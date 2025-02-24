Трамп выразил надежду на скорое подписание сделки с Украиной по ресурсам

  • Новость часаСША, Израиль и Венгрия проголосовали против антироссийской резолюции по Украине
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    На выборах в Германии проиграли все, кроме ГДР
    Верховная рада не поддержала продление полномочий Зеленского
    Эксперт назвал возможные сроки начала открытого конфликта США с Европой
    Галустян словами «Нас рать!» отреагировал на санкции ЕС
    Южная Корея отменила санкции на экспорт медтехники в Россию
    Опубликован механизм выплат Украиной Вашингтону 500 млрд долларов
    Трамп не встретил Макрона у Белого дома
    Британия объявила о крупнейшем пакете санкций против России
    Российские военные уничтожили шесть дронов ВСУ над тремя регионами
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Германия снова разделилась на восток и запад

    Выборы в Германии показали, что она остаётся страной, расколотой по региональному признаку. На востоке страны победила АдГ, хорошо там выступили и левые евроскептики. «Осси» явно надоело, что вместо того, чтобы заниматься их проблемами, власть тратит деньги на Украину и мигрантов с Ближнего Востока.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Российский солдат усадил США за стол переговоров

    Открывшаяся дорога к миру – это заслуга российского солдата, который в течение трех лет противостоит украинской армии, усиленной тысячами иностранных наемников и натовских советников, подпитываемой оружейными арсеналами полусотни стран, пользующейся спутниковой связью от прогрессивного Илона Маска.

    7 комментариев
    Никита Анисимов Никита Анисимов Перестройка мира добралась до Кубы

    Многие десятилетия Куба преодолевает тяготы американских санкций с присущим кубинцам оптимизмом. И современная повестка все сильнее проникает в старую Гавану. Став страной – партнером БРИКС, Куба вновь усиливает сотрудничество с Россией.

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    24 февраля 2025, 20:46 • Новости дня

    Трамп выразил надежду на скорое подписание сделки с Украиной по ресурсам

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп выразил надежду на скорое подписание сделки с Украиной по редкоземельным металлам, что поможет компенсировать США затраты на военную помощь Киеву.

    В своей социальной сети Truth Social он отметил, что США не должны терять средства, оказывая помощь Киеву, и соглашение по природным ресурсам должно исправить эту ситуацию, передает РИА «Новости».

    Президент США сообщил, что сделка с Украиной поможет компенсировать поставки военной техники и десятки миллиардов долларов, что были направлены предыдущей администрацией США на помощь Украине. Он также подчеркнул, что это экономическое партнерство будет полезно не только для американской стороны, но и для украинской экономики, пишет ТАСС.

    В Truth Social он рассказал о прошедшей в формате видеоконференции встрече глав государств Группы семи. Американский лидер подчеркнул важность соглашения о критически важных минералах и редкоземельных элементах между США и Украиной. Он выразил уверенность, что эта сделка поможет завершить войну и обеспечить экономический рост Украины. «Это соглашение, как мы надеемся, будет подписано очень скоро!» – написал президент США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным New York Times, новая версия соглашения по минералам и полезным ископаемым от США требует от Украины отдать половину доходов от добычи полезных ископаемых, портов и другой инфраструктуры без гарантий безопасности. В субботу в Киеве подтвердили информацию западных СМИ о том, что Зеленский не готов подписать соглашение с США о редкоземельных ресурсах.

    24 февраля 2025, 14:23 • Новости дня
    ЕС ввел санкции против Национального центра «Россия» и его гендиректора Виртуозовой

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Евросоюз утвердил 16-й пакет санкций, включив в него Национальный центр «Россия» и его гендиректора Наталью Виртуозову.

    ЕС объясняет свои действия тем, что Национальный центр «Россия» якобы поддерживает и проводит политику, которая «подрывает и угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», сообщает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз объявил о введении 16-го пакета санкций против Крыма, Севастополя и новых российских регионов, запретив европейскому бизнесу предоставлять финансовые и другие услуги их администрациям и компаниям.

    Также Европейский союз добавил 74 морских судна в санкционный список, увеличив общее число подсанкционных судов до 153.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что новый пакет санкций стал ожидаемым шагом, а у Москвы нет предпосылок для диалога с Европой на данный момент.

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    24 февраля 2025, 00:13 • Новости дня
    Скандал с картиной о битве на Калке вызвал новые вопросы к ДУМ

    Художник Акжигитов: Я не хотел задеть чувства русского православного народа картиной о битве на Калке

    Скандал с картиной о битве на Калке вызвал новые вопросы к ДУМ
    @ Художник Ильдар Акжигитов

    Tекст: Олег Исайченко

    Скандал с картиной пира монголов на телах русских воинов после битвы на Калке, замеченной в кабинете руководства Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ, вынудил художника принести извинения за свою работу и дать обещание ее исправить. Тем временем общественники подвергли критике позицию представителей ДУМ как в ситуации с картиной, так и другие их высказывания.

    Картина «Пир монгольских военачальников Чингисхана во главе с Джубэ и Субэдэем после победы над объединенным русско-половецким воинством на Калке 31 мая 1223 года» в кабинете зампредседателя ДУМ Дамира Мухетдинова вызвала широкий резонанс в соцсетях. Ряда общественников раскритиковали зампредседателя ДУМ Мухетдинов за использование в интерьерах Духовного управления мусульман сюжета, изображающего пир монголов на телах русских воинов.

    В результате автор полотна Ильдар Акжигитов принес извинения всем, кого могла обидеть его картина, и заверил, что работу уже вынесли из кабинета зампредседателя ДУМ.

    «Ни в коей мере не хотел задеть чувства русского православного народа. По моей мысли, это историческое полотно должно служить сплочению нашего общества, а не разобщению, ведь русско-половецкое войско проиграло битву из-за разобщения», – цитирует обращение художника ИА REGNUM.

    Художник в ближайшее время приедет из Пензы в Москву, чтобы исправлять детали. Напомним, на полотне изображено пиршество ордынцев, которые стоят на поверженных русских воинах, их щитах и знаменах, в том числе на «Спасе Нерукотворном», являющемся религиозным символом.

    Между тем правозащитница и журналистка Марина Ахмедова обратила внимание на высказывания самого Мухетдинова после резонанса, связанного с картиной. «Он повторил, что никого оскорблять не собирался, но раз люди не готовы воспринимать картину как символ целостности истории России с ее горестями и победами, то так уж и быть, он ее снял. Вот пусть теперь повесит ее у себя дома», – отметила она.

    Ахмедова подчеркнула, что в галерее готовых работ Акжигитова «много натюрмортов, природы, улиц, есть мать, прижимающая к себе погибшего от снаряда ребенка, есть девочка с Донбасса, которая просит мира, но никто ее не слышит». По словам правозащитницы, если запреда ДУМ не устроили «эти две картины с горестями», он может выбрать себе одну из работ, где изображены фрукты.

    Говоря о скандальном полотне, Ахмедова заметила, что «Акжигитов пытался намекнуть на то, что его «Калка» – продолжение «Калки» Павла Рыженко». Однако сравнивая эти две картины, она считает, что живописец Рыженко представлял русских князей гордыми в «несгибаемой позе», в то время как Акжигитов, «скорее всего, по заказу Мухетдинова», выбрал унизительный для поверженных ракурс.

    Остро отреагировал на скандал с полотном писатель и радиоведущий Дмитрий Конаныхин. По его мнению, любое произведение искусства необходимо рассматривать в каждом отдельном случае с учетом контекста и уместности. «Есть картина о торжестве ордынцев. Но если вы эту картину размещаете в Духовном управлении мусульман, то вы из богослова становитесь акционистом, постмодернистом, агрессором», – считает он.

    Ранее зампред отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом Вахтанг Кипшидзе также выразил недовольство по поводу содержания картины, оценив это как глумление над религиозными символами, которое должно быть осуждено.

    «Глумление над религиозными символами, которое мы видим на любимых картинах Мухетдинова, не имеет права на жизнь и не имеет никаких оправданий. Особенно оно контрастирует с многократными заявлениями духовно здоровых представителей православной и мусульманской общины, солидарно выступающих за неприкосновенность священных символов друг друга», – написал Кипшидзе в Telegram-канале. Он указал, что широкий резонанс вокруг «художественно-политических предпочтений» главы ДУМ подтверждает, что «среди народов России есть огромный запрос на дружбу и сотрудничество».

    В свою очередь митрополит Донецкий и Мариупольский Владимир в интервью «Газете.ru» объяснил, что само историческое событие – трагедия на Калке – имеет особое значения для жителей Донбасса, поскольку произошло на территории современной ДНР. Он также счел неуместным то, что Мухетдинов выбрал свой кабинет для размещения полотна. «Обычно там размещают то, что дорого уму и сердцу, что вдохновляет в трудах», – сказал он. – «А теперь спросим себя: что в картине «Пир монгольских военачальников» может вдохновлять человека, занимающего ответственную должность в известной и довольно уважаемой мусульманской организации? Поверженные русские князья, истекающие кровью? Попранный стяг с Христом Спасителем?».

    К слову, скандальная ситуация с картиной привлекла внимание общественников и к другим действиям представителей ДУМ. Так, в конце прошлой недели журналистка Ахмедова написала, что «муфтий Москвы из ДУМ Шамиль Аляутдинов разрешил мусульманам совершать намаз в церкви».

    Аляутдинов высказал мнение, что подобное действие является допустимым с религиозной точки зрения, если служитель церкви не возражает, комментируя, что Вологде мусульманин совершил свою ритуальную молитву в храме Николая Чудотворца.

    «С какой целью тот мусульманин пошел в церковь совершать намаз?», – задалась вопросом Ахмедова. По ее мнению, Аляутдинов должен был призвать мусульман не повторять подобные случаи, однако «без провокаций ДУМ уже не может».

    С ней согласен военкор Юрий Подоляка. Он полагает, что ДУМ «откровенно идет на обострение». Он напоминает, что «задачу раскалывать Россию под разными предлогами никто на Западе не отменял». На этом фоне эксперт предупреждает: «если это так, тогда ДУМ РФ вступил на очень опасную дорожку».

    «Думаю, что контролирующим органам давно пора дать ответ на такие действия ДУМ. И задать им вопросы, а почему их действия так сильно смахивают на сознательный раскол российского общества по религиозному признаку», – заключил он.

    Напомним, ранее член СПЧ Кирилл Кабанов предложил Аляутдинову уехать из России после критики муфтием традиции обращаться к Деду Мороза, загадывая желания на Новый год.

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    24 февраля 2025, 08:26 • Видео
    Насколько Зеленский диктатор

    Из всех упреков и оскорблений, которые президент США Дональд Трамп адресовал Зеленскому, в Киеве и Евросоюзе больше всего обиделись на слово «диктатор». Теперь хор голосов пытается доказать Трампу, что Зеленский никакой не диктатор. А как на самом деле?

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    24 февраля 2025, 01:26 • Новости дня
    Напавший на жену участника СВО боец ММА задержан в Кирове

    Бойца ММА Леванова задержали в Кирове после его нападения на жену участника СВО и оскорблений в адрес российской армии

    Tекст: Антон Антонов

    В Кирове задержан мужчина, который проявил агрессию в отношении жены участника российской специальной военной операции на Украине, оскорбительно высказывался о российской армии и заявлял о поддержке запрещенной в России террористической организации «Азов», сообщили в региональном управлении МВД. СМИ уточняют, что задержан боец лиги поп-ММА Gas Fight Матвей Леванов.

    В МВД сообщили, что мужчина был установлен и задержан, его привлекут к ответственности за дискредитацию Вооруженных сил России, передает РИА «Новости».

    В Сети опубликовано видео, на котором Леванов проявляет агрессию в отношении жены участника СВО. Он выкрикивает нацистские лозунги и заявляет о поддержке запрещенной в России террористической организации «Азов». Также Леванов на видео высказывается против России и спецоперации, демонстрирует нацистское приветствие, передает РЕН ТВ.

    Леванов выступал в ММА-промоушене Gas Fight. В лиге уже сообщили о его исключении. «Мы поддерживаем ребят с СВО, постоянно помогая им. К сожалению, не все разделяют эти ценности», – говорится в сообщении лиги в соцсети «ВКонтакте».

    Gas Fight пояснила, что Леванов исключен «в связи с недопустимым поведением, несовместимым с духом лиги».

    В ноябре в Тобольске таксист угрожал пистолетом пассажиру – ветерану специальной военной операции. Таксист заявил, что убивает тех, кто участвовал в Сирии и на СВО. В мае произошло нападение на участников СВО в Башкирии.

    Коментарии (29)
    24 февраля 2025, 02:24 • Новости дня
    США заявили о «реформулировании» отношений с Россией и Украиной

    Уолтц сообщил о «реформулировании» Вашингтоном отношений с Россией и Украиной

    США заявили о «реформулировании» отношений с Россией и Украиной
    @ Annabelle Gordon/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США намерены пересмотреть методы взаимодействия с Россией и оказания помощи Украине, сообщил помощник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц.

    «Что касается Украины и России, то мы занимаемся реформулированием того, как Соединенные Штаты оказывают содействие, партнерство с Украиной в том, что касается экономики и критически важных минералов», – приводит слова Уолтца ТАСС со ссылкой на Fox News.

    Вашингтон хочет, чтобы «народ США получил отдачу от осуществленных громадных инвестиций». Также США «реформулируют то, как взаимодействуют с Россией». Частью этой деятельности стали переговоры с Россией, сказал он.

    Еще одним этапом переформулирования подхода США можно считать предстоящие контакты с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Уолтц подчеркнул, что США приветствуют идеи европейских государств по гарантиям безопасности для Украины и их лидирующую роль в поддержании стабильности на континенте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале состоялись телефонные переговоры России и США на высшем уровне. Позднее в Эр-Рияде прошли первые за три года переговоры высокопоставленных делегаций России и США. Вашингтон также пытается заставить Киев подписать проект соглашения о добыче полезных ископаемых.

    Коментарии (8)
    24 февраля 2025, 01:59 • Новости дня
    Мерц заявил, что вопроса отправки войск на Украину нет в повестке дня

    Кандидат в канцлеры ФРГ Мерц отверг разговоры об отправке военных на Украину

    Мерц заявил, что вопроса отправки войск на Украину нет в повестке дня
    @ Stefanie Loos/AFP POOL/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Отправка военных на Украину сейчас не рассматривается, приоритетом остается поддержка Киева, заявил кандидат в канцлеры ФРГ от блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц.

    «Это вопрос сегодня вообще не стоит на повестке дня», – приводит слова Мерца ТАСС со ссылкой на ZDF и ARD.

    Политик отметил, что на повестке дня стоит вопрос о дальнейшей поддержке Украины, чтобы она «могла обороняться». По его словам, поддержка была недостаточной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц предложил согласовать отправку немецких военных на Украину с Россией, подчеркнув необходимость безоговорочной поддержки населения. Мерц также заявил, что Украина и Европа должны участвовать в переговорах по урегулированию конфликта. Канцлер Олаф Шольц обвинил Мерца в «зигзагообразном курсе» по вопросу поставок Киеву ракет Taurus, что связано с его неоднозначной позицией в отношении поддержки Украины в конфликте с Россией.

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    24 февраля 2025, 03:59 • Новости дня
    Блок ХДС/ХСС победил на выборах в парламент Германии, АдГ заняла второе место

    Блок ХДС/ХСС и партия «Альтернатива для Германии» набрали 28,6% и 20,8% голосов на выборах в бундестаг

    Блок ХДС/ХСС победил на выборах в парламент Германии, АдГ заняла второе место
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Победу на выборах в бундестаг одержал блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), «Альтернатива для Германии» заняла второе место, свидетельствуют данные Федеральной избирательной комиссии Германии после подсчета бюллетеней во всех 299 округах.

    ХДС/ХСС набирает 28,6% голосов, АдГ – 20,8%. Третье место заняла Социал-демократическая партия Германии, в которую входит нынешний канцлер Олаф Шольц. СДПГ получила 16,4% голосов, передает РИА «Новости».

    Это для социал-демократов худший результат в истории партии, передает ТАСС.

    Далее следуют «Зеленые» и Левая партия. За них проголосовали 11,6% и 8,8% избирателей соответственно.

    Партия «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» и Свободная демократическая партия Германии не проходят в бундестаг.

    В новом парламенте ХДС/ХСС получит 208 мест, АдГ – 151, СДПГ – 121, «Зеленые» – 85, Левая партия – 64. Еще одно место достанется беспартийному депутату.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кандидат в канцлеры Германии от блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц заявил, что необходимо усилить Европу, чтобы она могла быть независимой от США, так как нынешней администрации США Европа безразлична. Шольц признал провальным выступление СДПГ на выборах в Бундестаг, взяв на себя ответственность за неудачу.


    Коментарии (16)
    24 февраля 2025, 08:58 • Новости дня
    Москва предостерегла от прекращения огня на Украине без устранения первопричин конфликта
    Москва предостерегла от прекращения огня на Украине без устранения первопричин конфликта
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Прекращение огня на Украине без устранения первопричин конфликта, таких как расширение НАТО и игнорирование Минских соглашений, может привести к тяжелым последствиям, в том числе для российско-американских отношений, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

    Сергей Рябков подчеркнул, что прекращение огня на Украине без устранения первопричин может привести к тяжелым последствиям, включая ухудшение российско-американских отношений. По его словам, Москва не хочет таких последствий и изложила свою позицию американской стороне на встрече в Эр-Рияде, передает РИА «Новости».

    По его словам, американская сторона стремится к быстрому прекращению огня, однако российская позиция заключается в необходимости долгосрочного урегулирования, которое должно включать преодоление ключевых причин конфликта. Замглавы МИД пояснил, что спецоперация была мотивирована глубинными причинами, вызванными политикой США и европейских стран на восточноевропейском направлении.

    К ключевым причинам, которые необходимо устранить, Рябков отнес расширение НАТО, игнорирование госпереворота на Украине, несоблюдение Киевом Минских соглашений и нарушения прав русскоязычных граждан. По словам дипломата, без решения этих вопросов невозможно достичь долгосрочного мира.

    Рябков подчеркнул, что прекращение огня само по себе не является решением, и Россия имеет другой подход, основанный на заявлениях президента Владимира Путина и разъяснениях российских представителей на международных встречах.

    Ранее на встрече глав внешнеполитических ведомств на G20 Сергей Лавров заявил, что на переговорах в Эр-Рияде Россия и США акцентировали внимание на необходимости устранения первопричин кризиса на Украине.

    Рябков  сообщил, что встреча России и США по раздражителям в отношениях пройдет в конце недели. Помощник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что США намерены пересмотреть методы взаимодействия с Россией и оказания помощи Украине.

    Напомним, в феврале состоялись телефонные переговоры России и США на высшем уровне, а позднее в Эр-Рияде прошли первые за три года переговоры высокопоставленных делегаций России и США.

    Коментарии (25)
    24 февраля 2025, 17:09 • Новости дня
    Верховная рада не поддержала продление полномочий Зеленского
    Верховная рада не поддержала продление полномочий Зеленского
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Верховная рада Украины не поддержала постановление, которое призывало к продолжению полномочий президента Владимира Зеленского, так как не было набрано необходимого количества голосов.

    Рада провалила голосование за постановление, которое поддерживало продление полномочий Зеленского, передает РИА «Новости». Депутат Ярослав Железняк сообщил, что за документ проголосовали только 218 депутатов из необходимых 226.

    Он отметил, что в постановлении подчеркивалась необходимость Зеленскому продолжать исполнять президентские обязанности до вступления в должность новоизбранного главы государства. «Заявление Верховной рады о поддержке демократии на Украине провалилось», – подчеркнул он. Голосование происходило в присутствии еврокомиссаров.

    Ранее член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин назвала Зеленского «маленьким диктатором». Президент США назвал Зеленского «диктатором без выборов».

    Коментарии (10)
    24 февраля 2025, 15:32 • Новости дня
    Галустян словами «Нас рать!» отреагировал на санкции ЕС
    Галустян словами «Нас рать!» отреагировал на санкции ЕС
    @ Павел Кашаев/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский комик Михаил Галустян выразил удивление решением Евросоюза внести его в санкционный список, отметив, что он нес людям радость, а стал жертвой гонений.

    Галустян прокомментировал свое включение в санкционный список Евросоюза, передает «Газета.Ru». По его словам, это решение стало для него неожиданностью. Галустян заявил, что, вероятно, европейским политикам больше не на что опираться, если они начали преследовать актеров, комиков и людей культуры.

    Галустян отметил, что он и его коллеги несут радость и улыбки людям и не ожидали столкнуться с подобными мерами. «Нас много, нас Рать! Вы не сможете закрыть нас всех», – подчеркнул он. Комик также добавил, что европейским политикам следует больше заботиться о своих гражданах.

    Напомним, ЕС ввел санкции против юмориста Михаила Галустяна и телеведущей Юлии Барановской, обвинив их в поддержке действий России, «угрожающих территориальной целостности Украины». Под санкции также попали Национальный центр Россия и его гендиректор Наталья Виртуозова.

    Коментарии (23)
    24 февраля 2025, 11:44 • Новости дня
    Российские силовики заявили о перемещении театра военных действий в Сумскую область
    Российские силовики заявили о перемещении театра военных действий в Сумскую область
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командование Вооруженных сил Украины осознает колоссальные потери в результате вторжения в Курскую область, а также происходящее перемещение театра военных действий в Сумскую область, отметили российские силовые структуры.

    Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) осознает, что вторжение в Курскую область сопровождалось значительными потерями в живой силе и технике, сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. Военное руководство Украины признало, что такие действия привели к серьезным потерям элитных подразделений, отметили источники.

    Ситуация продолжает изменяться, и, по данным российских силовых ведомств, Сумская область становится новым театром военных действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский вертолет Ка-52М нанес удар по бронетехнике ВСУ в Курской области, уничтожив ее. Сообщалось, что за сутки ВСУ потеряли в Курской области 200 военных и склады с боеприпасами. ВЗГЛЯД также сообщала, что десантники успешно отбили контратаку ВСУ в районе Свердликово.

    Коментарии (7)
    24 февраля 2025, 14:59 • Новости дня
    В Новороссийске затонуло научно-исследовательское судно
    В Новороссийске затонуло научно-исследовательское судно
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Черном море затонуло маломерное научно-исследовательское судно «Ашамба», сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

    В результате ЧП никто не пострадал, загрязнения акватории пока не наблюдается, собственник судна в скором времени установит боны для предотвращения возможного загрязнения, поскольку на борту осталось дизельное топливо, передает ТАСС со ссылкой на сообщение оперштаба.

    Также собственник начал подготовительную работу для последующего подъема судна.

    Отмечается, что судно принадлежит Институту океанологии им. Ширшова.

    В декабре 2024 года российский сухогруз Ursa Major потерпел крушение в международных водах между Испанией и Алжиром после взрыва в машинном отделении.

    Коментарии (13)
    24 февраля 2025, 11:10 • Новости дня
    ЕС отключил 13 российских банков от SWIFT

    Евросоюз отключил от SWIFT 13 российских банков и ввел санкции против 53 компаний из Азии

    ЕС отключил 13 российских банков от SWIFT
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Евросоюз в рамках нового пакета санкций отключил 13 российских банков от международной платежной системы SWIFT, расширяя экономическое давление на Москву.

    Евросоюз в 16-м пакете санкций отключил 13 российских банков от системы SWIFT, что серьезно затруднит международные финансовые операции этих учреждений. В официальном заявлении Совета ЕС подчеркивается, что этот шаг направлен на усиление финансового давления на Россию, так как от системы отключены банки, имеющие значительное влияние на российскую финансовую среду, передает ТАСС.

    Кроме того, Reuters передает, что главы МИД Евросоюза утвердили полный пакет санкций до начала личной встречи, следуя стандартной процедуре утверждения подобных мер. Это включало и внесение в черный список 48 физических и 35 юридических лиц.

    Помимо санкций против российских субъектов, Евросоюз добавил в черный список 53 компании из стран Азии, таких как Китай, Индия, Казахстан и другие, обвиняя их в помощи России в конфликте на Украине. Эти компании теперь будут подвергаться более жестким ограничениям на экспорт товаров двойного назначения и технологий, что может способствовать укреплению российского военного и технологического потенциала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон рассматривает возможность изменить антироссийские санкции в зависимости от хода переговоров. Однако премьер Британии Кир Стармер призвал к усилению санкционного давления на Москву с целью «сокрушить военную машину» России. Правительство Британии обновило санкционный список, в то время как послы ЕС одобрили 16-й пакет санкций против России. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал Британию апологетом затягивания конфликта на Украине.

    Коментарии (6)
    24 февраля 2025, 16:51 • Новости дня
    Эксперт назвал возможные сроки начала открытого конфликта США с Европой

    Американист Дробницкий спрогнозировал провал визитов Стармера и Макрона в США

    Эксперт назвал возможные сроки начала открытого конфликта США с Европой
    @ Toby Melville/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    По результатам встреч премьера Британии Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона с главой США Дональдом Трампом станет понятно, превратится ли конфликт Вашингтона с Европой в открытое противостояние, или пока остается в нынешнем подковерном виде, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее СМИ сообщили о планах Макрона и Стармера изменить позицию Трампа по Украине.

    «Судя по всему, премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон везут американскому лидеру Дональду Трампу ряд предложений. Согласно первому, США в составе НАТО должны сохранить свой зонтик над Европой и частью Украины. По логике второго, гарантии безопасности Киеву должны разделить Вашингтон и Брюссель. Они намерены «расшить» жесткую позицию главы Белого дома», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.

    «Не исключено также, что у Стармера уже есть несколько кандидатов вместо Зеленского, которые бы устроили обе стороны – и Вашингтон, и Брюссель. И он хочет предложить их Трампу. Но Трамп собьет с них пафос и низведет все до уровня хозяйствующих субъектов вопросом о том, где деньги», – спрогнозировал он.

    «Более того, новый глава Белого дома воспринимает Стармера как врага, в том числе из-за близких отношений Лейбористской партии с демократами, а конкретно – с кланом Клинтонов», – детализировал политолог.

    «Так что, скорее всего, они ни о чем не договорятся. Оба визита могут закончиться вообще без последующих совместных пресс-конференций. Но по результатам встреч мы узнаем, превратится ли конфликт Трампа с Европой в открытое противостояние или останется в нынешнем подковерном виде», – заключил аналитик.

    Ранее сообщалось, что премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон договорились скоординировать действия в попытке повлиять на план президента США Дональда Трампа по прекращению конфликта на Украине. По их словам, сейчас для глобальной безопасности настал «критический момент».

    Как пишет The Times со ссылкой на высокопоставленные дипломатические источники, каждый из них попытается убедить Трампа не вести двусторонние мирные переговоры с Москвой в обмен на европейские обязательства по обеспечению безопасности Украины в будущем. Макрон проведет переговоры с главой Белого дома в понедельник. Перед поездкой он заявил, что Европа собирается «обеспечить справедливый и длительный мир на Украине».

    Стармер должен встретиться с Трампом в Вашингтоне в четверг. Он может предложить Трампу план размещения «миротворцев» из Британии и Франции на Украине для защиты инфраструктуры.

    Коментарии (4)
    24 февраля 2025, 16:01 • Новости дня
    Блок ХДС/ХСС решил создать коалицию с СДПГ в Германии
    Блок ХДС/ХСС решил создать коалицию с СДПГ в Германии
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Берлине кандидат в канцлеры ФРГ от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц сообщил о планах создать коалицию с Социал-демократической партией Германии (СДПГ).

    Мерц заявил о стремлении к формированию так называемой черно-красной коалиции, подчеркнув, что переговоры с СДПГ пройдут в ближайшие дни, передает ТАСС.

    Во время своего выступления Мерц подчеркнул важность стабильности и конструктивного сотрудничества между партиями для будущего Германии. Он отметил, что успешное создание коалиции станет значительным шагом для реализации политической программы ХДС/ХСС на ближайшие годы.

    Ранее американский предприниматель Илон Маск выразил согласие с предположением о возможной революции в Европе после успеха правой партии на выборах в Германии.

    Напомним, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) одержал победу на выборах в бундестаг, а «Альтернатива для Германии» заняла второе место.

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    24 февраля 2025, 15:47 • Новости дня
    Маск предсказал революцию в Европе после выборов в Германии

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский предприниматель Илон Маск выразил согласие с предположением о возможной революции в Европе после успеха правой партии на выборах в Германии, что вызвало бурное обсуждение в социальных сетях.

    Маск публично согласился с мнением о том, что в Европе может начаться революция на фоне парламентских выборов в Германии. Об этом пишет РИА «Новости». В социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) один из пользователей отметил, что за правую партию «Альтернатива для Германии» проголосовали более 10 млн человек и выразил мнение о надвигающейся революции, подчеркнув, что это «только начало».

    Маск ответил коротко, но емко: «Да», поддержав этим заявление пользователя. Результаты выборов и высказывания Маска вызвали значительный интерес и обсуждение в социальных сетях, где пользователи разделились в своих реакциях на происшедшее.

    Ранее Илон Маск высказал мнение, что только правая партия «Альтернатива для Германии» может спасти страну от упадка.

    Напомним, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) одержал победу на выборах в бундестаг, а «Альтернатива для Германии» заняла второе место.

    Коментарии (4)
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