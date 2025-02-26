США нужен алюминиевый завод в России для борьбы с Китаем

Tекст: Ольга Самофалова

Президент Владимир Путин предложил США подумать о создании совместного завода по производству алюминия, к примеру, в Красноярском крае. По словам президента, планы по организации производства алюминия в этом крае были еще в советское время. Выпуск алюминия требует большого количества энергии, а в Красноярском крае можно построить гидроэлектростанцию, которая является дешевым экологичным источником этой энергии.

Проект будет «капиталоемким», и по предварительным оценкам, стоит примерно 15 млрд долларов, отметил президент.

Кроме того, Россия готова возобновить поставки алюминия в США. «В 2017 году мы 15% алюминия поставляли США. Если будет принято решение открыть рынок, мы могли бы 2 млн тонн им продать», – сказал Путин.

Что касается проекта, то в советское время он явно был не в приоритете. «В советский период реализация столь масштабного проекта могла быть затруднена из-за сочетания экономических, политических и технологических факторов. Во-первых, отношения между СССР и США в эпоху холодной войны исключали возможность тесного промышленного сотрудничества. Во-вторых, приоритеты советской экономики были сосредоточены на внутренних проектах и военно-промышленном комплексе, а не на экспорте алюминия в капиталистические страны. Кроме того, создание завода с нуля требовало гигантских инвестиций, которые в условиях плановой экономики могли направлять на другие цели – например, на развитие энергетики в Сибири или освоение космоса. Технологические ограничения, особенно в области «зеленой» энергетики, также играли роль: в СССР упор делался на крупные ГЭС, но их интеграция с экспортно-ориентированным производством, вероятно, не рассматривалась, как приоритет», – говорит Павел Севостьянов, действительный госсоветник РФ, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова.

«Рынок сбыта алюминия в советские времена был сосредоточен на соседних странах из СНГ, из-за чего спрос был существенно ниже, а текущих производственных мощностей было достаточно», – добавляет Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

Строительство в первую очередь ГЭС под проект алюминиевого завода вполне логично, так как в себестоимости производства алюминия примерно 30% составляет электроэнергия, а ГЭС способна производить дешевую электроэнергию.

До прекращения поставок алюминия в США, «Русал» экспортировал туда более 0,5 млн тонн в год. Сможет ли Россия увеличить экспорт в четыре раза? «Нарастить поставки до 2 млн тонн Россия в состоянии, особенно с учетом введения со стороны Евросоюза 16-го пакета санкций (вводит запрет на импорт российского первичного алюминия). Это позволит перенаправить европейские поставки в США. Часть объемов можно было бы снять и с Китая.

Поставки в США для России выгодней с точки зрения рентабельности, чем нашим азиатским партнерам»,

– говорит Олег Филиппов, директор программ Института управления Президентской академии.

По его мнению, проект создания совместного предприятия выгоден России как по политическим мотивам, так и по экономическим соображениям, так как вложения средств в промышленные предприятия России – это залог партнерских отношений между странами.

Для России партнерство с США – это не только инвестиции (15 млрд долларов), но и возможность интегрироваться в западные цепочки создания стоимости, отмечает Севостьянов.

Совместный проект с США потребует снятия санкций в отношении российского алюминия, плюс России выгодно освоить высокие технологии, которые США смогут принести в этот проект, отмечает Чернов.

«Для США – это дешевый алюминий для их промышленности. Если Трамп хочет поднимать американскую промышленность, о чем он постоянно твердит, то импортного алюминия закупать придется еще больше, своего им не хватает.

Алюминий нужен во многих отраслях – в машиностроении, авиастроении, судостроении, электротехнической промышленности, в строительстве и т. д. Во-вторых, этот дешевый алюминий может помочь США в борьбе с Китаем, так как снизит себестоимость конечной продукции из алюминия», – говорит Олег Филиппов.

Почему Россия предложила этот проект именно США, а не ЕС или Китаю? «Выбор США, а не Европы или Китая, связан с текущей геополитикой. Европа, вводящая санкции, сейчас не лучший партнер, а Китай, будучи конкурентом в производстве алюминия (60% мирового выпуска), вряд ли заинтересован в поддержке российского экспорта. США же, стремящиеся к диверсификации поставок, идеальный кандидат», – отмечает Павел Севостьянов.

При этом нельзя исключать, что Россия теперь готова будет строить отношения с американским бизнесом по таким взаимовыгодным схемам: мол, если хотите получать нашу продукцию по привлекательным ценам, то инвестируйте в совместные предприятия на нашей территории и получайте выпускаемый совместный продукт по вкусной стоимости. Ведь таким образом ответственность партнеров перед друг другом повышается, что неплохо на случай новой турбулентности между странами, например, при смене президента.

«Выход иностранных компаний из совместных с Россией проектов оказался достаточно выгоден для РФ, так как доли иностранных акционеров выкупались с существенным дисконтом, поэтому допустить СП с США в период налаживания экономических и политических связей вполне возможно», – говорит Чернов.

Например, доли западных нефтяных гигантов в российских проектах были проданы российским собственникам, но ни ExxonMobil, ни Shell не получили ни рубля. Все деньги были переведены на специальные счета типа С, то есть, по сути, достались государству, и оно будет решать, что и в каком размере получат западные нефтяники, да и получат ли вообще.

Впрочем, Чернов уверен, что Россия сохранит свое стремление к полной независимости и продолжит ускоренное импортозамещение в стране, чтобы сократить зависимость от иностранных партнеров, потому что их уход все-таки был неприятен.