Новый президент США, который, судя по всему, знает географию лучше, чем жертвы ЕГЭ, смотрит на Гренландию и Канаду и видит – как будет выглядеть Арктика, когда все эти страны будут США. Тогда она будет просто внутренним русско-американским морем.2 комментария
Белый дом выразил недовольство Киевом из-за сделки по полезным ископаемым
США возмутились критикой Киева по сделке с украинскими полезными ископаемыми
Администрация США выразила недовольство негативной реакцией Киева на сделку по украинским полезным ископаемым, заявив о неприемлемости критики, которую они получают за свои усилия в поддержку Украины.
Помощник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц заявил о недовольстве администрации США реакцией Киева на сделку по украинским полезным ископаемым, передает ТАСС.
Уолтц подчеркнул, что неприемлемо получать негативную реакцию и критику в прессе за все усилия, предпринятые администрацией США для поддержки Украины, включая действия во время первого срока нынешнего главы США.
По словам Уолтца, украинским властям следует пересмотреть свою позицию, снизить тон и подписать сделку. Он также отметил, что Соединенные Штаты делают все возможное для помощи Украине и рассчитывают на поддержку и понимание со стороны Киева.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал предложение США по критическим минералам несправедливым, так как оно не включает гарантии безопасности и может превратить Украину в сырьевой хаб.
Как считает министр финансов США Скотт Бессент, Зеленский в итоге согласится подписать соглашение с Вашингтоном об использовании украинских полезных ископаемых.