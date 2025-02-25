Минприроды заявило о 658 млн тонн запасов редких металлов в России

Минприроды: Общие запасы редких металлов в России составляют 658 млн тонн

Tекст: Валерия Городецкая

В это число входят 14 видов полезных ископаемых и группа редкоземельных металлов, состоящая из 15 видов, передает ТАСС.

В Минприроды пояснили, что из общего объема учтены балансовые запасы редкоземельных металлов, которые составляют 28,5 млн тонн. Этого достаточно для удовлетворения как текущих потребностей экономики России, так и долгосрочных планов развития, добавили в ведомстве.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности сотрудничества с США по редкоземельным металлам, включая новые регионы, а также предложил американским компаниям сотрудничество в области расширения производства алюминия, напомнив о нереализованном советском проекте в Красноярском крае.

Политолог Станислав Ткаченко в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что сотрудничество Москвы и Вашингтона по редкоземельным металлам могло бы быть выгодно каждой из сторон, однако не стоит торопиться с выводами, потому что Россия пока пытается лучше понять намерения Штатов.