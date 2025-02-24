  • Новость часаПутин заявил о нулевых шансах Зеленского на выборах
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Остатки ВСУ в Курской области теряют связь с Украиной
    Опубликован механизм выплат Украиной Вашингтону 500 млрд долларов
    Эрдоган: Только вступление Турции в ЕС выведет Европу из тупика
    Повар объяснил, почему первый блин всегда комом
    США, Израиль и Венгрия проголосовали против антироссийской резолюции ООН по Украине
    Путин сравнил рейтинги Залужного и Зеленского
    Макрон объяснил невозможность изъятия замороженных активов России
    Южная Корея отменила санкции на экспорт медтехники в Россию
    Российские военные уничтожили шесть дронов ВСУ над тремя регионами
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Германия снова разделилась на восток и запад

    Выборы в Германии показали, что она остаётся страной, расколотой по региональному признаку. На востоке страны победила АдГ, хорошо там выступили и левые евроскептики. «Осси» явно надоело, что вместо того, чтобы заниматься их проблемами, власть тратит деньги на Украину и мигрантов с Ближнего Востока.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Российский солдат усадил США за стол переговоров

    Открывшаяся дорога к миру – это заслуга российского солдата, который в течение трех лет противостоит украинской армии, усиленной тысячами иностранных наемников и натовских советников, подпитываемой оружейными арсеналами полусотни стран, пользующейся спутниковой связью от прогрессивного Илона Маска.

    9 комментариев
    Никита Анисимов Никита Анисимов Перестройка мира добралась до Кубы

    Многие десятилетия Куба преодолевает тяготы американских санкций с присущим кубинцам оптимизмом. И современная повестка все сильнее проникает в старую Гавану. Став страной – партнером БРИКС, Куба вновь усиливает сотрудничество с Россией.

    11 комментариев
    24 февраля 2025, 23:10 • Новости дня

    Путин: действия Трампа по Украине основаны на холодном расчете

    Путин не согласился с мнением, что высказывания Трампа сделаны в пользу России

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент РФ Владимир Путин заявил, что не считает заявления Трампа по Украине выгодными для России, отметив, что действия американского президента основаны на холодном расчете, а не эмоциях.

    Владимир Путин, комментируя высказывания президента США Дональда Трампа об Украине и Владимире Зеленском, заявил, что не считает их играющими на руку России, пишет ТАСС.

    «Я считаю, что это абсолютно не так», – сказал российский лидер, реагируя на предположение журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

    Путин подчеркнул, что действия Трампа основаны на рациональном подходе и холодном расчете, а не на эмоциях. Он отметил, что действующий президент Украины Владимир Зеленский предоставляет поводы для эмоциональных реакций Трампа, но на самом деле американский президент действует обдуманно.

    Кроме того, Путин заявил о готовности России к сотрудничеству с США и другими странами в области добычи редкоземельных металлов в новых регионах, включая Донбасс и Новороссию. Он подчеркнул, что Россия предлагает иностранным партнерам участие в этих проектах.

    В то же время Путин отметил, что соглашение США и Украины по редкоземельным металлам не касается России. «Никак не оцениваю и даже думать не хочу на эту тему», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, политолог Владимир Скачко заявил, что из Зеленского пытаются сделать бескомпромиссного защитника Украины для возможных переговоров с Россией в контексте отказа подписать соглашение с США по добыче редкоземельных ресурсов на Украине. Президент России Владимир Путин призвал наладить полный цикл переработки редких металлов на совещании по развитию отрасли редкоземельных металлов. Президент США Дональд Трамп заявил о заинтересованности в поставках из России, включая редкоземельные элементы, перед переговорами с лидером Франции Эммануэлем Макроном.

    24 февраля 2025, 02:24 • Новости дня
    США заявили о «реформулировании» отношений с Россией и Украиной

    Уолтц сообщил о «реформулировании» Вашингтоном отношений с Россией и Украиной

    США заявили о «реформулировании» отношений с Россией и Украиной
    @ Annabelle Gordon/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США намерены пересмотреть методы взаимодействия с Россией и оказания помощи Украине, сообщил помощник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц.

    «Что касается Украины и России, то мы занимаемся реформулированием того, как Соединенные Штаты оказывают содействие, партнерство с Украиной в том, что касается экономики и критически важных минералов», – приводит слова Уолтца ТАСС со ссылкой на Fox News.

    Вашингтон хочет, чтобы «народ США получил отдачу от осуществленных громадных инвестиций». Также США «реформулируют то, как взаимодействуют с Россией». Частью этой деятельности стали переговоры с Россией, сказал он.

    Еще одним этапом переформулирования подхода США можно считать предстоящие контакты с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Уолтц подчеркнул, что США приветствуют идеи европейских государств по гарантиям безопасности для Украины и их лидирующую роль в поддержании стабильности на континенте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале состоялись телефонные переговоры России и США на высшем уровне. Позднее в Эр-Рияде прошли первые за три года переговоры высокопоставленных делегаций России и США. Вашингтон также пытается заставить Киев подписать проект соглашения о добыче полезных ископаемых.

    Коментарии (8)
    24 февраля 2025, 08:58 • Новости дня
    Москва предостерегла от прекращения огня на Украине без устранения первопричин конфликта
    Москва предостерегла от прекращения огня на Украине без устранения первопричин конфликта
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Прекращение огня на Украине без устранения первопричин конфликта, таких как расширение НАТО и игнорирование Минских соглашений, может привести к тяжелым последствиям, в том числе для российско-американских отношений, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

    Сергей Рябков подчеркнул, что прекращение огня на Украине без устранения первопричин может привести к тяжелым последствиям, включая ухудшение российско-американских отношений. По его словам, Москва не хочет таких последствий и изложила свою позицию американской стороне на встрече в Эр-Рияде, передает РИА «Новости».

    По его словам, американская сторона стремится к быстрому прекращению огня, однако российская позиция заключается в необходимости долгосрочного урегулирования, которое должно включать преодоление ключевых причин конфликта. Замглавы МИД пояснил, что спецоперация была мотивирована глубинными причинами, вызванными политикой США и европейских стран на восточноевропейском направлении.

    К ключевым причинам, которые необходимо устранить, Рябков отнес расширение НАТО, игнорирование госпереворота на Украине, несоблюдение Киевом Минских соглашений и нарушения прав русскоязычных граждан. По словам дипломата, без решения этих вопросов невозможно достичь долгосрочного мира.

    Рябков подчеркнул, что прекращение огня само по себе не является решением, и Россия имеет другой подход, основанный на заявлениях президента Владимира Путина и разъяснениях российских представителей на международных встречах.

    Ранее на встрече глав внешнеполитических ведомств на G20 Сергей Лавров заявил, что на переговорах в Эр-Рияде Россия и США акцентировали внимание на необходимости устранения первопричин кризиса на Украине.

    Рябков  сообщил, что встреча России и США по раздражителям в отношениях пройдет в конце недели. Помощник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что США намерены пересмотреть методы взаимодействия с Россией и оказания помощи Украине.

    Напомним, в феврале состоялись телефонные переговоры России и США на высшем уровне, а позднее в Эр-Рияде прошли первые за три года переговоры высокопоставленных делегаций России и США.

    Коментарии (25)
    24 февраля 2025, 21:47 • Видео
    На выборах в Германии проиграли все

    В Германии прошли парламентские выборы, по итогам которых будет сформировано новое правительство во главе с лидером ХДС-ХСС Фридрихом Мерцем. Но с учетом планов Мерца, такая победа равносильна поражению. Собственно, победителей у этой кампании вообще нет. Кроме ГДР.

    Коментарии (0)
    24 февраля 2025, 16:51 • Новости дня
    Эксперт назвал возможные сроки начала открытого конфликта США с Европой

    Американист Дробницкий спрогнозировал провал визитов Стармера и Макрона в США

    Эксперт назвал возможные сроки начала открытого конфликта США с Европой
    @ Toby Melville/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    По результатам встреч премьера Британии Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона с главой США Дональдом Трампом станет понятно, превратится ли конфликт Вашингтона с Европой в открытое противостояние, или пока остается в нынешнем подковерном виде, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее СМИ сообщили о планах Макрона и Стармера изменить позицию Трампа по Украине.

    «Судя по всему, премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон везут американскому лидеру Дональду Трампу ряд предложений. Согласно первому, США в составе НАТО должны сохранить свой зонтик над Европой и частью Украины. По логике второго, гарантии безопасности Киеву должны разделить Вашингтон и Брюссель. Они намерены «расшить» жесткую позицию главы Белого дома», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.

    «Не исключено также, что у Стармера уже есть несколько кандидатов вместо Зеленского, которые бы устроили обе стороны – и Вашингтон, и Брюссель. И он хочет предложить их Трампу. Но Трамп собьет с них пафос и низведет все до уровня хозяйствующих субъектов вопросом о том, где деньги», – спрогнозировал он.

    «Более того, новый глава Белого дома воспринимает Стармера как врага, в том числе из-за близких отношений Лейбористской партии с демократами, а конкретно – с кланом Клинтонов», – детализировал политолог.

    «Так что, скорее всего, они ни о чем не договорятся. Оба визита могут закончиться вообще без последующих совместных пресс-конференций. Но по результатам встреч мы узнаем, превратится ли конфликт Трампа с Европой в открытое противостояние или останется в нынешнем подковерном виде», – заключил аналитик.

    Ранее сообщалось, что премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон договорились скоординировать действия в попытке повлиять на план президента США Дональда Трампа по прекращению конфликта на Украине. По их словам, сейчас для глобальной безопасности настал «критический момент».

    Как пишет The Times со ссылкой на высокопоставленные дипломатические источники, каждый из них попытается убедить Трампа не вести двусторонние мирные переговоры с Москвой в обмен на европейские обязательства по обеспечению безопасности Украины в будущем. Макрон проведет переговоры с главой Белого дома в понедельник. Перед поездкой он заявил, что Европа собирается «обеспечить справедливый и длительный мир на Украине».

    Стармер должен встретиться с Трампом в Вашингтоне в четверг. Он может предложить Трампу план размещения «миротворцев» из Британии и Франции на Украине для защиты инфраструктуры.

    Коментарии (4)
    24 февраля 2025, 18:32 • Новости дня
    Трамп не встретил Макрона у Белого дома
    Трамп не встретил Макрона у Белого дома
    @ BONNIE CASH/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп не вышел поприветствовать французского лидера Эммануэля Макрона у Белого дома.

    Американские журналисты, публикующие видео в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), сообщили, что президент США не вышел к Макрону, когда его авто подъехало к Белому дому, передает РИА «Новости». На видео видно, как черный «Шевроле» с флагами США останавливается у входа и несколько раз сигналит, однако американский лидер не появляется.

    Макрон, прибывший на переговоры, вышел из машины один, помахал журналистам и вошел в здание. Это событие вызвало активное обсуждение в соцсетях, где пользователи выражали недоумение по поводу отсутствия протокола.

    Журналист радио RFI Дэвид Томпсон прокомментировал эту ситуацию, отметив, что «никакого официального приема для Эммануэля Макрона не было», что дало представление о значимости Франции для Вашингтона. Пользователи в соцсетях также отметили ледяной прием и отсутствие протокола со стороны Трампа.

    Ранее Макрона и Стармера обвинили в попытке «подсунуть» США сценарий Третьей мировой, Макрон заявил о намерении Европы «обеспечить справедливый мир на Украине», а также стало известно о планах Макрона и Стармера отговорить США от переговоров с Россией.

    Коментарии (10)
    24 февраля 2025, 10:41 • Новости дня
    Зеленский нагрубил министру финансов США на переговорах по ископаемым

    Зеленский нагрубил министру финансов США Бессенту после предложения соглашения о полезных ископаемых

    Зеленский нагрубил министру финансов США на переговорах по ископаемым
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Во время переговоров 12 февраля Владимир Зеленский нагрубил министру финансов США Скотту Бессенту, когда тот представил Украине соглашение о полезных ископаемых, сообщила британская газета The Financial Times.

    Источники издания сообщили, что Владимир Зеленский был очень зол во время встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом, который предложил Украине условия соглашения по полезным ископаемым. Напряжение возросло после предоставления документа, в котором была указана обязанность Украины компенсировать США 500 млрд долларов, передает ТАСС.

    По данным газеты The Financial Times, Зеленский выразил свое недовольство в резкой форме и грубо обошелся с Бессентом, что привело к обострению ситуации.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Зеленский грубо обошелся с Бессентом, долго не принимая его в Киеве.

    Спецпосланник США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф заявил о возможном подписании сделки с Украиной по природным ископаемым, указав на твердую позицию Зеленского.

    По данным The New York Times, новая версия соглашения по минералам из США требует от Украины отдать половину доходов от добычи без гарантий безопасности.

    Зеленский подчеркнул, что Киев не признает долгов в 500 млрд долларов, которые США предъявляют за полученную помощь.

    Коментарии (7)
    24 февраля 2025, 08:31 • Новости дня
    Стало известно о планах Макрона и Стармера отговорить США от переговоров с Россией

    The Times: Макрон и Стармер договорились уговорить президента США отказаться от переговоров с Россией

    Стало известно о планах Макрона и Стармера отговорить США от переговоров с Россией
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Британии Кир Стармер планируют убедить президента США отказаться от переговоров с Россией по Украине, предложив взамен европейские гарантии безопасности для Украины, сообщила газета The Times.

    Издание сообщило, что Макрон и Стармер намерены убедить президента США отказаться от переговоров с Россией по украинскому конфликту. Взамен они предлагают европейские обязательства по обеспечению безопасности Украины в будущем, передает ТАСС.

    Дипломатические источники сообщили, что лидеры Франции и Британии договорились о скоординированных усилиях для влияния на планы Трампа по завершению конфликта на Украине. Макрон планирует посетить Вашингтон в ближайший понедельник, в то время как Стармер отправится в США в четверг.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа намерена обеспечить справедливый и длительный мир на Украине.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер может предложить разместить миротворцев из Британии и Франции на Украине для защиты инфраструктуры.

    Помощник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что США намерены пересмотреть методы взаимодействия с Россией и оказания помощи Украине.

    В феврале состоялись телефонные переговоры России и США на высшем уровне, а позднее в Эр-Рияде прошли первые за три года переговоры высокопоставленных делегаций России и США.

    Коментарии (8)
    24 февраля 2025, 04:26 • Новости дня
    Уиткофф назвал конфликт на Украине спровоцированным
    Уиткофф назвал конфликт на Украине спровоцированным
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Конфликт на Украине был спровоцирован, заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, подчеркнув, что инициатива «не обязательно» исходила от России.

    Уиткофф считает, что конфликт на Украине не должен был начаться. «Он был спровоцирован. Это не обязательно значит, что его спровоцировали русские», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Уиткофф заявил, что американские компании могут вернуться на российский рынок в случае достижения мирного соглашения на Украине. Кроме того, Уиткофф заявил о возможном подписании сделки с Украиной по природным ископаемым на следующей неделе.

    Коментарии (24)
    24 февраля 2025, 13:42 • Новости дня
    Кремль анонсировал переговоры России и США по «раздражителям»

    Песков сообщил о подготовке диалога между Россией и США по дипломатическим вопросам

    Кремль анонсировал переговоры России и США по «раздражителям»
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Переговоры России и США по раздражителям в отношениях являются началом разговора на экспертном уровне, о чем договорились в Эр-Рияде, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Дмитрий Песков отметил, что целью этих консультаций будет разблокировка работы дипломатических представительств России и США, передает ТАСС.

    Песков также пояснил, что все детали, касающиеся места и времени проведения переговоров, будут предоставлены Министерством иностранных дел России. Он подчеркнул, что конкретная информация и дальнейшие шаги будут сообщаться через МИД.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия прекратит боевые действия на Украине только при достижении устраивающего ее результата в переговорах.

    Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что переговоры по двусторонним отношениям между Россией и США пройдут в конце следующей недели на уровне глав департаментов внешнеполитических ведомств.

    Коментарии (3)
    24 февраля 2025, 18:55 • Новости дня
    США призвали Украину отозвать антироссийскую резолюцию в ООН
    США призвали Украину отозвать антироссийскую резолюцию в ООН
    @ IMAGO/Thomas Trutschel/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Временный поверенный в делах Соединенных Штатов при ООН Дороти Ши призвала украинскую сторону снять с голосования проект антироссийской резолюции.

    «Мы не можем поддержать резолюцию Украины и призываем ее отозвать», – цитирует Ши РИА «Новости».

    Она отметила, что необходима резолюция, отмечающая приверженность всех членов ООН к прекращению боевых действий, и в проекте резолюции США есть это указание, а также есть призыв к установлению прочного мира между Россией и Украиной.

    «Именно это необходимо сейчас, и мы призываем все государства-члены, включая Украину и Россию, присоединиться к нам в этих усилиях», – приводит ее слова ТАСС.

    Ранее СМИ сообщали, что США призвали поддержать только их проект нейтральной резолюции по Украине и отвергнуть антироссийские проекты.

    Коментарии (0)
    24 февраля 2025, 00:55 • Новости дня
    Совбез ООН запланировал голосование по проекту резолюции по Украине

    Совбез ООН запланировал голосование по предложенному США проекту резолюции по Украине

    Совбез ООН запланировал голосование по проекту резолюции по Украине
    @ Manuel Elias/UN Photo/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Совет Безопасности ООН в понедельник проведет голосование по предложенному США нейтральному проекту резолюции по конфликту на Украине, сообщило постпредство Китая, председательствующее в Совбезе в феврале.

    Голосование состоится в 23.00 мск. Проект резолюции, предложенный США, копирует документ Генеральной Ассамблеи ООН, предложенный Вашингтоном ранее, передает РИА «Новости».

    США предложили его в противовес антироссийскому проекту, отказавшись от соавторства с западными странами. В тексте не используются формулировки о «вторжении» России, а сам конфликт назван «российско-украинским».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон представил в ООН проект резолюции, в котором не обвиняет Россию в начале конфликта на Украине. Американский госсекретарь Марко Рубио сообщил о планах США представить Генассамблее ООН резолюцию по Украине 24 февраля.

    СМИ сообщали, что США выступили против украинской резолюции в ООН, осуждающей Россию, предложив взамен свою версию. США потребовали от Украины отозвать ее проект резолюции. Британия и Франция просили США изменить американский проект резолюции по Украине.

    В отличие от резолюций СБ ООН, резолюции Генассамблеи не обладают юридически обязывающей силой.

    Коментарии (0)
    24 февраля 2025, 06:43 • Новости дня
    США призвали ГА ООН голосовать против антироссийских резолюций по Украине

    США призвали ГА ООН поддерживать только их проект нейтральной резолюции по конфликту на Украине

    США призвали ГА ООН голосовать против антироссийских резолюций по Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    США обратились к странам в Генассамблее ООН с призывом поддержать только их проект нейтральной резолюции по Украине и отвергнуть антироссийские проекты, сообщает Reuters.

    В американской дипломатической ноте содержится призыв «проголосовать против любой другой резолюции или поправок». Свой проект они считают «перспективной резолюцией, сфокусированной на одной простой идее» – завершении конфликта, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    По мнению США, поддержка американской резолюции Генассамблеей ООН позволит «придать подлинный импульс международному миру и безопасности, поддержание которых является ключевой целью ООН».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США 24 февраля намерены представить Генассамблее ООН проект резолюции по Украине, в котором не обвиняют Россию в начале конфликта. Кроме того, в понедельник СБ ООН также проведет голосование по предложенному США нейтральному проекту резолюции по конфликту на Украине. СМИ сообщали, что США выступили против украинской резолюции. В отличие от резолюций СБ ООН, резолюции Генассамблеи не обладают юридически обязывающей силой.

    Коментарии (2)
    24 февраля 2025, 14:10 • Новости дня
    Каллас обвинила Трампа в использовании «российского нарратива» по Украине
    Каллас обвинила Трампа в использовании «российского нарратива» по Украине
    @ Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава внешней политики ЕС Кая Каллас обвинила американскую администрацию в поддержке российской риторики в отношении Украины, пишет Bloomberg.

    Европейский союз выразил обеспокоенность тем, что администрация президента США Дональда Трампа «принимает российский нарратив в своей критике Украины», пишет Bloomberg.

    Глава внешней политики ЕС Кая Каллас заявила об этом перед встречей министров иностранных дел ЕС в Брюсселе. Она подчеркнула, что любое возможное мирное соглашение для остановки конфликта должно включать участие Украины и Европы, так как, по ее мнению, растут опасения, что они будут исключены из переговоров.

    Каллас отметила, что намерена посетить Вашингтон, чтобы встретиться с государственным секретарем Марко Рубио, поскольку европейские лидеры стремятся убедить администрацию США сохранить военную поддержку Киева. «Мы не можем говорить за президента Трампа, но эти заявления достаточно интересны, – сказала Каллас. – Если вы посмотрите на сообщения, приходящие из США, то станет ясно, что российский нарратив там очень сильно представлен».

    Ранее президент США Дональд Трамп обвинил главу киевского режима Владимира Зеленского в отказе от проведения выборов, назвав его «диктатором без выборов».

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс предостерег Владимира Зеленского от публичных нападок на президента США, заявив, что они могут навредить главе Украины.

    Коментарии (9)
    24 февраля 2025, 11:22 • Новости дня
    The Economist: Украина будет возвращать США долг в 500 млрд долларов сотни лет

    Tекст: Вера Басилая

    Сделка по полезным ископаемым, предложенная командой президента США Владимиру Зеленскому, по мнению украинских официальных лиц, является вымогательством, сообщило издание The Economist. По подсчетам журналистов, при нынешних темпах государственного дохода Украины возврат США 500 млрд долларов долга займет сотни лет.

    Украинские официальные лица ведут сложные переговоры с администрацией США, которая предлагает Украине передать половину доходов от своих природных ресурсов и инфраструктуры в обмен на поддержку США.

    Ситуация осложняется тем, что предложения, поступающие от команды Трампа, постоянно меняются. С момента начала переговоров 12 февраля было представлено три версии соглашения: «плохая», «лучше» и «катастрофическая». Зеленский категорически отверг последнюю версию, предусматривающую передачу 50% будущей прибыли от природных ресурсов и инфраструктуры новому инвестиционному фонду, принадлежащему правительству США.

    По словам Владимира Зеленского, последний вариант соглашения  выглядит как попытка возвратить долг, а не стимулировать инвестиции, и он не намерен принимать такие условия, отмечает The Economist.

    Согласно «катастрофическому» варианту сделки, по словам украинских чиновников, будет предложено перевести 50% будущих государственных прибылей от природных ресурсов и инфраструктуры, такой как порты, в новый инвестиционный фонд, принадлежащий правительству Соединенных Штатов. Взносы будут продолжаться до тех пор, пока фонд не достигнет 500 млрд долларов. При нынешних темпах государственного дохода это заняло бы сотни лет.

    «Если мы подпишем это в его нынешнем виде, завтра нас выгонят из офиса и линчует разъяренная толпа», – заявили украинские чиновники.

    Украинские чиновники опасаются, что администрация США может прибегнуть к еще более грубым источникам рычагов воздействия, например, перекрыть доступ к спутникам Илона Маска Starlink. Такие радикальные действия могут не оставить Украине иного выбора, кроме как подписать непопулярное соглашение. Высокопоставленный украинский чиновник заявил, что Киев оказался в тупике, но надеется, что еще можно договориться, по его словам, переговоры «грубые», но «это не самое худшее, что может случиться».

    «Все остальное, что произойдет позже, будет еще хуже», – заявил он.

    Ранее спецпосланник США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф заявил о возможном подписании сделки с Украиной по природным ископаемым, указав на твердую позицию Зеленского.

    По данным The New York Times, новая версия соглашения по минералам из США требует от Украины отдать половину доходов от добычи без гарантий безопасности.

    Зеленский подчеркнул, что Киев не признает долгов в 500 млрд долларов, которые США предъявляют за полученную помощь.

    Коментарии (7)
    24 февраля 2025, 18:11 • Новости дня
    Уолтц: США не могут представить сценарий вступления Украины в НАТО

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американская сторона не может представить себе сценарий, при котором Украина могла бы войти в Североатлантический альянс, заявил помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

    «Я не вижу [ситуацию], при которой США сделают Украину членом НАТО и тем самым немедленно возьмут на себя обязательство по пятой статье [устава альянса], когда войска Соединенных Штатов напрямую будут задействованы в защите Украины», – сказал он Fox News, передает ТАСС.

    По его словам, Вашингтон привержен НАТО и пятому пункту устава этого военного блока, но гарантии безопасности Украины к этому не относятся.

    Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявлял, что Анкара не возражает против того, чтобы киевский режим присоединился к Североатлантическому альянсу.

    Коментарии (3)
    24 февраля 2025, 14:54 • Новости дня
    Верховный муфтий подарил Путину щит и меч

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время встречи в Кремле верховный муфтий России Талгат Таджуддин преподнес президенту Владимиру Путину щит и меч в знак поддержки спецоперации.

    В ходе встречи Путин заметил необычные предметы на столе и поинтересовался их значением, передает ТАСС. Таджуддин пояснил, что щит и меч были заказаны в день объявления специальной военной операции на Украине, подчеркнув, что мусульманские духовные управления полностью поддержали эту инициативу.

    Муфтий отметил, что щит и меч были заказаны как символы поддержки, и подчеркнул, что защита Отечества – это постоянная обязанность для всех.

    «Когда вы объявили специальную военную операцию, в тот же день мы собрали расширенный пленум онлайн – и полная поддержка специальной операции. Обратились ко всем нашим региональным духовным правлениям и начали собирать войска. В тот же день мы заказали вот это (меч и щит), как будто знали», – заявил Таджуддин.

    Он также добавил, что независимо от времени, Год защитника Отечества отмечается каждый год. «У нас ни дня не может быть без защиты Отечества», – подчеркнул муфтий.

    Ранее президент России Владимир Путин на встрече с верховным муфтием страны подчеркнул важность вклада мусульман в специальную военную операцию и отметил их мужество и героизм. Путин также отмечал, что мусульманские организации вносят большой вклад в укрепление сплоченности России и межнациональное согласие.

    Коментарии (5)
    Главное
    Бастрыкин поручил возбудить дело о нападении на консульство в Марселе
    Небензя назвал капитуляцию киевского режима вопросом времени
    Литва начала демонтаж ЛЭП в сторону России
    Посол: У Канады нет доходов от замороженных активов России
    Канада ввела санкции против Познера
    Опровергнуто введение штрафа за открывающуюся наружу дверь квартиры
    Во Франции Депардье заподозрили в мошенничестве с налогами

    Западному автопрому подсказали путь возвращения в Россию

    Французский Renault не исключил возврата в Россию. По некоторым данным, о таком шаге задумываются и другие автопроизводители. В правительстве отметили, что одним из условий их возвращения будет признание новых границ страны. Однако это условие, судя по всему, будет не единственным. Подробности

    Перейти в раздел

    Урсула фон дер Ляйен не сможет превратить ЕС в четвертый рейх

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен – один из немногих лидеров Запада, кто не только сохранил свой пост после трех лет противостояния с Россией, но и усилил личную власть. Теперь, как утверждают западные СМИ, она хочет получить еще больше власти и стать протопрезидентом ЕС. Но на сей раз Урсула должна проиграть. Подробности

    Перейти в раздел

    СВО открыла новый этап в истории России и мира

    СВО изменила настроения в обществе и российской культуре, проверила на прочность национальную экономику и внесла существенные корректировки во внешнюю политику. Как отмечают эксперты, попытки Запада обрушить уровень жизни в России дали обратный эффект: население страны морально выросло и окрепло, а патриотизм стал новой и общепризнанной идеологией. Подробности

    Перейти в раздел

    «Демократическое» электричество ускорило разорение Прибалтики

    После того, как Латвия, Литва и Эстония покинули энергетическое кольцо, соединявшее их с Россией и Белоруссией, цены на электричество в Прибалтике выросли в несколько раз, а ряд крупных предприятий приостановили работу. «Демократическое электричество» из ЕС оказалось слишком дорогим, но обвинить во всем опять пытаются Москву. Подробности

    Перейти в раздел

    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • На выборах в Германии проиграли все

      В Германии прошли парламентские выборы, по итогам которых будет сформировано новое правительство во главе с лидером ХДС-ХСС Фридрихом Мерцем. Но с учетом планов Мерца, такая победа равносильна поражению. Собственно, победителей у этой кампании вообще нет. Кроме ГДР.

    • Насколько Зеленский диктатор

      Из всех упреков и оскорблений, которые президент США Дональд Трамп адресовал Зеленскому, в Киеве и Евросоюзе больше всего обиделись на слово «диктатор». Теперь хор голосов пытается доказать Трампу, что Зеленский никакой не диктатор. А как на самом деле?

    • Сопротивление Трампу в Европе возглавил Шольц

      В Евросоюзе по-настоящему испугались новой администрации США и пытаются создать антитрамповское сопротивление. Его ключевые фигуры – канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Они действуют параллельно и по-разному, причем Шольц смелее и наглее Макрона. Откуда у него вдруг такие смелость и прыть?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............