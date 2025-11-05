ЕК: Евросоюз в десять раз с 2028 года увеличит расходы на «военную мобильность»

Tекст: Вера Басилая

Еврокомиссар по устойчивому транспорту и туризму Апостолос Цицикостас заявил в Брюсселе, что Евросоюз значительно увеличит финансирование военной мобильности в ближайшие годы. По его словам, в следующем семилетнем бюджетном плане с 2028 по 2034 годы на эти цели будет выделено 17 млрд евро – в десять раз больше, чем в предыдущий период, передает ТАСС.

Цицикостас подчеркнул, что 1,7 млрд евро, заложенные на военную мобильность в текущем бюджете ЕС на 2021–2027 годы, были освоены всего за три года. По его словам, интерес стран ЕС к этим проектам оказался чрезвычайно высоким, поэтому появились дополнительные потребности в финансировании.

Военная мобильность в ЕС подразумевает масштабную модернизацию транспортной инфраструктуры – портов, аэропортов, железных и автомобильных дорог, а также реконструкцию мостов и тоннелей. Главная задача – обеспечить возможность быстрой переброски войск, военной техники и боеприпасов в случае возникновения конфликта.

Особое внимание уделяется развитию маршрутов с запада на восток Европы. В ЕС и НАТО ключевым направлением считается путь, по которому прибывающие из США, Британии и Канады военные силы могут быть быстро переброшены из портов на атлантическом побережье к границам с Россией и Белоруссией.

Евросоюз совместно с НАТО обсуждает создание единой системы транспортировки техники для ускорения передвижения вооружений в случае конфликта.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур предложил создать «военный шенген» для упрощения перемещения вооружений между странами Евросоюза без бюрократических процедур.

Страны Евросоюза утвердили инвестиционный план SAFE на 150 млрд евро для усиления оборонного потенциала и военной самостоятельности.

Совет Евросоюза разрешил начать переговоры о присоединении к программе SAFE Британии и Канады.