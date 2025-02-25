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    Россия заинтересована как можно быстрее закончить войну на Украине дипломатическим путем – но главное здесь слово все-таки «закончить». Не приостановить, не заморозить, не полурешить – а закончить.

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    Андрей Медведев Андрей Медведев Краткий справочник по трамповедению

    Мы победим вне зависимости от того, что думает Трамп или что хочет его окружение, вне зависимости от того, будут договоренности или нет, вне зависимости от желания или нежелания Европы. Это вторично все. Победу добывают русская армия и тыл.

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    Юрий Васильев Юрий Васильев Выступление Путина – часть наших военных действий

    Становление и укрепление мира, пусть и совершенно нового, незнакомого нам всем, все же не настолько трудно, как то, что уже сделали для самой возможности этого мира наши павшие. Те, кто уже отдал жизнь, и те, кому, к сожалению, предстоит отдать ее в продолжающейся схватке с агонизирующим киевским режимом.

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    25 февраля 2025, 20:00 • Экономика

    Путин предложил США сотрудничество без завышенных ожиданий

    Путин предложил США сотрудничество без завышенных ожиданий
    @ Susan Walsh/AP/TASS

    Tекст: Андрей Резчиков

    У России на порядок больше запасов редкоземельных металлов, чем у Украины. Об этом заявил Владимир Путин. Президент не исключает в будущем совместной с американцами добычи ископаемых в разных регионах страны, в том числе и в Донбассе. По оценке экспертов, Россия готова не только восстановить доверительные отношения с США, но и к широкому и разноплановому сотрудничеству на равных.

    В понедельник президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам добычи и переработки редких и редкоземельных металлов. Глава государства назвал это направление «важнейшей ресурсной базой современной экономики».

    «Редкие металлы востребованы в микроэлектронике, в энергетике, в создании инфраструктуры цифровой экономики, во многих секторах гражданской и оборонной сферы. По сути, речь идет практически обо всех отраслях нового технологического уклада, который задает динамику общемирового прогресса», – сказал Путин.

    По словам президента, необходимо соответствовать этой динамике, «чтобы успешно конкурировать на глобальных рынках, создавать прочную основу для долгосрочного, уверенного развития российской экономики».

    Позже в интервью журналисту Павлу Зарубину президент высказался не только о ходе переговоров с США и нулевых шансах Владимира Зеленского на переизбрание, но и назвал Россию одним из безусловных лидеров по запасам редких и редкоземельных металлов, подчеркнув, что этих ресурсов на порядок больше, чем на Украине.

    «Они у нас имеются и на Севере – в Мурманске, на Кавказе – в Кабардино-Балкарии, на Дальнем Востоке, в Иркутской области, в Якутии, в Тыве. Это достаточно капиталоемкие инвестиции, проекты капиталоемкие. Мы с удовольствием работали бы совместно с любыми иностранными партнерами, в том числе с американскими», – сказал глава государства.

    Путин также заявил о возможности привлечь иностранных партнеров, в том числе и американских, работать на новых исторических территориях, которые вернулись в состав России. Кроме того, если США откроют рынок для российских производителей алюминия, то РФ готова продать «примерно 2 млн тонн», что оказало бы сдерживающее влияние на стабилизацию цен, считает президент.

    Например, Россия и США могли бы подумать о совместной работе по этому направлению в Красноярском крае, где в советское время были планы строительства новой гидроэлектростанции и создания дополнительных производств по производству алюминия. «Ведь алюминий – это прежде всего энергия, и желательно дешевая энергия. Гидроэнергия – она дешевая, и, кроме всего прочего, еще и экологически чистая», – сказал Путин.

    Российский лидер подтвердил слова президента США Дональда Трампа о том, что Москва и Вашингтон обсуждают крупные экономические проекты в рамках переговоров по Украине. «Да, некоторые наши компании находятся друг с другом в контакте и такие проекты обсуждают», – отметил Путин.

    В экспертной среде считают, что Россия готова на равных к широкому и разноплановому сотрудничеству с США, чтобы восстановить доверие между странами. При этом обману и интригам больше не может быть места в контактах Москвы и Вашингтона.

    «Когда и если будет заключено мирное соглашение, тогда можно думать о дополнительных торговых отношениях между Россией и США. Не надо забывать главного – любое серьезное соглашение с США о разработке недр в Новороссии будет означать признание Штатами законности включения новых регионов в состав России», – отмечает политолог Павел Данилин.

    По его словам, в России не испытывают никакой эйфории и завышенных ожиданий от Трампа, но ради защиты национальных интересов готовы вести конструктивный диалог, потому что видят прагматизм в действиях новой американской администрации.

    «Договоренности с США более значимы, чем какие-либо договоренности с Украиной, которая за свои слова никогда не отвечает и договоренности не соблюдает. Поэтому Россия заинтересована в серьезных договоренностях с серьезными партнерами, если они взаимно готовы к этому», – пояснил политолог.

    С тем, что возможная добыча ресурсов в Донбассе и Новороссии совместно с американцами означала бы признание США этих территорий российскими, согласен Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». «В этом случае вопрос признания международным сообществом вхождения четырех регионов в состав России был бы практически снят», – считает спикер.

    Экономическое участие Соединенных Штатов на территории Украины и новых регионов России может стать неким гарантом невозобновления конфликта: «Впрочем, важно не переоценить американское влияние».

    По словам эксперта, в России и США одинаково смотрят на роль Зеленского в урегулировании – «ему нет места в будущем Украины».

    «Москва готова к взаимовыгодному и равноправному сотрудничеству со всеми странами. Штаты в этом плане не исключение. Мы давно говорили о важности диалога между великими державами, но от контактов долгое время отказывался именно Вашингтон. Сегодня же окно возможностей для возобновления диалога приоткрылось», – отметил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол РФ.

    Собеседник добавил: Путин объективно оценивает мотивы и цели администрации Дональда Трампа. «Американский лидер ориентирован на отстаивание интересов США, он прагматичен. Если Белый дом продолжит придерживаться этого курса, между Москвой и Вашингтоном могут установиться неплохие контакты, в рамках которых будут обсуждаться не только политические, но и экономические вопросы», – считает дипломат.

    «Поэтому не стоит удивляться приглашению США к сотрудничеству в сфере полезных ископаемых. Нет ничего плохого в том, что Штаты примут участие в инвестиционных проектах на территории новых регионов России. В целом это выгодная инициатива: наша страна получит возможность улучшить экономику южных территорий, а также нарастить промышленный потенциал государства», – говорит он.

    «Видно, что Путин подходит к данному вопросу очень прагматично.

    Сотрудничество в ресурсной сфере будет вестись с опорой на национальные интересы страны. Россия не потерпит пренебрежительного отношения к себе. Нас интересуют лишь те проекты, которые будут полезны обеим сторонам», – рассуждает собеседник.

    «Данный формат отношений разительно отличается от диалога Вашингтона и Киева, который мы наблюдали последние три года. Трамп понимает людей, которые отстаивают интересы своей страны. Зеленский же работает на свой карман. Этот человек лишен совести и принципов. Серьезные политики не хотят сотрудничать с ним», – детализировал Долгов.

    «Вместе с тем Путин подтвердил: Москва не желает уничтожить украинское государство. Речь идет о купировании угроз, которые исходят от нынешнего антинародного руководства Киева. Нет сомнений, что мы решим все свои задачи, заявленные президентом в рамках СВО», – заключил Долгов.

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