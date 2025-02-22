NYT: США потребовали от Украины половину доходов от ископаемых и портов

Tекст: Вера Басилая

Издание со ссылкой на документ пишет, что США предъявили Украине требования о передаче половины доходов от добычи природных ископаемых и использования портов, передает РИА «Новости».

В новой версии соглашения с более жесткими требованиями, которую Киев получил 21 февраля, предлагается закрепить за США 100% собственности будущего фонда и распределить взносы в соотношении два к одному: две трети от будущих поступлений от добычи со стороны Украины и треть в виде предоставленного ранее оружия со стороны США. Условия предполагают, что США не будут брать на себя обязательства по инвестициям, и выносят гарантии безопасности Украины за скобки. Теперь Белый дом требует от Киева закрепить за ним 100 процентов собственности будущего фонда, размер которого США предлагает установить на уровне 500 млрд долларов.

Обсуждаемое соглашение охватывает не только минеральные ископаемые, но и газ и нефть. Согласно информации, озвученной бывшими и нынешними украинскими чиновниками, такое требование уже фигурировало в предыдущей версии документа. Однако, украинское издание NV заявляет, что требования по доходам от портов не были включены в обсуждаемое соглашение.

Fox News добавляет, что украинские власти включили свои предложения в документ и передали его американской стороне. При этом украинские источники отмечают, что новый проект более жесткий, чем предыдущий, который в начале февраля привез в Киев министр финансов США Скотт Бессент. Украинская сторона предложила пересмотреть объем фонда и закрепить необходимость использования средств исключительно для инвестиций в Украину.

Ранее Украина предложила США обновленные условия для соглашения по полезным ископаемым.

Президент США заявил, что Украина столкнется с проблемами, если ее власти не подпишут с Соединенными Штатами соглашение по редкоземельным металлам, и в этом случае Вашингтон рассчитывает вернуть 400-500 млрд долларов.

СМИ писали, что США могут отключить систему спутникового интернета Starlink на Украине, если Владимир Зеленский откажется подписывать соглашение о доступе к украинским полезным ископаемым.

В офисе президента Украины подтвердили информацию западных СМИ о том, что Владимир Зеленский не готов подписать соглашение с Соединенными Штатами о минеральных ресурсах.