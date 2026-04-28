«Синьхуа»: Китай пригрозил ЕС контрмерами на новый закон «Сделано в Европе»

Tекст: Антон Антонов

Закон «Сделано в Европе» направлен на поддержку европейских производителей и усиление конкуренции с импортными товарами, он обязывает компании, претендующие на государственное финансирование в стратегических отраслях, выполнять минимальные требования к комплектующим из ЕС, передает РБК со ссылкой на «Синьхуа».



В Пекине уверены, что инициатива приведет к дискриминации иностранных инвесторов и нарушит честную конкуренцию. В случае игнорирования позиции Пекина Китай будет вынужден принять контрмеры, подчеркнули в ведомстве.

По данным Financial Times, закон ограничивает инвестиции из стран, контролирующих более 40% мирового производства в секторах аккумуляторов, солнечной энергетики и атома. Для проектов стоимостью свыше 100 млн евро вводятся жесткие требования: не менее 50% сотрудников должны быть из ЕС, обязательно участие европейских компаний и передача технологий. Брюссель планирует увеличить долю промышленности в ВВП до 20% к 2035 году.

Евросоюз рассматривает законопроект как ответ на политику Китая по субсидированию промышленности и принудительной передаче технологий. По оценкам экспертов, объем государственной поддержки в КНР значительно превышает показатели развитых стран. Пекин, в свою очередь, категорически отвергает обвинения в избыточных производственных мощностях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь назвал ограничительные меры Евросоюза вредными для деловой репутации региона. Власти Китая пообещали принять решительные меры для защиты законных прав бизнеса.