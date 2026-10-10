Украинский стиль общения с серьезными внешними партнерами допустим только в условиях, если тем самим нужно использовать Украину и ее народ против России. В иных случаях никто терпеть хамство Киева не собирается.2 комментария
Французский политик Филиппо указал на фатальные для Зеленского решения Трампа
Политик Филиппо указал на отстраненность Трампа от Зеленского
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо отметил фатальные для главы киевского режима Владимира Зеленского решения американского лидера, которые отдалили их и привели к высказыванию Дональда Трампа о необходимости нового президента на Украине.
«Трамп основательно отступился от Зеленского», – написал Филиппо в соцсети X, выразив надежду на возможность достижения мира теперь.
К посту французский политик приложил видео с фразой Трампа о том, что Украине надо выбрать нового лидера.
В субботу президент США призвал сменить украинское руководство, обвинив Зеленского в нежелании заключать мирное соглашение и продолжении ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам вопреки требованиям американской стороны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бизнесмен Вадим Новинский назвал договоренности Владимира Путина и Дональда Трампа поводом для отставки Владимира Зеленского, который тут же запросил поддержку европейских лидеров после критики Трампа.