Трамп заявило об интересе США к российским редкоземельным элементам

Tекст: Денис Тельманов

Президент США Дональд Трамп подчеркнул интерес Соединенных Штатов к сотрудничеству с Россией в области экономического развития. Как сообщает ТАСС, по его словам, Россия обладает множеством товаров, которые представляют интерес для Америки, среди которых выделяются редкоземельные элементы.



«У них есть много того, что мы хотим, а там посмотрим. Не знаю, удастся ли это осуществить, но мы бы с удовольствием это сделали, если сможем. Знаете, у них огромное количество редкоземельных элементов. Это очень большая страна – самая большая по площади», – заявил Трамп.

Он выразил надежду на возможность заключения сделок между Россией и США в этой сфере.

По мнению американского лидера, Россия обладает «очень ценными товарами», которые могли бы быть использованы в США. Однако Трамп подчеркнул, что первым шагом в возможной сделке должно стать прекращение конфликта на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп выразил надежду, что сделка с Украиной по редкоземельным металлам будет подписана в скором времени; фонд восстановления Украины предполагается наполнить на 500 млрд долларов, для чего Киев будет перечислять 50% от доходов от природных ресурсов и инфраструктуры.

Сделка по полезным ископаемым, предложенная командой Трампа Владимиру Зеленскому, по мнению украинских официальных лиц, является вымогательством, поскольку возврат 500 млрд долларов долга США займет сотни лет.

