Путин: действия Трампа по Украине основаны на холодном расчете

Путин не согласился с мнением, что высказывания Трампа сделаны в пользу России

Tекст: Денис Тельманов

Владимир Путин, комментируя высказывания президента США Дональда Трампа об Украине и Владимире Зеленском, заявил, что не считает их играющими на руку России, пишет ТАСС.

«Я считаю, что это абсолютно не так», – сказал российский лидер, реагируя на предположение журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

Путин подчеркнул, что действия Трампа основаны на рациональном подходе и холодном расчете, а не на эмоциях. Он отметил, что действующий президент Украины Владимир Зеленский предоставляет поводы для эмоциональных реакций Трампа, но на самом деле американский президент действует обдуманно.

Кроме того, Путин заявил о готовности России к сотрудничеству с США и другими странами в области добычи редкоземельных металлов в новых регионах, включая Донбасс и Новороссию. Он подчеркнул, что Россия предлагает иностранным партнерам участие в этих проектах.

В то же время Путин отметил, что соглашение США и Украины по редкоземельным металлам не касается России. «Никак не оцениваю и даже думать не хочу на эту тему», – добавил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, политолог Владимир Скачко заявил, что из Зеленского пытаются сделать бескомпромиссного защитника Украины для возможных переговоров с Россией в контексте отказа подписать соглашение с США по добыче редкоземельных ресурсов на Украине. Президент России Владимир Путин призвал наладить полный цикл переработки редких металлов на совещании по развитию отрасли редкоземельных металлов. Президент США Дональд Трамп заявил о заинтересованности в поставках из России, включая редкоземельные элементы, перед переговорами с лидером Франции Эммануэлем Макроном.