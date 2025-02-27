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    27 февраля 2025, 08:40 • Экономика

    Россия готова ворваться в мировую гонку за редкоземельными металлами

    Россия готова ворваться в мировую гонку за редкоземельными металлами
    @ Сергей Булкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    Россия намерена существенно увеличить производство редкоземельных металлов в стране. И даже готова сделать это в сотрудничестве с США. Тот, кто будет иметь контроль над редкоземельными металлами, получит технологическое преимущество. Сейчас неоспоримый победитель в этой гонке – Китай. Сможет ли Россия повторить его успех?

    В России имеются запасы 29 редких металлов, их общий объем Минприроды оценивает в 658 млн тонн. Россия занимает второе место в мире по запасам, но добывает очень мало – всего 1% от всей мировой добычи.

    Пока единственным источником редких металлов в России являются лопаритовые руды Ловозерского месторождения в Мурманской области, которые перерабатывает Соликамский магниевый завод. Два других крупных месторождения РЗМ заморожены – это Томторское месторождение в Якутии и Ак-Сугский участок недр в Туве.

    Однако Россия намерена исправить ситуацию. К 2030 году она намерена нарастить производство РЗМ до 50 тыс. тонн стоимостью 100 млрд рублей, или 1,2 млрд долларов, заявили в Минпромторге.

    «Ведется подготовка к запуску крупнейших инвестиционных проектов в Мурманской, Иркутской областях, в Якутии и других регионах, которые позволят закрыть ключевые потребности российской промышленности в стратегическом сырье, а также в дальнейшем производстве продукции высоких переделов на его основе», – сказали в Минпромторге.

    Главная цель России – выйти на полный технологический цикл: от добычи и переработки до выпуска конечной продукции. Единственная страна, кому это пока удалось, – это Китай.

    «Редкие металлы востребованы в микроэлектронике, в энергетике, в создании инфраструктуры цифровой экономики, во многих секторах гражданской и оборонной сферы. По сути, речь идет практически обо всех отраслях нового технологического уклада, который задает динамику общемирового прогресса. И, конечно, необходимо соответствовать этой динамике, чтобы успешно конкурировать на глобальных рынках, создавать прочную основу для долгосрочного, уверенного развития российской экономики», – заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам добычи и переработки редких и редкоземельных металлов.

    По его словам, чтобы нарастить потенциал отечественной промышленности в сфере новых материалов, в этом году запущен национальный проект технологического лидерства. Он называется «Новые материалы и химия».

    В ближайшие шесть лет Россия планируется снизить долю импорта редких и редкоземельных металлов с нынешних 75% до 45%, говорил ранее глава Минпромторга Антон Алиханов.

    Главная проблема России – это отсутствие технологий сепарации редкоземельных металлов. В руде имеется большое количество редкоземельных металлов – например, это может быть смесь на 70% из латана, на 20% из церия и на 10% еще чего-то. Но покупателю такая смесь не нужна. Авиационному заводу или нефтегазовому, например, нужен конечный продукт, то есть разделенный металл, который можно сразу использовать на производстве.

    Уметь разделять редкоземельные металлы из руды – это особая технология, которой Россия лишилась после распада СССР. Однако сейчас она пытается вернуть свои компетенции в этой сфере.

    Так, Соликамский магниевый завод планирует в 2026 году запустить разделительное производство концентрата РЗМ на индивидуальные металлы.

    В советское время такой проблемы не было. Почему? Дело в том, что в СССР все этапы производства традиционно разбрасывали по разным республикам. Так было и в авиационной промышленности, и в судостроении и т. д. Поэтому заводы по разделению РЗМ вместе с технологиями тоже были созданы не в России, а в Эстонии и Казахстане, и после распада СССР России эти технологии никто не отдал, как и многие другие в разных сферах.

    Потребность в РЗМ в мире растет на 10% каждый год. Потому что редкоземельные металлы содержатся, по сути, в каждом телефоне, в каждом электромобиле, в каждом самолете, вертолете и т. д. Информационная эпоха стимулирует Россию вплотную заняться редкоземельными металлами. Но делать это в одиночку будет очень долго, тем более время и так не на нашей стороне. Здесь нужны не только большие деньги, но и технологии. Поэтому Россия готова привлекать американские компании. «Американцам нужны редкоземельные металлы, у нас их много, мы имеем свои планы по разработке стратегических ресурсов. Здесь открываются достаточно широкие перспективы для сотрудничества», – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Россия готова ворваться в мировую гонку за РЗМ.

    «Тот, кто будет иметь контроль над редкоземельными металлами, с точки зрения технологической безопасности будет абсолютным мировым лидером»,

    – говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

    И пока мировым лидером является Китай, а США от них очень сильно отстают. Так, по данным Геологической службы США, в самих Штатах в прошлом году было добыто 45 тыс. тонн РЗМ, это всего 11,5% от мирового рынка. Тогда как на Китай пришлось 70% мировой добычи, или 270 тыс. тонн. По оценкам Роснедр, Китай контролирует от 60% до 85% мирового рынка редкоземельных элементов в зависимости от самого металла. По сути, Китай монополист и может единолично устанавливать цены на эти металлы. «Несмотря на небольшое различие в оценках российского и американского ведомств, цифры примерно сходятся, из чего становится понятно, что большую долю рынка контролирует Китай и зависимость от него сейчас очень сильная. Учитывая торговые войны США и Китая, а также запрет на поставки трех видов РЗМ в Штаты в рамках обмена санкциями, которые как раз необходимы для производства передовых чипов, Вашингтону просто необходимо сокращать зависимость от экспорта из Поднебесной этого стратегически важного сырья», – говорит Чернов.

    Даже если США нашли РЗМ на Украине и смогут подмять под себя эти ресурсы, чтобы выиграть у Китая, им нужны также и совместные проекты с Россией.

    Китай, в отличие и от России, и даже от США, начал инвестировать в добычу и производство РЗМ еще несколько десятилетий назад. И это принесло свои результаты. Китай, по сути, первая в мире страна, которая делает все «под ключ»: от разведки и добычи до производства РЗМ, то есть добился полного замкнутого цикла. И одна из причин, конечно, в том, что РЗМ используются в тех высокотехнологичных производствах, которые в России не так развиты. Например, у нас не собирают в таких объемах смартфоны и электромобили, как в Китае. В Китае же изначально начали размещать свои производства западные компании из-за более дешевой рабочей силы и низких издержек. А теперь Китай и сам все это научился делать. И везде нужны РЗМ.

    «Россия еще 10–15 лет назад могла бы начать добывать литий (редкий металл, используемый при производстве аккумуляторов), но у нее не было острой потребности в этом, потому что Россия не производит высокотехнологичную продукцию, в которой необходимы РЗМ», – говорит Чернов.

    Однако ситуация меняется.

    «Сейчас мы наблюдаем постепенное возрождение авиастроения в России, за которым подтягиваются и другие отрасли. В такой ситуации повышается экономическая целесообразность развития добычи РЗМ, которые будут востребованы отечественными высокотехнологичными предприятиями.

    Ведь именно благодаря высочайшим темпам роста промышленности и инвестициям в разработки Китай смог достичь экономического лидерства, в том числе на мировом рынке РЗМ», – отмечает Анастасия Прикладова, доцент кафедры международного бизнеса РЭУ имени Плеханова.

    Китай в свое время начал с того, что объявил РЗМ стратегически важным ресурсом для развития всей экономики, благодаря чему удалось привлечь государственные инвестиции, а потом создал полный замкнутый цикл, от разведки и добычи до производства и экспорта РЗМ, но изначально полностью удовлетворил потребности на внутреннем рынке, говорит Чернов. Россия может перенять эту стратегию, и кооперация с американцами поможет ускорить ее реализацию.

    «Несмотря на то что Россия занимает второе место по запасам РЗМ, ее доля на мировом рынке в прошлом году сократилась до 1% после 2% в 2023 году, поэтому у нее есть серьезные конкуренты. Среди них Малайзия и Австралия, которые идут сразу после Китая по объемам мирового экспорта РЗМ, а также США, Вьетнам и Индия, которые наращивают добычу и переработку и строят дополнительные мощности по производству», – заключает Чернов.

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