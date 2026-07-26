Вы снимаете ролик, пишете пост, вкладываете душу. А ИИ берет вашу экспертизу, переваривает, выплевывает пользователю в виде краткой сводки – и ваш контент остается не у дел. Цитирование без визитации – вот новая реальность.0 комментариев
СК завел дело после ДТП с экскурсионным автобусом в Ярославской области
Следственный комитет возбудил уголовное дело после аварии с экскурсионным автобусом под Ярославлем, в результате которой пострадали восемь человек, сообщили в следственном управлении СК по региону.
«Следственными органами СК России по Ярославской области по факту дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», – говорится в заявлении ведомства в Max.
В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства случившегося.
ДТП произошло в четыре часа утра на трассе Тутаев – Шопша около Курбского поселения, ранее рассказал губернатор Михаил Евраев. В автобусе находились 19 жителей Москвы и Подмосковья, которые направлялись в Тутаев. После медицинского осмотра пятерых взрослых и детей отпустили на амбулаторное лечение. Одну женщину госпитализировали, ее состояние оценивается как стабильное.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня в Ярославской области перевернулся другой экскурсионный автобус с туристами.
В середине июля следователи в Татарстане возбудили уголовное дело после съезда пассажирского транспорта в кювет.
В начале месяца правоохранители завели аналогичное дело из-за аварии с десятками детей под Красноярском.