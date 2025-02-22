Киев отказался подписать соглашение с США по минеральным ресурсам

В офисе президента Украины подтвердили отказ подписать соглашение с США по минеральным ресурсам

Tекст: Валерия Городецкая

Подписание соглашения о редкоземельных металлах сегодня не состоится, сообщил телеканал «Общественное» со ссылкой на источник в офисе украинского лидера, передает РИА «Новости».

Ранее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник сообщил, что проект соглашения на данный момент не готов к подписанию из-за ряда проблемных аспектов, которые вызывают опасения у украинской стороны.

По его словам, предложенный документ не отражает партнерские отношения между Украиной и США, а устанавливает только «односторонние обязательства для украинской стороны». В связи с этим Зеленский не готов принимать документ в его нынешнем виде.

Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский планирует в скором времени подписать соглашение с США, касающееся редкоземельных элементов на территории Украины.

Сообщалось, что Соединенные Штаты передали Украине обновленный проект соглашения по добыче редкоземельных металлов.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Владимир Зеленский публично отказался от сделки, предложенной американской стороной по вопросу минеральных ресурсов, хотя изначально в диалоге с Белым домом выразил согласие.