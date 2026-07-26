  • Новость часаПутин пообщался с главкомом ВМФ в Главном Адмиралтействе
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    Как шли на смертельный риск летчики ВМФ
    ВС России нанесли массированный удар по военно-логистической сети ВСУ
    Разъяренная толпа прогнала львовских военкомов камнями и асфальтом
    Пранкеры Вован и Лексус раскрыли причину награждения Орденом Дружбы
    Путин заявил о важнейшей роли ВМФ в спецоперации
    Поддубный сообщил о ж/д изоляции Запорожья
    Уничтожен американо-украинский центр производства дронов в Киеве
    В России ужесточили правила пребывания детей мигрантов
    На полигоне ВСУ умерли более 30 предпенсионеров
    Мнения
    Тимур Ахмедов Тимур Ахмедов ИИ лишает людей видимости

    Вы снимаете ролик, пишете пост, вкладываете душу. А ИИ берет вашу экспертизу, переваривает, выплевывает пользователю в виде краткой сводки – и ваш контент остается не у дел. Цитирование без визитации – вот новая реальность.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Гангутская победа заставила считаться с Россией на море

    День Военно-морского флота России празднуется в разные даты – просто потому, что привязан к воскресенью. Но идейно он приурочен к победе в Гангутском сражении. И если глянуть на три сотни лет существования отечественного ВМФ, понимаешь – символичнее даты не найти.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Чувство родной земли помогает остаться людьми в эпоху цифры

    Мы неизбежно дорастем до представления о том, что любая земля свята. Человеку земля нужна как союзник. Любой валун можно считать пупом земли. Любое дерево – священным. В этом больше нет язычества. Это последняя надежда человека, которому некуда отступать.

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    26 июля 2026, 15:45 • Новости дня

    Депутат Оглоблина: «Единая Россия» предлагает новые меры для роста доходов селян

    Депутат Оглоблина: «Единая Россия» предлагает новые меры для роста доходов селян

    Tекст: Алексей Нечаев

    Создание условий для дополнительного заработка на селе и внедрение новых механизмов пополнения местных бюджетов позволят качественно улучшить жизнь в деревне, заявила газете ВЗГЛЯД депутат Юлия Оглоблина. Ранее парламентарии «Единой России» направили премьер-министру Михаилу Мишустину обращение с предложением ввести понятие «сельская агломерация».

    «Каждый владелец земли должен иметь возможность эффективно на ней зарабатывать. Поэтому необходимо создать условия, при которых владельцы личных подсобных хозяйств и садоводческих некоммерческих товариществ смогут легально продавать излишки продукции через специализированные агрегаторы», – сказала Юлия Оглоблина, депутат Госдумы, член Генсовета партии «Единая Россия».

    Кроме того, села необходимо обеспечить притоком квалифицированных кадров, что можно сделать только через формирование качественного жилого фонда. «А для этого важно увеличить бюджетные ассигнования на программу «Комплексное развитие сельских территорий», – подчеркивает она.

    Подобное решение позволит найти новые механизмы упрощения строительства и ремонта сельских дорог, а также внедрить современные методы домостроения. Но наиболее важно выработать принципиально новый подход к управлению сельскими территориями. «Сегодня сохраняется проблема: применяемые к ним нормы зачастую унифицированы для города и села, что не учитывает специфику последних», – добавляет депутат.

    Эта проблема, например, имеется и в Стратегии пространственного развития Российской Федерации, где понятие «сельские территории» подменено категорией «опорные населенные пункты». Таковых сейчас – 2160. Около половины из них (1041) – города, еще 436 относятся к категории поселков городского типа или рабочих поселков, многие из которых также являются районными центрами.

    Непосредственно сел в составе опорных населенных пунктов лишь 683, или 0,5% от 130 тыс. сел, поселков и деревень нашей страны. «А между тем там проживают около 36 млн человек – почти каждый четвертый россиянин. Расширение мер государственной поддержки необходимо: она должна охватывать не только опорные населенные пункты, но и сельские агломерации в радиусе 20 км от них», – акцентирует она.

    Способствовать развитию села будет и расширение мер пополнения местных бюджетов. «Например, следует рассмотреть вопрос о зачислении части налоговых отчислений от заработной платы граждан, работающих вахтовым методом, по месту их постоянной регистрации, а не по месту фактического трудоустройства», – подчеркивает собеседница.

    Не менее важно уточнить действующие критерии оценки деятельности губернаторов. «Сейчас в них отсутствует отдельный показатель по развитию сельских территорий. Фактически там фигурируют лишь опорные населенные пункты, где ситуация с инфраструктурой и инвестициями объективно лучше, чем в отдаленных селах и деревнях», – заключила Оглоблина.

    Ранее депутаты «Единой России» направили обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести понятие «сельская агломерация» и выработать соответствующие критерии. Вопрос обсуждался в Госдуме. Правительство поручило Минэкономразвития проработать вопрос совместно с рабочей группой во главе с вице-спикером Алексеем Гордеевым.

    По итогам к сельским агломерациям решено относить населенные пункты от полутора тысяч жителей; их точный перечень определят регионы по федеральным критериям. Всего в стране насчитывается более 1600 подобных пунктов, благодаря чему охват Стратегии пространственного развития вырастет вдвое – с 7 до 15 млн жителей.

    Новые пункты получат поддержку сразу по двум линиям: через программу «Комплексное развитие сельских территорий», а также в приоритетном порядке при распределении субсидий по отраслевым программам.

    24 июля 2026, 19:36 • Новости дня
    Стало известно о проживании родственников Драпатого в России

    Отец главкома ВСУ Драпатого проживал в России

    Стало известно о проживании родственников Драпатого в России
    @ mod.gov.ua

    Tекст: Вера Басилая

    Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины Михаил Драпатый, известный радикальными заявлениями о русских, имеет тесные семейные связи с Россией.

    Несмотря на резкие националистические высказывания Михаила Драпатого, часть его семьи много лет живет на территории Российской Федерации, передает ТАСС. В российских силовых структурах отметили, что некоторые родственники военачальника до сих пор находятся в России.

    «Когда Михаил Драпатый называет русских нацией, лишенной права на существование, он также говорит о своем сводном брате, который давно проживает в России, зовут его Максим. Большую часть жизни этот наш соотечественник провел в Сургуте, а сегодня живет в Сочи», – рассказал собеседник агентства.

    Отец украинского генерала Василий Драпатый также долгое время жил в Сургуте. По данным правоохранителей, он придерживается националистических взглядов и подписан на ресурсы сторонников Михаила Саакашвили и Петра Порошенко (внесен в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Дядя главкома, бывший полицейский из Львовской области, активно участвовал в «майдане», а жена Юлия Редько-Драпатая с 2014 года делает русофобские заявления на русском языке.

    Сам Драпатый ранее заявлял, что жители Донбасса нуждаются в перевоспитании в духе украинского национализма. В России против него возбуждено несколько уголовных дел, включая обвинения в терроризме.

    Российские правоохранительные органы установили личные контакты нового главнокомандующего украинской армией и его родителей.

    Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проанализировать резкие высказывания военачальника в адрес россиян.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал неминуемую ответственность Михаила Драпатого за чудовищные слова о жителях Донбасса.

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    24 июля 2026, 07:50 • Новости дня
    «Северяне» рассказали о разгроме у Ивашкино бригады ВСУ из экс-заключенных

    ВС России разбили у Ивашкино бригаду ВСУ из экс-заключенных

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки «Север» за прошедшие сутки продвинулись на ключевых направлениях фронта, разгромив на Харьковском направлении бригады ВСУ из бывших заключенных.

    На Великобурлукском направлении штурмовые группы «Севера» продолжают вести стрелковые бои западнее села Петро-Ивановка, а также в районе сёл Ивашкино и Устиновка.

    «В районе Ивашкино противник предпринял контратаку силами бывших заключенных из состава 129 отмбр ВСУ. В результате огневого воздействия больше половины украинских националистов уничтожено, остальные сбежали на исходные позиции», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Штурм-подразделения «Севера» на Волчанском направлении продвинулись на 12 участках до 800 метров. Бои идут в сёлах Захаровка, Ивановка, Юрченково, посёлке Белый Колодезь, севернее Бакшеевки, около Шевченково и в лесных массивах Волчанского района.

    В Черниговской области стало известно о вспышке неизвестной инфекции в 36-й путевосстановительной бригаде ВСУ. Только 18 июля в полевом госпитале бригады скончались 26 солдат, число небоевых потерь растет.

    На Сумском направлении в Шосткинском районе стрелковые бои идут в Уланово и Малой Слободке. В районе села Тополя 20 июля была уничтожена боевая группа ГУР, а в Сумском районе штурмовики продвинулись на 21 участке до 900 метров.

    «Враг дважды пытался контратаковать наши подразделения: силами штурмовой группы 5 отмбр около Кондратовки и подразделением 225 ошп в районе Писаревки. В результате комплексного огневого воздействия все украинские националисты уничтожены», – поделились бойцы.

    За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 290 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 140 в Харьковской областях), отмечено в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный украинский пограничник рассказал об обстреле со стороны сослуживцев. ВС России взяли под контроль часть границы ДНР с Днепропетровской областью. Харьковское направление СВО приходит в движение.

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    26 июля 2026, 13:50 • Видео
    США наводнили агенты Кубы

    Госдепартамент выпустил объемный доклад об угрозах, которые несет для Соединенных Штатов Куба. Если ему верить, Америка наводнена кубинскими агентами. А ему можно верить.

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    24 июля 2026, 16:15 • Новости дня
    Поддубный: Все положения Народной программы «Единой России» будут реализованы

    Tекст: Дарья Григоренко

    Партия «Единая Россия» возьмет на себя строгую ответственность за реализацию каждого положения создаваемой народной программы, сделав все пункты обязательными к исполнению, заявил военкор, член генсовета партии, Герой России Евгений Поддубный на встрече с ветеранами СВО в Одинцове.

    Поддубный подчеркнул важность контроля за выполнением обещаний на встрече с ветеранами специальной военной операции в Одинцове, передает ТАСС.

    «Сейчас формируется Народная программа «Единой России», и за этот документ, за каждую строчку в нем партия будет отчитываться», – заявил Поддубный.

    По его словам, в документе особое внимание уделят участникам СВО, ветеранам и их семьям. Программа охватит ключевые сферы жизни, включая экономику, ЖКХ и технологическое развитие, а также предложит меры по трудоустройству ветеранов, адаптации рабочих мест и созданию комфортной среды.

    Возвращение бойцов к мирной жизни требует особого подхода от государственных и общественных структур, отметил военкор. Он добавил, что необходимо снижать бюрократическую нагрузку и усиливать поддержку раненых солдат и семей погибших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев сообщил о поступлении почти 3 млн предложений в новую народную программу.

    Поддубный обсудил со ставропольскими бойцами инициативы для данного документа.

    Военкор заявил о необходимости бесшовного перехода специалистов военных профессий на гражданские специальности.

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    25 июля 2026, 14:10 • Новости дня
    WP: Зеленского разозлил удар России по военной выставке под Киевом
    WP: Зеленского разозлил удар России по военной выставке под Киевом
    @ Beata Zawrzel/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Точный удар российских войск по оружейной выставке под Киевом сильно задел Владимира Зеленского, пишет Washington Post (WP).

    По данным западных журналистов, инцидент вызвал бурную реакцию украинских властей, передает РИА «Новости».

    «В вечернем обращении после российского удара по военной выставке Зеленский назвал это мероприятие дорогостоящей ошибкой», – говорится в публикации WP.

    В материале подчеркивается, что Вооруженные силы России существенно нарастили интенсивность ударов по объектам на Украине, включая столичный регион. Украинская система противовоздушной обороны не может эффективно перехватывать баллистические ракеты из-за истощения запасов боеприпасов для американских комплексов Patriot.

    Ранее Зеленский подтвердил факт удара по полигону с выставкой беспилотников под Киевом.

    Военный эксперт Александр Перенджиев спрогнозировал серьезную задержку поставок дронов для ВСУ из-за уничтожения презентационной площадки.

    Зеленский признал неспособность систем противовоздушной обороны страны перехватывать российские баллистические ракеты.

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    25 июля 2026, 15:54 • Новости дня
    Захарова: Лавров поприветствовал главу МИД Японии в Маниле вполоборота
    Захарова: Лавров поприветствовал главу МИД Японии в Маниле вполоборота
    @ BRENDAN SMIALOWSKI/Pool/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров не проводил содержательной беседы с главой МИД Японии Тосимицу Мотэги в Маниле, на приветствие японского министра он «не вставая, вполоборота, ответил протокольной фразой», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова в своем Telegram-канале категорически отвергла информацию о содержательной беседе Лаврова с главой МИД Японии Тосимицу Мотэги в Маниле.

    «Никакого обсуждения международных дел, региональной повестки или двусторонних отношений не было», – подчеркнула она.

    По словам дипломата, во время мероприятия глава японского МИД Тосимицу Мотэги подошел к Сергею Лаврову со словами приветствия. Российский министр ответил короткой протокольной фразой вполоборота, даже не вставая со своего места. Захарова назвала странной попытку Токио выдать ответный кивок за полноценную встречу.

    Ранее глава МИД Японии Тосимицу Мотэги сообщил об обсуждении двусторонних отношений с Сергеем Лавровым на полях встреч АСЕАН в Маниле.

    Весной японский министр назвал свои отношения с российским коллегой доверительными.

    В прошлом году руководитель российского внешнеполитического ведомства подверг критике неформальные сигналы Токио по мирному договору.

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    23 июля 2026, 23:20 • Новости дня
    В Латвии запретили восемь песен Раймонда Паулса
    В Латвии запретили восемь песен Раймонда Паулса
    @ Victor Lisitsyn/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Парламент Латвии утвердил поправки, запрещающие электронным СМИ воспроизводить музыкальные произведения авторов и исполнителей, находящихся под международными или национальными санкциями.

    Латвийским радиостанциям запретили ставить песни Раймонда Паулса из-за российских исполнителей. Депутаты Сейма поддержали во втором чтении инициативу об ограничении музыкального контента, передает РИА «Новости» со ссылкой на Delfi.lv.

    Под новые ограничения попали восемь композиций известного латышского маэстро Раймонда Паулса, поскольку их исполняли артисты из России, находящиеся в санкционных списках.

    «Как это возможно? Партия «Национальное объединение» исключает из репертуара восемь песен маэстро»! – возмутился оппозиционный депутат Эдмундс Зивтиньш.

    Парламентарий Чеслав Батня пояснил, что трансляция невозможна из-за санкционного статуса исполнителей. При этом желающие всегда могут найти и послушать эти произведения на платформе YouTube, добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Раймонд Паулс в феврале отозвал у представителей все ранее выданные доверенности. Противостояние с Россией обрушило космические мечты Латвии. В Латвии заявили об установке РЛС на границе с Россией.

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    25 июля 2026, 17:07 • Новости дня
    Токаев описал сотрудничество с Россией казахской пословицей

    Токаев описал сотрудничество с Россией казахской пословицей про клад

    Токаев описал сотрудничество с Россией казахской пословицей
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал главе российского государства Владимиру Путину казахскую поговорку про клад, описывающую сотрудничество двух стран.

    Токаев рассказал Путину казахскую поговорку о взаимодействии стран, передает РИА «Новости».

    «Известная казахская пословица гласит: «Бирлик бар жерде тирлик бар». Эту поговорку можно перевести с помощью русской пословицы: «Где лад, там и клад»», – заявил Токаев.

    Казахстанский лидер выразил уверенность в достижении новых успехов. По его словам, прогресс и повышение благосостояния народов возможны благодаря незыблемым узам дружбы, добрососедству, взаимному доверию и поддержке.

    Президент России Владимир Путин прилетел в Омск для участия в форуме межрегионального сотрудничества.

    Путин и Касым-Жомарт Токаев провели отдельные двусторонние переговоры.

    Касым-Жомарт Токаев подтвердил неизменность курса Астаны на стратегическое партнерство с Москвой.

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    24 июля 2026, 02:43 • Новости дня
    Губернатор Демешин назвал срок запуска серийного производства самолета SJ-100

    Губернатор Демешин заявил о серийном производстве самолета SJ-100

    Губернатор Демешин назвал срок запуска серийного производства самолета SJ-100
    @ Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Осенью начнется серийное производство полностью импортозамещенного самолета SJ-100, заявил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.

    «Сухой Суперджет» у нас полностью импортозамещен. И, соответственно, в этом году по осени начнется уже переход в серию», – сказал он ТАСС.

    Потребность субъектов России в новых пассажирских самолетах оценивается примерно в 100 машин, уточнил губернатор.

    «Часть потребности будет закрываться самолетами Ил-114, а часть – SJ-100», – отметил Демешин.

    SJ-100 является обновленной версией Sukhoi Superjet 100 с максимальной долей отечественных комплектующих. В апреле 2025 года полностью импортозамещенный борт с двигателями ПД-8 совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре.

    Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов выражал надежду на завершение сертификации самолета в начале 2026 года, что откроет путь к его серийному производству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне в России началась сборка серийных двигателей ПД-8 для SJ-100. Объединенная авиастроительная корпорация собрала первые серийные пассажирские лайнеры SJ-100 и МС-21. Премьер Мишустин поручил подготовить «Суперджет» и МС-21 к массовому выпуску.

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    24 июля 2026, 21:59 • Новости дня
    Зеленский заявил о готовности подписать мирное соглашение с Россией в США

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью американской журналистке Лоре Лумер заявил, что согласен приехать в Овальный кабинет Белого дома или резиденцию Дональда Трампа Мар-а-Лаго для подписания мирного соглашения с Россией.

    Украинский политик дал большое интервью американской журналистке Лоре Лумер. Во время беседы обсуждались перспективы урегулирования текущего кризиса и возможные площадки для дипломатических встреч на высшем уровне, передает RT.

    «Я готов приехать в Овальный кабинет или в Мар-а-Лаго для подписания мирного соглашения с Россией», – сказал Зеленский. При этом он подчеркнул, что итоговое решение данного вопроса полностью зависит от президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал сложную внутриполитическую обстановку в Киеве. По его словам, такие фигуры, как новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый, будут всячески препятствовать мирному разрешению ситуации.

    Украинский парламентарий Александр Дубинский заявил о потере Владимиром Зеленским контроля над армией.

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    25 июля 2026, 20:02 • Новости дня
    В «Единой России» предложили называть новые корабли ВМФ именами героев СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Новые корабли, вводимые в состав Военно-морского флота России, следует называть именами героев специальной военной операции, заявил член генерального совета «Единой России» Герой России Евгений Поддубный.

    Евгений Поддубный во время посещения Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь» в Калининградской области предложили называть новые корабли ВМФ именами героев СВО, передает ТАСС.

    «Суть идеи – ввести традицию давать новым кораблям ВМФ России имена героев СВО», – отметил он.

    «Герои специальной военной операции обладают тем особым опытом, который могут передать последующим поколениям и имеют на это право. Поэтому есть инициатива – называть корабли, которые вводятся в состав ВМФ, именами героев СВО», – сказал военкор.

    В качестве первого варианта он предложил назвать судно в честь дважды Героя России Михаила Гудкова.

    Поддубный подчеркнул, что история знает множество примеров присвоения кораблям имен выдающихся людей даже при их жизни.

    Во время посещения завода «Янтарь» Поддубному показали производственную территорию, стапели и верфи. Кроме того, военкор пообщался с работниками предприятия и волонтерами, осмотрел заводской музей и расположенный на территории предприятия храм.

    Напомним, заместитель главнокомандующего ВМФ России генерал-майор Михаил Гудков погиб в Курской области. Президент Владимир Путин посмертно наградил офицера второй медалью «Золотая Звезда».

    Путин официально присвоил имя дважды Героя России 155-й гвардейской бригаде морской пехоты.

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    25 июля 2026, 13:40 • Новости дня
    Реактивный беспилотник поразил доставлявший груз для ВСУ балкер в Черном море
    Реактивный беспилотник поразил доставлявший груз для ВСУ балкер в Черном море
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские расчеты беспилотных летательных аппаратов нанесли удар по транспортному судну в Черном море, сообщило Минобороны.

    Для поражения этой цели военные задействовали реактивный БПЛА «Герань-4 Сикер», сообщается в канале Минобороны в Max.

    Под удар попал балкер, осуществлявший перевозку материалов военного назначения. Находящийся на борту сухогруза груз предназначался для дальнейшего снабжения подразделений Вооруженных сил Украины.

    Ранее российские беспилотники «Герань-4 сикер» поразили пять украинских судов в акватории Черного моря.

    До этого армия России атаковала два судна у побережья Одессы и один сухогруз в порту Николаева.

    В тот же день Вооруженные силы нанесли массированные удары по портовой инфраструктуре Украины.

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    24 июля 2026, 18:40 • Новости дня
    ЕС потребовал от Грузии отказаться от переработки российской нефти
    ЕС потребовал от Грузии отказаться от переработки российской нефти
    @ Ramon Espinosa/AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Евросоюз поставил условие отказа от российской нефти перерабатывающему заводу в грузинском Кулеви на Черном море для исключения из 21-го антироссийского санкционного списка, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Как сообщило в пятницу грузинское информационное агентство «Интерпрессньюс», «Еврокомиссия ведет переговоры с владельцами НПЗ, которые взяли обязательство отказаться от приема российской нефти».

    «Мы допустили полугодовую отсрочку на задействование санкций, чтобы дать владельцам время (на отказ от российской нефти)», – сообщили грузинским журналистам в ЕК.

    «Если условие будет выполнено, завод исключат из санкционного списка, а если нет, то он останется в нем», – заявили в Еврокомиссии.

    Первый зампред парламентской фракции правящей «Грузинской мечты» Леван Мачавариани заявил журналистам, что «надеется на достижение договоренности между Брюсселем и владельцами НПЗ и санкций не будет».

    «Грузинское государство только обеспечивает, чтобы Кулеви не использовали в обход санкций. Кулеви находится в частном владении», – сказал он.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, несколько недель назад управляющая Кулевским НПЗ компания Black Sea Petroleum заявила, что с августа-сентября полностью откажется от российской нефти.

    Грузия заявляет, что предоставляла всю информацию об этом Евросоюзу и призывает «пересмотреть решение» по Кулеви.

    НПЗ в Кулеви хотели внести еще в 20-й список санкций, но тогда Грузия добилась, чтобы этого не произошло.

    МИД Грузии обратился к Евросоюзу с выражением «сожаления», так как санкционированный Брюсселем нефтеперерабатывающий завод в Кулеви безосновательно внесен в 21-й антироссийский санкционный список.

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    24 июля 2026, 00:55 • Новости дня
    Дворкович приостановил исполнение полномочий главы ФИДЕ
    Дворкович приостановил исполнение полномочий главы ФИДЕ
    @ Sergey Bulkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент FIDE Аркадий Дворкович объявил о приостановке исполнения своих полномочий и передал их временному президенту гроссмейстеру и чемпиону мира по версии FIDE Вишванатану Ананду.

    Аркадий Дворкович в заявлении подчеркнул, что передает пост президента Международной шахматной федерации (FIDE), чтобы защитить организацию от последствий включения его в европейские санкционные списки.

    «Я хочу недвусмысленно заявить, что считаю это решение незаконным и несправедливым, и оно будет немедленно оспорено всеми возможными способами», – подчеркнул Дворкович в заявлении.

    Свой шаг он направил на обеспечение стабильной работы организации, а также защиту ее мероприятий и программ от швейцарских и европейских ограничений.

    Совет Международной шахматной федерации официально ратифицировал данное решение. Согласно уставу организации, исполняющим обязанности главы назначен заместитель президента и 15-й чемпион мира Вишванатан Ананд.

    Он будет руководить структурой до снятия ограничительных мер.

    Напомним, ЕС 23 июля принял 21-й пакет антироссийских санкций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в списке подсанкционных лиц оказались помощник президента России Владимир Мединский и министр спорта страны Михаил Дегтярев, а также в перечне указаны Поздняков и Маммиашвили.

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    24 июля 2026, 21:44 • Новости дня
    Трамп заявил, что США не продают оружие Украине
    Трамп заявил, что США не продают оружие Украине
    @ Graeme Sloan/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон реализует вооружение исключительно странам НАТО, которые оплачивают полную стоимость техники, а дальнейшее распределение поставок американскую сторону не касается, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент США сообщил, что Соединенные Штаты не продают оружие Киеву, передает РИА «Новости». По его словам, американское вооружение закупают европейские государства в рамках инициативы PURL.

    «Путин понимает, что я продаю оружие не Украине, а странам НАТО. Они платят полную стоимость, а как это оружие распределяется дальше, я понятия не имею», – написал Трамп в социальной сети Truth Social.

    Российская сторона неоднократно подчеркивала, что поставки вооружений Киеву препятствуют урегулированию ситуации и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с военной техникой для украинской армии станут законной целью для России.

    В декабре прошлого года президент США сообщил о передаче Киеву большей части закупаемого альянсом американского оружия.

    Месяцем ранее президент США анонсировал масштабные продажи военной техники стандарта НАТО для нужд украинской армии.

    В Кремле подобные схемы поставок назвали обычным бизнесом для Вашингтона.

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    24 июля 2026, 03:10 • Новости дня
    Эстонская Rannarootsi отказалась удалять скандальную рекламу про лук

    Tекст: Катерина Туманова

    Эстонская компания-производитель мясных продуктов Rannarootsi отказалась удалять заподозренную в разжигании межнациональной розни рекламу про лук, которая возмутила русскоязычное население страны.

    Компания Rannarootsi отказалась удалять скандальную рекламу о жарке лука, в которой русскоязычные жители Эстонии усмотрели попытку разжигания межнациональной розни, передает РИА «Новости» со ссылкой на ERR.

    Суть предполагаемого оскорбления в том, что в Эстонии слово «луковица» используется как пренебрежительное название русскоязычного населения. Считается, что именно русские староверы принесли лук в страну.

    На рекламном постере компании изображены молодые люди с украинскими флажками на футболках, которые жарят мясо на фоне горящих объектов. Изображение сопровождается надписью на эстонском: «Правильный гриль меняет горький вкус лука на более приятный».

    «Она уже живет своей жизнью. Какой смысл сейчас ее удалять?» – заявил исполнительный директор компании Кармо Аксель в ответ на предложение убрать рекламу.

    По его мнению, реклама не была направлена против какой-либо национальности, а сам он не знал о негативном значении слова «лук» в Эстонии. Он также снял с себя ответственность за постер, сославшись на отдел маркетинга.

    Ранее в МИД России отмечали, что Латвию, Литву и Эстонию неоднократно призывали к ответственности за ущемление прав русскоязычного населения. Однако власти этих стран отказываются менять политику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Эстонии разгорелся скандал из-за рекламы с намеком на уничтожение русских. Только в 2024 году эстонская сеть супермаркетов Maxima извинилась за неуместный комментарий о русскоговорящих покупателях.

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