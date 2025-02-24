Путин предложил США сотрудничество в производстве алюминия

Путин предложил США совместное производство алюминия в Красноярском крае

Tекст: Денис Тельманов

Владимир Путин, президент России, заявил о перспективе совместной работы с США по производству алюминия в Красноярском крае, передает ТАСС. Путин отметил, что в этом регионе еще в советские времена были запланированы строительство новой ГЭС и создание дополнительных мощностей для выпуска алюминия. По его словам, сотрудничество с американскими компаниями могло бы возобновить эти планы.

Контекстом к предложению о сотрудничестве стала оценка инвестиций в проект добычи алюминия в Красноярском крае в 15 млрд долларов. Путин охарактеризовал проект как капиталоемкий, однако подчеркнул, что его реализация в сегодняшних ценах обойдется именно в такую сумму.

Также Путин указал, что Россия является одним из мировых лидеров по запасам редкоземельных металлов и готова предложить американским и другим иностранным партнерам участие в проектах по их добыче, в том числе в Донбассе и Новороссии. Он подчеркнул готовность сотрудничать с иностранными партнерами в разработке ресурсов на территориях, вернувшихся в состав РФ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп перед переговорами с лидером Франции Эммануэлем Макроном заявил о заинтересованности в поставках из России, в том числе редкоземельных элементов. Президент РФ Владимир Путин заявил, что не считает заявления Трампа по Украине выгодными для России, отметив, что действия американского президента основаны на холодном расчете. Президент России Владимир Путин на совещании по развитию отрасли редкоземельных металлов призвал наладить полный цикл переработки редких металлов.