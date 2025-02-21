Культурно мы принадлежим Европе. Проект Трампа по уничтожению мондиалистской власти в Европе – это также и наш культурный проект. Мы тоже хотим возвращения Европы в Европу Гете, Шекспира и Данте. И потому в наших интересах тоже этот проект Трампа всецело поддержать.5 комментариев
Белый дом: Зеленский скоро подпишет сделку с США по ископаемым
Белый дом сообщил о скорой сделке Украины с США по ископаемым
Президент Украины Владимир Зеленский планирует в скором времени подписать соглашение с США, касающееся редкоземельных элементов на территории Украины, заявил помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.
Зеленский намерен заключить с Соединенными Штатами соглашение по редкоземельным элементам на Украине. Ожидается, что это произойдет в ближайшем будущем. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в ходе выступления на Конференции консервативных политических действий, сообщает ТАСС.
В своей речи Уолтц отметил: «Послушайте, суть такова, что президент Зеленский подпишет эту сделку, и вы увидите это в ближайшем будущем, и это хорошо для Украины».
Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Зеленский обманул отказавшись от сделки с США по минеральным ресурсам, предложенной американской стороной по вопросу минеральных ресурсов, хотя изначально в диалоге с Белым домом выразил согласие.
Напомним, США передали Украине улучшенный проект соглашения о ресурсах, выразив недовольство Киевом из-за сделки по полезным ископаемым. Позднее Зеленский заявил о несправедливости предложения США по ископаемым, однако министр финансов США заверил, что Зеленский подпишет соглашение.