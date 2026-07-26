Вы снимаете ролик, пишете пост, вкладываете душу. А ИИ берет вашу экспертизу, переваривает, выплевывает пользователю в виде краткой сводки – и ваш контент остается не у дел. Цитирование без визитации – вот новая реальность.0 комментариев
Главком Моисеев заявил о пополнении ВМФ России десятками новых кораблей
До конца текущего года российский флот получит еще 21 боевую единицу, включая первый вооруженный гиперзвуковыми ракетами атомный подводный крейсер проекта Ясень-М, заявил главком ВМФ Александр Моисеев в докладе президенту России Владимиру Путину.
В течение этого года на вооружение уже поступило 20 катеров и судов, передает РИА «Новости». Об этом рассказал главнокомандующий Военно-морским флотом Александр Моисеев во время официального доклада президенту Владимиру Путину.
Военачальник подчеркнул, что программа строительства выполняется согласно утвержденным графикам. Ожидается поставка еще 21 единицы техники в ближайшие месяцы. Главной новинкой станет атомная подводная лодка Пермь.
«По плану строительства и развития Военно-Морского Флота в 2026 году принято в состав Военно-Морского Флота 20 кораблей, судов и катеров... До конца года планируем принять в состав Военно-Морского Флота еще 21 единицу, в том числе первый атомный подводный крейсер, вооруженный гиперзвуковым комплексом Циркон. Это подводная лодка Пермь проекта Ясень-М», – сказал Моисеев.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин встретился с главнокомандующим ВМФ Александром Моисеевым в Главном Адмиралтействе.
Адмирал анонсировал скорое возвращение в строй тяжелого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов».
Российский флот получит новейший автономный безэкипажный корабль водоизмещением 500 тонн.