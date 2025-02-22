Украина внесла новые предложения в соглашение с США по полезным ископаемым

Fox News: Украина передала США новые предложения в соглашение о полезных ископаемых

Tекст: Вера Басилая

Телеканал сообщил, что Украина передала Соединенным Штатам новые предложения по будущему соглашению о полезных ископаемых, передает

РИА «Новости».

По данным источника, знакомого с ходом переговоров, в настоящее время конкретные сроки для последующих шагов пока не определены.

Источник отметил, что в случае достижения договоренности документ подпишут госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Подробностей о сути предложений и возможном содержании соглашения пока нет.

Ранее президент США заявил, что Украина столкнется с проблемами, если ее власти не подпишут с Соединенными Штатами соглашение по редкоземельным металлам, и в этом случае Вашингтон рассчитывает вернуть 400-500 млрд долларов.

Сообщалось, что Соединенные Штаты передали Украине обновленный проект соглашения по добыче редкоземельных металлов.

Кроме того, СМИ писали, что США могут отключить систему спутникового интернета Starlink на Украине, если Владимир Зеленский откажется подписывать соглашение о доступе к украинским полезным ископаемым.

В офисе президента Украины подтвердили информацию западных СМИ о том, что Владимир Зеленский не готов подписать соглашение с Соединенными Штатами о минеральных ресурсах.