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Axios: США передали Киеву обновленные предложения по редкоземельным металлам
Axios: США ожидают решения Зеленского по сделке о редкоземельных металлах
Соединенные Штаты передали Украине обновленный проект соглашения по добыче редкоземельных металлов, и теперь решение о принятии или отклонении предложенных условий зависит от Владимира Зеленского, сообщили СМИ.
Как передает Axios со ссылкой на собственные источники, администрация США ожидает ответа от Зеленского на обновленные условия сделки по добыче редкоземельных металлов и других минералов на Украине. Президент США уполномочил нового переговорщика в ранге министра для контактов с Киевом, чтобы предложить новые условия, передает ТАСС.
Отмечается, что имя министра не раскрывается, однако известно, что это не министр финансов США Скотт Бессент. Американский чиновник выразил обеспокоенность тем, что отказ Зеленского от предложенных условий может усилить кризис в отношениях двух стран.
Axios ранее уже сообщал, что США передали Киеву обновленный проект соглашения по полезным ископаемым. Теперь окончательное решение зависит от Владимира Зеленского, который должен оценить предложенные условия и принять решение о подписании.
Ранее помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Зеленский планирует в скором времени подписать соглашение с США, касающееся редкоземельных элементов на территории Украины.
Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Зеленский обманул отказавшись от сделки с США по минеральным ресурсам, предложенной американской стороной по вопросу минеральных ресурсов, хотя изначально в диалоге с Белым домом выразил согласие.