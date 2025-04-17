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    17 апреля 2025, 10:50 • Экономика

    Китай предъявил в торговой войне с США семь редкоземельных аргументов

    Китай предъявил в торговой войне с США семь редкоземельных аргументов
    @ Oriental Image/Reuters

    Tекст: Ольга Самофалова

    Китай достал из рукава очередной свой козырь против США. На этот раз он наносит удар по поставкам семи редкоземельных металлов, от которых зависит почти весь мир. Это бьет сразу и по американскому автопрому, и по американскому авиапрому, и даже по оборонной безопасности США. Китай не собирается сдавать свои позиции, слишком многое поставлено на карту.

    Пекин вводит экспортный контроль над семью редкоземельными металлами, ответив таким образом на тарифы от США, передает Bloomberg. Экспортеры теперь ждут выдачи лицензий на экспорт, то есть разрешений от Министерства торговли КНР, сообщает New York Times (NYT).

    Китай решил использовать тот же инструмент давления, который США сами часто используют.

    «Лицензии в Китае на РЗМ – это разрешение определенным государственным компаниям производить импортные продажи. Кроме того, китайская лицензия – это лимит на количество и ассортимент РЗМ, допустимых к вывозу. Конечно, это инструмент тотального контроля, потому что таможня ничего не выпустит из Китая без лицензии. В Китае провести мимо кассы что-то просто невозможно», – говорит Александр Топорков, директор компании ТДМ96, которая более 15 лет занимается поставкой редкоземельных металлов из Китая.

    «Лицензии — это инструмент давления: Пекин контролирует сроки выдачи РЗМ, создает дефицит их за океаном и тем самым вынуждает США к уступкам. Аналогичный метод Вашингтон применял в экспортных ограничениях технологий», – согласен Павел Севостьянов, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай является фактически монополистом на рынке редких и редкоземельных металлов. США давно отстали от Китая. «Еще в 1990-е годы Китай захватил рынок через демпинг и господдержку, тогда как США свернули добычу из-за экологических норм и затрат», – говорит Севостьянов.

    По данным Геологической службы США, в самих Штатах в прошлом году было добыто 45 тыс. тонн РЗМ, это всего 11,5% от мирового рынка. Тогда как на Китай приходится 70% мировой добычи, или 270 тыс. тонн. По оценкам Роснедр, Китай контролирует от 60 до 85% мирового рынка редкоземельных элементов в зависимости от самого металла.

    Кроме сильнейшей господдержки, Китаю помогла также геология, которая оказалась в более выгодном положении, чем у нас или у американцев, говорит Топорков.

    «У Китая РЗМ, грубо говорят, лежат в глине, а у нас это либо твердая горная порода, либо тяжелые условия Якутии или Мурманска, либо вовсе радиационный момент руды. Так что условия добычи в Китае проще.

    А под это уже формируются каскады извлечения разделенных элементов», – говорит Топорков. Совокупность этих факторов помогла Китаю развить производство РЗМ полного цикла и с помощью демпинга убрать с рынка конкурентов больше четверти века назад.

    Китай стал обладать уникальным товаром, который сегодня нужен при производстве практически любой высокотехнологичной вещи, будь то смартфон, электромобиль или магниты.

    Сейчас речь идет о семи редкоземельных металлах, которые полностью перерабатывают в Китае и поставки которых в США будут контролироваться. Это самарий, диспрозий, лютеций, гадолиний, скандий, тербий, иттрий.

    «Самарий используется для производства постоянных магнитов, чаще всего для нефтепогружных насосов, потому что у них высокая температура эксплуатации. Иттрий и тербий используются как легирующий элемент для стали, как в углеродистую сталь, так и в титан. Они повышают характеристики: эксплуатационные температуры, химическую стойкость. Также иттрий используют для порошкового покрытия оборонных средств. Гадолиний повышает жаропрочность металлов, а вот лютеций и скандий не имеют широко применения, это больше экспериментальные истории», – рассказывает Топорков.

    «Применение диспрозия – магниты для электромобилей и военной техники. Скандий – 5G-сети, а гадолиний – накопители данных. Без них парализованы американский автопром, в частности Tesla и Ford, а также авиастроительное производство Boeing, производство дронов и ракетных систем», – говорит Севостьянов.

    Последствия для американского рынка будут серьезными.

    «Кризис цепочек поставок РЗМ грозит ростом цен в два-четыре раза, остановкой заводов и задержкой оборонных проектов. Для США это стратегическая уязвимость, сравнимая с санкциями против Huawei, но с большими рисками для ВПК»,

    – отмечает Севостьянов.

    Если такой ход не приведет глав Китая и США за стол переговоров и к уступкам, то США придется искать обходные пути для получения этих РЗМ. Не исключено, что это будут поставки через третьи страны, примерно как у нас работает параллельный импорт.

    «Обходным путем можно считать Японию как вассальное и зависимое от США государство. Но не стоит забывать, что в Америке тоже есть свои резервы по типу наших госхранений. Думаю, что США смогут подстроиться под санкции Китая, это лишь вопрос времени», – считает Топорков.

    Риски того, что Китай может ударить по зависимости США от РЗМ, давно обсуждались. Поэтому американские компании, скорее всего, запаслись впрок на несколько месяцев, а то и больше.

    «Вряд ли производство в США остановится без указанных РЗМ, скорее всего, им будет найдена замена. Запасы РЗМ есть на складах, так что полного прекращения производства в США не будет. В крайней ситуации темпы производства могут снизиться, пока идет поиск новых поставок редкоземельных металлов в США», – считает Дмитрий Баранов, ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент».

    Но, скорее всего, поставки РЗМ из Китая сохранятся, считает эксперт, так как это в интересах не только США, но и самого Китая, ведь прекращение поставок подтолкнет другие страны развивать собственную добычу и производство РЗМ.

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