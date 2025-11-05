Стало известно о планах ЕС устранить барьеры для движения войск внутри сообщества

RMF FM: ЕС хочет устранить барьеры для движения войск и техники внутри сообщества

Tекст: Валерия Городецкая

Как сообщила RMF FM, Еврокомиссия намерена представить ключевой документ по вопросам военной мобильности и сопутствующие законодательные инициативы 19 ноября, передает ТАСС.

По информации радиостанции, основной идеей является введение единых таможенных процедур для всех стран ЕС и перевод пропуска военной техники в электронный формат. Это должно ускорить и упростить перемещение вооруженных сил и техники между странами, входящими в союз.

Кроме того, рассматривается предложение по внедрению «аварийного механизма», который позволит оперативно перебрасывать войска в случае возникновения срочной необходимости. Также обсуждается вопрос модернизации и усиления охраны транспортной инфраструктуры, чтобы адаптировать ее для военных нужд.

Радиостанция подчеркивает, что работа над предложениями по военной мобильности ведется в тесной координации с НАТО.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Европа продолжает формирование «военного Шенгена» – специального режима для беспрепятственного перемещения войск и вооружений между странами ЕС.

Ранее в ЕК сообщили, что ЕС в десять раз с 2028 года увеличит расходы на «военную мобильность».