праздники июня 2026 года связаны с началом лета, активными полевыми работами, наблюдениями за погодой и подготовкой к будущему урожаю. На каждый день месяца в народном календаре существуют свои традиции, приметы, запреты и советы, которые наши предки соблюдали веками. Рассказываем, какие народные праздники отмечают в июне 2026 года, что можно и нельзя делать в эти дни, а также какие приметы считались самыми важными.

    • Приметы погоды на каждый день июня 2026 года: к дождю, жаре, грозе и урожаю

      Июнь считается одним из самых важных месяцев в народном календаре погоды. По утренней росе, туманам, грозам, поведению птиц, насекомых и животных наши предки пытались определить, ждать ли дождей, засухи, богатого урожая или ранней осени. Многие июньские приметы дошли до наших дней и до сих пор остаются частью народной мудрости. Собрали народные приметы погоды на июнь 2026 года, а также самые известные наблюдения, связанные с дождем, жарой, грозами и урожаем.

    • Семейный налоговый кешбэк в 2026 году: как получить семейную налоговую выплату

      Для ряда российских семей с детьми существует особенная льгота: возврат части уплаченного налога. Каким параметрам должна соответствовать семья для получения семейного налогового кешбэка, как рассчитать доход, который позволяет рассчитывать на данную льготу – и на какую сумму в итоге можно рассчитывать?

    Перейти в раздел

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации