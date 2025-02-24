Опубликован механизм выплат Украиной Вашингтону 500 млрд долларов

Опубликован проект соглашения Украины и США по месторождениям

Tекст: Дарья Григоренко

В понедельник был обнародован проект двустороннего соглашения между США и Украиной о создании фонда восстановления Украины. Согласно документу, фонд должен достичь величины в 500 млрд долларов. Для достижения этой цели Украина будет обязана направлять в фонд 50% своих доходов от природных ресурсов, инфраструктуры и других активов, передает РИА «Новости».

Соглашение также предусматривает, что Украина внесет в фонд сумму, вдвое превышающую объем средств, выделенных США после заключения соглашения. Документ подтверждает, что фонд будет функционировать как коммерческая структура под управлением министерства финансов, министерства торговли и офиса вице-президента США. Контрольные механизмы должны исключить нарушение санкционных режимов и других ограничительных мер.

Соглашение станет частью долгосрочных мирных договоренностей и будет направлено на привлечение частных инвестиций в восстановление украинской экономики. Ожидается, что фонд ускорит реконструкцию и обеспечит защиту американских экономических интересов в Украине.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что США не собираются брать под контроль физические активы Украины и не намерены «обременять ее новым долгом».

Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным New York Times, новая версия соглашения по минералам и полезным ископаемым от США требует от Украины отдать половину доходов от добычи полезных ископаемых, портов и другой инфраструктуры без гарантий безопасности. В субботу в Киеве подтвердили информацию западных СМИ о том, что Зеленский не готов подписать соглашение с США о редкоземельных ресурсах.