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США нужен алюминиевый завод в России для борьбы с Китаем
Создание совместного с США алюминиевого завода в Красноярском крае и возобновление поставок алюминия выгодно обеим сторонам. Американцам без дешевого алюминия сложно конкурировать с промышленностью Китая. Что получит Россия от этого проекта и почему предлагает его именно США?
Президент Владимир Путин предложил США подумать о создании совместного завода по производству алюминия, к примеру, в Красноярском крае. По словам президента, планы по организации производства алюминия в этом крае были еще в советское время. Выпуск алюминия требует большого количества энергии, а в Красноярском крае можно построить гидроэлектростанцию, которая является дешевым экологичным источником этой энергии.
Проект будет «капиталоемким», и по предварительным оценкам, стоит примерно 15 млрд долларов, отметил президент.
Кроме того, Россия готова возобновить поставки алюминия в США. «В 2017 году мы 15% алюминия поставляли США. Если будет принято решение открыть рынок, мы могли бы 2 млн тонн им продать», – сказал Путин.
Что касается проекта, то в советское время он явно был не в приоритете. «В советский период реализация столь масштабного проекта могла быть затруднена из-за сочетания экономических, политических и технологических факторов. Во-первых, отношения между СССР и США в эпоху холодной войны исключали возможность тесного промышленного сотрудничества. Во-вторых, приоритеты советской экономики были сосредоточены на внутренних проектах и военно-промышленном комплексе, а не на экспорте алюминия в капиталистические страны. Кроме того, создание завода с нуля требовало гигантских инвестиций, которые в условиях плановой экономики могли направлять на другие цели – например, на развитие энергетики в Сибири или освоение космоса. Технологические ограничения, особенно в области «зеленой» энергетики, также играли роль: в СССР упор делался на крупные ГЭС, но их интеграция с экспортно-ориентированным производством, вероятно, не рассматривалась, как приоритет», – говорит Павел Севостьянов, действительный госсоветник РФ, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова.
«Рынок сбыта алюминия в советские времена был сосредоточен на соседних странах из СНГ, из-за чего спрос был существенно ниже, а текущих производственных мощностей было достаточно», – добавляет Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.
Строительство в первую очередь ГЭС под проект алюминиевого завода вполне логично, так как в себестоимости производства алюминия примерно 30% составляет электроэнергия, а ГЭС способна производить дешевую электроэнергию.
До прекращения поставок алюминия в США, «Русал» экспортировал туда более 0,5 млн тонн в год. Сможет ли Россия увеличить экспорт в четыре раза? «Нарастить поставки до 2 млн тонн Россия в состоянии, особенно с учетом введения со стороны Евросоюза 16-го пакета санкций (вводит запрет на импорт российского первичного алюминия). Это позволит перенаправить европейские поставки в США. Часть объемов можно было бы снять и с Китая.
Поставки в США для России выгодней с точки зрения рентабельности, чем нашим азиатским партнерам»,
– говорит Олег Филиппов, директор программ Института управления Президентской академии.
По его мнению, проект создания совместного предприятия выгоден России как по политическим мотивам, так и по экономическим соображениям, так как вложения средств в промышленные предприятия России – это залог партнерских отношений между странами.
Для России партнерство с США – это не только инвестиции (15 млрд долларов), но и возможность интегрироваться в западные цепочки создания стоимости, отмечает Севостьянов.
Совместный проект с США потребует снятия санкций в отношении российского алюминия, плюс России выгодно освоить высокие технологии, которые США смогут принести в этот проект, отмечает Чернов.
«Для США – это дешевый алюминий для их промышленности. Если Трамп хочет поднимать американскую промышленность, о чем он постоянно твердит, то импортного алюминия закупать придется еще больше, своего им не хватает.
Алюминий нужен во многих отраслях – в машиностроении, авиастроении, судостроении, электротехнической промышленности, в строительстве и т. д. Во-вторых, этот дешевый алюминий может помочь США в борьбе с Китаем, так как снизит себестоимость конечной продукции из алюминия», – говорит Олег Филиппов.
Почему Россия предложила этот проект именно США, а не ЕС или Китаю? «Выбор США, а не Европы или Китая, связан с текущей геополитикой. Европа, вводящая санкции, сейчас не лучший партнер, а Китай, будучи конкурентом в производстве алюминия (60% мирового выпуска), вряд ли заинтересован в поддержке российского экспорта. США же, стремящиеся к диверсификации поставок, идеальный кандидат», – отмечает Павел Севостьянов.
При этом нельзя исключать, что Россия теперь готова будет строить отношения с американским бизнесом по таким взаимовыгодным схемам: мол, если хотите получать нашу продукцию по привлекательным ценам, то инвестируйте в совместные предприятия на нашей территории и получайте выпускаемый совместный продукт по вкусной стоимости. Ведь таким образом ответственность партнеров перед друг другом повышается, что неплохо на случай новой турбулентности между странами, например, при смене президента.
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«Выход иностранных компаний из совместных с Россией проектов оказался достаточно выгоден для РФ, так как доли иностранных акционеров выкупались с существенным дисконтом, поэтому допустить СП с США в период налаживания экономических и политических связей вполне возможно», – говорит Чернов.
Например, доли западных нефтяных гигантов в российских проектах были проданы российским собственникам, но ни ExxonMobil, ни Shell не получили ни рубля. Все деньги были переведены на специальные счета типа С, то есть, по сути, достались государству, и оно будет решать, что и в каком размере получат западные нефтяники, да и получат ли вообще.
Впрочем, Чернов уверен, что Россия сохранит свое стремление к полной независимости и продолжит ускоренное импортозамещение в стране, чтобы сократить зависимость от иностранных партнеров, потому что их уход все-таки был неприятен.