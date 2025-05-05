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    5 мая 2025, 14:54 • В мире

    Европа напугана посылками из Китая

    Европа напугана посылками из Китая
    @ Joao Luiz Bulcao/Hans Lucas/Reuters Connect

    Tекст: Валерия Вербинина

    Онлайн-платформы по доставке дешевых товаров напрямую из Китая внезапно стали беспокоить власти Евросоюза. Каждые сутки несколько сотен грузовых авиалайнеров рейсом из КНР доставляют в страны ЕС миллионы посылок – и это становится одной из причин подрыва европейского экономического благополучия. Как такое произошло и что в Европе планируют с этим делать?

    «Резкий рост числа недорогих покупок, заказываемых через платформы Shein и Temu, вызывает тревогу в Европе», – заявляет популярное французское издание «Фигаро». В чем причина тревоги? Граждане каким-то образом нарушают законы? Нет. Может, это плохо, что они хотят делать покупки онлайн? Или плохо, что у них вообще есть деньги на покупки?

    Никто, конечно, не оспаривает, что граждане имеют право тратить свои деньги, как им заблагорассудится, да вот беда – с точки зрения Европы тратят они их не там, где следует. За последние несколько лет Shein и Temu выросли в двух гигантов, которые торгуют в основном повседневной одеждой. Пять лет назад товары, которые покупали французы на этих онлайн-платформах с доставкой прямиком из Китая, составляли около 5% от оборота всех посылок во Франции. Теперь таких посылок, по разным оценкам, от 20 до 25%. В период с 2023 по 2024 год объем продаж Shein увеличился на 58%, а Temu – аж на 178%.

    Французы уже подсчитали, что каждую ночь из Китая в Европу прилетают около 600 грузовых самолетов, на которых прибывают миллионы заказов. В 2024-м во Францию было доставлено 800 млн посылок стоимостью менее 150 евро, а в масштабе Европы – 4,6 млрд посылок, 91% которых приходится на Китай. Упоминание о 150 евро тут не случайно – это порог, который в странах Евросоюза позволяет избежать уплаты таможенных пошлин. А цены у китайских гигантов такие, что европейцам за ними ну никак не угнаться.

    Гигантские объемы заказов, низкие – по сравнению с Западом – зарплаты, умение выстраивать производственную цепочку так, что она становится максимально выгодной для производителя, позволяют китайским продавцам поддерживать очень привлекательный для потребителя уровень цен. И если когда-то доставка из другой части света стала бы проблемой, сейчас, с развитием морского и особенно воздушного транспорта, она тоже является недорогой.

    Остаются лишь таможенные пошлины – но если потребитель делает заказ менее, чем на 150 евро, он не платит ничего. Разумеется, в онлайн-покупках есть свои минусы – можно промахнуться с размером, оттенок может немного отличаться от изображенного на фото или вещь придет с дефектом, после чего ее придется возвращать. Зато плюсов гораздо больше. И главным образом – низкая цена.

    В итоге из одной только Франции за прошлый год уплыло 4,8 млрд евро, которые граждане страны потратили лишь на покупки в Shein и Temu.

    Для сравнения: оборот популярной испанской марки Mango в том же году составил 3,34 млрд евро, но по всему миру. Однако в глазах адептов онлайн-покупок китайские сайты все же имеют неоспоримые преимущества.

    «Там можно купить вещи, которые здесь не носит каждый второй, и по меньшей цене», – замечает покупательница по имени Эмили, которая раз в две недели делает новые заказы, да еще и пользуется своим правом на возврат того, что ей не подошло. Юбка за 10 евро, платье за 15, да еще благодаря системе бонусов можно заказать не просто дешевле, а даже получить кое-что совершенно даром. «Благодаря их системе я так получила семь вещей бесплатно», – добавляет покупательница.

    Но если гиганты вроде Mango или Zara еще могут изворачиваться и за счет частых распродаж и огромного ассортимента конкурировать с китайскими онлайн-продажами, то продавцы помельче идут ко дну. Только что во Франции обанкротилась очередная марка, на сей раз «Дженнифер». Почти 1000 служащих пополнят ряды безработных – а сколько еще их может быть в будущем? Заставив – таможенными тарифами или иными методами – китайские онлайн-платформы умерить свои аппетиты,

    Европа рассчитывает не только выкроить лишние деньги, но и защитить собственный рынок.

    Китайские гиганты онлайн-торговли уже не первый раз становятся объектом пристального недоброжелательного внимания. У европейских властей накопились вопросы по поводу качества продаваемых там вещей: некоторые красители тканей не соответствуют стандартам ЕС, в косметике были найдены вредные вещества, а ряд товаров являются подделками под известные бренды. По итогам расследования обеим платформам грозят штрафы, которые, впрочем, вряд ли существенно на что-то повлияют.

    Пару месяцев назад британская Би-би-си решила зайти с другой стороны и опубликовала целый репортаж о недопустимости жесткой эксплуатации китайских промышленных рабочих. Так как работа на этих предприятиях сдельная, никто не мешает трудиться там хоть 20 часов в день: больше сошьешь, больше получишь. Но британцы обеспокоились условиями труда китайских швей – и само собой, не обошлось и без обвинений в эксплуатации уйгуров, которых якобы насильно заставляют производить хлопок.

    В Америке тоже не обошлось без обвинений китайских гигантов, но американская администрация быстро перешла к действиям и со 2 мая взвинтила пошлины на посылки из Китая стоимостью до 800 долларов: 120%, либо 100 долларов единоразово, которые с июня превратятся в 200 долларов. В прошлом году китайские компании, включая Shein и Temu, продали товаров в Америку на сумму около 50 млрд долларов, и эксперты из журнала «Экономист» теперь задаются вопросом, переживут ли «онлайн-империи» трамповскую торговую войну.

    У этой проблемы есть и другая сторона: так как для американских потребителей товары станут дороже и продажи на этом направлении наверняка упадут, европейцы опасаются, что Китай усилит давление на европейский рынок: «сайты вроде Shein и Temu усиливают работу на европейском направлении, особенно во Франции… наводняя наш рынок и угрожая нашей офлайн-торговле, нашей промышленности и нашим рабочим местам». Беда в том, что Евросоюз не собирался вплоть до 2028 года пересматривать свои таможенные тарифы, а между тем время поджимает.

    Поэтому власти решили поторопить события: они настаивают на «скорейшем создании европейского механизма взимания сборов за каждую мелкую посылку, которая ввозится в Европу». А то граждане покупают одежду за копейки, пошлины не платят, китайцы обогащаются, а Европа терпит убытки.

    Трамп ввел тарифы, а Европа чем хуже? Больше тарифов, хороших и разных, и пусть потребитель платит пошлины в полном объеме – а если его что-то не устраивает, пусть идет в традиционные магазины. Правда, там почти все тоже китайское и втридорога, но зато все красители проверены, и покупка там поддерживает родного продавца.

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    Европа напугана посылками из Китая

    Онлайн-платформы по доставке дешевых товаров напрямую из Китая внезапно стали беспокоить власти Евросоюза. Каждые сутки несколько сотен грузовых авиалайнеров рейсом из КНР доставляют в страны ЕС миллионы посылок – и это становится одной из причин подрыва европейского экономического благополучия. Как такое произошло и что в Европе планируют с этим делать? Подробности

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