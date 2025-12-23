Европейцев призвали не заказывать подарки на Рождество в Китае

Tекст: Мария Иванова

Европейцам советуют отказаться от покупки рождественских подарков на китайских онлайн-платформах из-за риска получить некачественные или небезопасные товары, пишет Politico.

По оценкам одного из чиновников ЕС, на некоторых аэропортах до 80% входящих посылок из Китая не соответствуют европейским стандартам безопасности. Проблема усугубилась ростом объёма мелких почтовых отправлений: к 2024 году их число достигло 4,6 млрд, что стало рекордом.

Рост онлайн-покупок из Китая приводит к перегрузке таможенных служб, ухудшает качество товаров на европейском рынке и создает неравные условия для производителей ЕС, отмечает издание.

Среди выявленных нарушений – опасные игрушки, некачественные кухонные принадлежности и продукция без маркировки, что особенно тревожно для детей и потребителей. По словам европейского депутата Анны Кавадзини, необходимо ускорить реформу таможенной системы и создать единый контроль вместо разрозненных национальных правил.

С июля следующего года ЕС вводит фиксированный сбор в размере трех евро на каждую мелкую посылку, фактически отменяя прежнюю налоговую льготу для товаров стоимостью до 150 евро. Однако этот временный шаг не решает вопроса контроля реальной стоимости товаров, так как ИТ-системы таможни пока не позволяют проверять каждую единицу импортируемой продукции.

Кавадзини подчеркивает, что «нам нужна фундаментальная дискуссия о европеизации таможни». Европейский парламент и государства-члены обсуждают создание централизованного таможенного агентства и единой базы данных, но реформа будет реализована не раньше 2026 года, а полноценная система контроля – только в следующем десятилетии.

В отдельных странах, таких как Франция, уже обсуждается введение дополнительной пошлины сверх общеевропейского сбора, а Бельгия и Нидерланды, вероятно, последуют примеру. В то же время европейские депутаты настаивают, что разрозненные сборы неспособны решить проблему – необходима комплексная реформа. Кипр, который с января 2025 года возьмёт на себя председательство в Совете ЕС, заявил, что намерен сделать этот вопрос приоритетом.

