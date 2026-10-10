Французский политик Филиппо указал на фатальные для Зеленского решения Трампа

Политик Филиппо указал на отстраненность Трампа от Зеленского

Tекст: Катерина Туманова

«Трамп основательно отступился от Зеленского», – написал Филиппо в соцсети X, выразив надежду на возможность достижения мира теперь.

К посту французский политик приложил видео с фразой Трампа о том, что Украине надо выбрать нового лидера.

В субботу президент США призвал сменить украинское руководство, обвинив Зеленского в нежелании заключать мирное соглашение и продолжении ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам вопреки требованиям американской стороны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бизнесмен Вадим Новинский назвал договоренности Владимира Путина и Дональда Трампа поводом для отставки Владимира Зеленского, который тут же запросил поддержку европейских лидеров после критики Трампа.