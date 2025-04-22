Китай избавляется от американских энергоресурсов

Tекст: Ольга Самофалова

Китай снизил импорт СПГ, СУГ, угля и нефтепродуктов из США. Самая крупная статья китайского углеводородного импорта из Штатов - это газ, его импорт сократился совокупно на 44%, до 720 млн долларов.

Покупки СПГ Китай остановил полностью. Покупки американского сжиженного пропана упали на 36%, до 658 млн долларов. США продают в Китай СУГ (сжиженные углеводородные газы), чтобы потом выкупить его обратной в виде пластика. В прошлом году 60% поставляемых в Китай СУГ приходилось на США. Закупка Китаем американского угля упала вообще более чем в три раза до 30,8 млн долларов.

Поставки американские нефтепродуктов тоже просели более чем в три раза и составили всего лишь 11,6 млн долларов. Только нефть показала рост на 22% до 326,2 млн долларов. Однако этот рост обманчив. Если сравнивать с прошлым годом, то падение очевидно: В 2024 году Китай покупал больше - в среднем на 502 млн долларов в месяц.

"В 2024 году объем поставок энергоресурсов из США в Китай составили 23 млрд долларов, в основном это СПГ (14 млрд долларов), сырая нефть (6 млрд долларов) и уголь (2 млрд долларов). Для рынка СПГ это ощутимый удар, учитывая, что Китай ранее был одним из крупнейших покупателей американского СПГ. Однако США смогли частично компенсировать потери, переориентировав поставки в Европу и другие страны Азии, такие как Япония и Индия. Но видимо запланированные инвестпроекты США будут пересматриваться с учетом недоступности китайского рынка", - говорит Марсель Салихов, директор Центра экономической экспертизы ИГМУ НИУ ВШЭ.

Для Китая американский поставщик был важен, но не сильно, так как в целом доля американских энергоресурсов на огромном китайском рынке была небольшая. Общий импорт Китаем энергоресурсов составил 504 млрд долларов, а на США пришлось меньше 5%, говорит Салихов.

По данным Главного таможенного управления КНР за 2024 год, на долю США в Китае приходилось лишь 6% импорта СПГ (4,3 млн из 77 млн тонн), 3% импорта каменного угля (12,1 млн из 352,4 млн тонн), 2% импорта нефти (9,6 млн из 553,5 млн тонн) и 1% импорта нефтепродуктов (462 тыс. из 48,3 млн тонн).

«Эта история в целом прошла безболезненно как для Китая, так и для США. Просто произошел обмен рынками сбыта. Когда Китай перестал закупать американский СПГ, этот газ ушел на другие рынки Юго-Восточной Азии, в частности, стали больше продавать Японии и Южной Корее. То же самое произошло и с нефтью. И соответственно тот, кто был на этих азиатских рынках, пришли в Китай. По газу это в основном Австралия и Катар, по нефти - Ирак, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и африканский производители», - говорит Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

«В каком-то смысле можно провести параллель с 1970-ми годами, когда на фоне эмбарго ОПЕК в отношении ряда развитых стран СССР смог резко нарастить поставки нефти в Европу, используя для этого ресурсы Западной Сибири. Сейчас «плодами» регионализации торговли энергоресурсами, скорее всего, воспользуются производители углеводородов из стран Ближнего Востока и Южной Америки, у которых есть технические возможности для наращивания добычи», - считает Сергей Терешкин, основатель и генеральный директор маркетплейса нефтепродуктов Open Oil Market.

По данным Bloomberg, китайские компании, которые покупали американскую нефть для ее переработки, снизили свои закупки из США на 90%, но при этом увеличили импорт канадской нефти до рекордных уровней. Канада продает в Китай недорогую нефть высокого содержания серы, которая подходит для китайских НПЗ.

Китай от всей этой истории может оказаться даже в плюсе, потому что торговая война приведет к падению цен на все энергоресурсы. «Издержки Китая на закупку углеводородов могут снизиться: введение пошлин будет считываться рынком как риск охлаждения мировой экономики, что будет приводить к новым раундам снижения цен на них», - отмечает Сергей Терешкин.

Россия от всей это истории, с одной стороны, теряет из-за падения цен на нефть на мировом рынке. Российская марка Urals стоит даже ниже потолка цены в 60 долларов за баррель. С другой стороны, Россия тоже может в чем-то выиграть.

«Россия потенциально может нарастить экспорт угля и нефтепродуктов в Китай за счет замещения США. По нефти - сложно, так как сейчас уже максимально поставляем в Китай, с учетом доступной логистики, в первую очередь, мощностей ВСТО. Возможно, отказ от покупок американского СПГ может поддержать новые российские проекты, в первую очередь, Арктик-2»,

- говорит Салихов.

«Мы и так уже по максимуму поставляем в Китай что нефти, что газа. Например, мы уже стали крупнейшим трубопроводным поставщиком газа в Китай, обогнав Туркмению. А вместе с поставками СПГ добрались и до Австралии», - говорит Игорь Юшков.

Что касается СПГ, то Китай берет газ с двух наших крупнотоннажных заводов «Сахалин-2« и «Ямал-СПГ». Сахалинский проект имеет долгосрочные контракты с японскими и корейскими компаниями. Однако весь СПГ, который остается помимо долгосрочных контрактов, покупает именно Китай. С «Ямал-СПГ« у Китая (кроме долей) есть долгосрочный контракт на поставку 3 млн тонн СПГ в год. Как правило, этот объем успевают поставить в июле-октябре по восточной части Северного морского пути, когда наименьшая ледовая нагрузка. Остальные объемы ввезут в Европу, потому что это не только можно делать круглогодично и это ближе, но и потому, что это зачастую экономически выгодней. Когда цены на СПГ в Европе и Китае одинаковые, то выгодней везти туда, куда ближе, то есть в Европу. А сейчас цены в Европу выше, чем в Китае, поэтому опять выгодно продавать европейцам.

«Если бы цены в Азии превышали европейские, то даже во время зимнего сезона наши компании нашли бы способ доставить больше СПГ на китайский рынок, например, с помощью перегрузки в Мурманской области с танкеров ледового класса на обычные танкеры, и потом через Суэцкий канал в Азию. Но если больше не везут, значит в этом нет экономического смысла. У нас нет цели захватить китайский рынок любой ценой. Для России неважно, куда именно продавать СПГ - в Европу или в Азию, главное, чтобы это было выгодно», - считает эксперт ФНЭБ.

С точки зрения России как государства на освободившееся место в Китай выгодней отправлять не наш СПГ, а наш дополнительный трубопроводный газ, потому что с экспорта СПГ не платятся пошлины и есть льготы по другим налогам, а при трубопроводных поставках бюджет пополняется, говорит Юшков. Но для этого необходимо построить новый газопровод в Китай «Силу Сибири-2». Первая труба уже полностью заполнена поставки в Китай.

«Торговая напряженность США и Китая играет нам в плюс в том плане, что мы можем предложить безопасные поставки с севера по «Силе Сибире-2». Чем больше конфронтации США, тем больше Китай должен учитывать фактор безопасности поставок, а не только экономическую целесообразность поставок.

Китай понимает, что США будут давить на него в любом случае, как бы он себя не вел. Раз Штаты так легко вводят импортные пошлины, по сути прерывают торговлю, то где гарантия, что завтра США не перекроют те же самые поставки углеводородов в Китай? Они могут просто запретить любым странам поставлять морем углеводороды в Китай с юга, и устроить таким образом ресурсный голод китайцам», - считает Игорь Юшков.

В мягком варианте, по его словам, США отрежет Китай от наиболее выгодных для его поставок углеводородов - из Ирана и Венесуэлы, которые идут со скидкой. США уже пытаются это сделать, например, давит на Иран и на китайских покупателей иранской нефти. Китай единственный, кто покупает более дешевую подсанкционную нефть из Ирана.