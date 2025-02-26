  • Новость часаВ Подмосковье задержали 27 человек за нападение на полицейских
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Киев согласился на новые условия сделки с США по ископаемым
    Ростех выпустил первый отечественный фрезерный станок для авиастроения
    Вассерман объяснил разницу между украинскими налистниками и русскими блинами
    США заинтересовались в покупке минералов у России
    Трамп оценил сделку с Киевом в 1 трлн долларов
    Власти США поддержали введение миротворцев на Украину
    Мэр Красноармейска призвал Зеленского «дать людям пожить»
    Ряд стран ЕС отвергли новый пакет военной помощи Украине
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как ресурсная сделка определит будущее Украины

    Украинская государственность будет представлять собой обновленный баланс сдержек и противовесов, который позволит сочетать на этой территории интересы России, США и в меньшей степени Европы.

    6 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Краткий справочник по трамповедению

    Мы победим вне зависимости от того, что думает Трамп или что хочет его окружение, вне зависимости от того, будут договоренности или нет, вне зависимости от желания или нежелания Европы. Это вторично все. Победу добывают русская армия и тыл.

    13 комментариев
    Юрий Васильев Юрий Васильев Выступление Путина – часть наших военных действий

    Становление и укрепление мира, пусть и совершенно нового, незнакомого нам всем, все же не настолько трудно, как то, что уже сделали для самой возможности этого мира наши павшие. Те, кто уже отдал жизнь, и те, кому, к сожалению, предстоит отдать ее в продолжающейся схватке.

    0 комментариев
    26 февраля 2025, 11:06 • Экономика

    США нужен алюминиевый завод в России для борьбы с Китаем

    США нужен алюминиевый завод в России для борьбы с Китаем
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Самофалова

    Создание совместного с США алюминиевого завода в Красноярском крае и возобновление поставок алюминия выгодно обеим сторонам. Американцам без дешевого алюминия сложно конкурировать с промышленностью Китая. Что получит Россия от этого проекта и почему предлагает его именно США?

    Президент Владимир Путин предложил США подумать о создании совместного завода по производству алюминия, к примеру, в Красноярском крае. По словам президента, планы по организации производства алюминия в этом крае были еще в советское время. Выпуск алюминия требует большого количества энергии, а в Красноярском крае можно построить гидроэлектростанцию, которая является дешевым экологичным источником этой энергии.

    Проект будет «капиталоемким», и по предварительным оценкам, стоит примерно 15 млрд долларов, отметил президент.

    Кроме того, Россия готова возобновить поставки алюминия в США. «В 2017 году мы 15% алюминия поставляли США. Если будет принято решение открыть рынок, мы могли бы 2 млн тонн им продать», – сказал Путин.

    Что касается проекта, то в советское время он явно был не в приоритете. «В советский период реализация столь масштабного проекта могла быть затруднена из-за сочетания экономических, политических и технологических факторов. Во-первых, отношения между СССР и США в эпоху холодной войны исключали возможность тесного промышленного сотрудничества. Во-вторых, приоритеты советской экономики были сосредоточены на внутренних проектах и военно-промышленном комплексе, а не на экспорте алюминия в капиталистические страны. Кроме того, создание завода с нуля требовало гигантских инвестиций, которые в условиях плановой экономики могли направлять на другие цели – например, на развитие энергетики в Сибири или освоение космоса. Технологические ограничения, особенно в области «зеленой» энергетики, также играли роль: в СССР упор делался на крупные ГЭС, но их интеграция с экспортно-ориентированным производством, вероятно, не рассматривалась, как приоритет», – говорит Павел Севостьянов, действительный госсоветник РФ, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова.

    «Рынок сбыта алюминия в советские времена был сосредоточен на соседних странах из СНГ, из-за чего спрос был существенно ниже, а текущих производственных мощностей было достаточно», – добавляет Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

    Строительство в первую очередь ГЭС под проект алюминиевого завода вполне логично, так как в себестоимости производства алюминия примерно 30% составляет электроэнергия, а ГЭС способна производить дешевую электроэнергию.

    До прекращения поставок алюминия в США, «Русал» экспортировал туда более 0,5 млн тонн в год. Сможет ли Россия увеличить экспорт в четыре раза? «Нарастить поставки до 2 млн тонн Россия в состоянии, особенно с учетом введения со стороны Евросоюза 16-го пакета санкций (вводит запрет на импорт российского первичного алюминия). Это позволит перенаправить европейские поставки в США. Часть объемов можно было бы снять и с Китая.

    Поставки в США для России выгодней с точки зрения рентабельности, чем нашим азиатским партнерам»,

    – говорит Олег Филиппов, директор программ Института управления Президентской академии.

    По его мнению, проект создания совместного предприятия выгоден России как по политическим мотивам, так и по экономическим соображениям, так как вложения средств в промышленные предприятия России – это залог партнерских отношений между странами.

    Для России партнерство с США – это не только инвестиции (15 млрд долларов), но и возможность интегрироваться в западные цепочки создания стоимости, отмечает Севостьянов.

    Совместный проект с США потребует снятия санкций в отношении российского алюминия, плюс России выгодно освоить высокие технологии, которые США смогут принести в этот проект, отмечает Чернов.

    «Для США – это дешевый алюминий для их промышленности. Если Трамп хочет поднимать американскую промышленность, о чем он постоянно твердит, то импортного алюминия закупать придется еще больше, своего им не хватает.

    Алюминий нужен во многих отраслях – в машиностроении, авиастроении, судостроении, электротехнической промышленности, в строительстве и т. д. Во-вторых, этот дешевый алюминий может помочь США в борьбе с Китаем, так как снизит себестоимость конечной продукции из алюминия», – говорит Олег Филиппов.

    Почему Россия предложила этот проект именно США, а не ЕС или Китаю? «Выбор США, а не Европы или Китая, связан с текущей геополитикой. Европа, вводящая санкции, сейчас не лучший партнер, а Китай, будучи конкурентом в производстве алюминия (60% мирового выпуска), вряд ли заинтересован в поддержке российского экспорта. США же, стремящиеся к диверсификации поставок, идеальный кандидат», – отмечает Павел Севостьянов.

    При этом нельзя исключать, что Россия теперь готова будет строить отношения с американским бизнесом по таким взаимовыгодным схемам: мол, если хотите получать нашу продукцию по привлекательным ценам, то инвестируйте в совместные предприятия на нашей территории и получайте выпускаемый совместный продукт по вкусной стоимости. Ведь таким образом ответственность партнеров перед друг другом повышается, что неплохо на случай новой турбулентности между странами, например, при смене президента.

    «Выход иностранных компаний из совместных с Россией проектов оказался достаточно выгоден для РФ, так как доли иностранных акционеров выкупались с существенным дисконтом, поэтому допустить СП с США в период налаживания экономических и политических связей вполне возможно», – говорит Чернов.

    Например, доли западных нефтяных гигантов в российских проектах были проданы российским собственникам, но ни ExxonMobil, ни Shell не получили ни рубля. Все деньги были переведены на специальные счета типа С, то есть, по сути, достались государству, и оно будет решать, что и в каком размере получат западные нефтяники, да и получат ли вообще.

    Впрочем, Чернов уверен, что Россия сохранит свое стремление к полной независимости и продолжит ускоренное импортозамещение в стране, чтобы сократить зависимость от иностранных партнеров, потому что их уход все-таки был неприятен.

    Главное
    В Подмосковье задержали 27 человек за нападение на полицейских
    Основатель ЧВК Blackwater заявил о росте боеспособности российской армии
    Маск возглавил рейтинг богатейших людей мира
    Таксист-мигрант в Москве отказался везти раненого участника СВО
    Стало известно о сборке первых обновленных бронемашин «Ахмат»
    Российская песня «Сигма бой» сорвала проукраинский митинг в ЮАР
    Кинокритика Екатерину Барабаш задержали за фейки о российской армии

    США нужен алюминиевый завод в России для борьбы с Китаем

    Создание совместного с США алюминиевого завода в Красноярском крае и возобновление поставок алюминия выгодно обеим сторонам. Американцам без дешевого алюминия сложно конкурировать с промышленностью Китая. Что получит Россия от этого проекта и почему предлагает его именно США? Подробности

    Перейти в раздел

    Европейской «партии войны» больше нечего предложить Зеленскому

    Итоги широкомасштабного десанта западных политиков в Киев оказались разочаровывающими и для самих десантировавшихся, и для Владимира Зеленского. «Партия войны» в Европе пока еще доминирует, но слабеет с каждым днем. А вместе с ней и Украина. Подробности

    Перейти в раздел

    «Даже люди с ампутациями хотят вернуться на фронт»

    «Я встретил ребят-добровольцев, которые на гражданке занимали серьезные должности, зарабатывали больше меня. И я далеко не один там был многодетный». Ветеран спецоперации Константин Рыжак рассказал, почему ветераны стремятся вернуться в зону СВО – и о странном ощущении от Москвы после возвращения домой. Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем парламент Украины унизил Зеленского перед европейцами

    Владимир Зеленский планировал устроить для гостей из Евросоюза шоу, в рамках которого парламент Украины подтвердит его легитимность как главы государства. Но что-то пошло не так: у парламента не хватило голосов, и Зеленский оказался унижен на глазах высокопоставленных персон ЕС. Кто его унизил и зачем? Подробности

    Перейти в раздел

    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Теперь Зеленского унижает даже Рада

      Верховная рада Украины не смогла подтвердить легитимность Владимира Зеленского с первого раза, опозорив его на глазах высокопоставленных гостей из ЕС и НАТО. Это наверняка заговор. Вопрос в том, чей именно заговор.

    • На выборах в Германии проиграли все

      В Германии прошли парламентские выборы, по итогам которых будет сформировано новое правительство во главе с лидером ХДС-ХСС Фридрихом Мерцем. Но с учетом планов Мерца, такая победа равносильна поражению. Собственно, победителей у этой кампании вообще нет. Кроме ГДР.

    • Насколько Зеленский диктатор

      Из всех упреков и оскорблений, которые президент США Дональд Трамп адресовал Зеленскому, в Киеве и Евросоюзе больше всего обиделись на слово «диктатор». Теперь хор голосов пытается доказать Трампу, что Зеленский никакой не диктатор. А как на самом деле?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............