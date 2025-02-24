Выборы в Германии показали, что она остаётся страной, расколотой по региональному признаку. На востоке страны победила АдГ, хорошо там выступили и левые евроскептики. «Осси» явно надоело, что вместо того, чтобы заниматься их проблемами, власть тратит деньги на Украину и мигрантов с Ближнего Востока.2 комментария
Путин: действия Трампа по Украине основаны на холодном расчете
Путин не согласился с мнением, что высказывания Трампа сделаны в пользу России
Президент РФ Владимир Путин заявил, что не считает заявления Трампа по Украине выгодными для России, отметив, что действия американского президента основаны на холодном расчете, а не эмоциях.
Владимир Путин, комментируя высказывания президента США Дональда Трампа об Украине и Владимире Зеленском, заявил, что не считает их играющими на руку России, пишет ТАСС.
«Я считаю, что это абсолютно не так», – сказал российский лидер, реагируя на предположение журналиста ВГТРК Павла Зарубина.
Путин подчеркнул, что действия Трампа основаны на рациональном подходе и холодном расчете, а не на эмоциях. Он отметил, что действующий президент Украины Владимир Зеленский предоставляет поводы для эмоциональных реакций Трампа, но на самом деле американский президент действует обдуманно.
Кроме того, Путин заявил о готовности России к сотрудничеству с США и другими странами в области добычи редкоземельных металлов в новых регионах, включая Донбасс и Новороссию. Он подчеркнул, что Россия предлагает иностранным партнерам участие в этих проектах.
В то же время Путин отметил, что соглашение США и Украины по редкоземельным металлам не касается России. «Никак не оцениваю и даже думать не хочу на эту тему», – добавил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, политолог Владимир Скачко заявил, что из Зеленского пытаются сделать бескомпромиссного защитника Украины для возможных переговоров с Россией в контексте отказа подписать соглашение с США по добыче редкоземельных ресурсов на Украине. Президент России Владимир Путин призвал наладить полный цикл переработки редких металлов на совещании по развитию отрасли редкоземельных металлов. Президент США Дональд Трамп заявил о заинтересованности в поставках из России, включая редкоземельные элементы, перед переговорами с лидером Франции Эммануэлем Макроном.