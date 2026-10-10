Украинский стиль общения с серьезными внешними партнерами допустим только в условиях, если тем самим нужно использовать Украину и ее народ против России. В иных случаях никто терпеть хамство Киева не собирается.0 комментариев
В Раде выразили беспокойство из-за поставок российского дизеля в США
Спикер Рады Стефанчук назвал тревожным соглашение России и США по дизтопливу
Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что соглашение между Москвой и Вашингтоном о поставках российского дизельного топлива вызвало в Киеве серьезное беспокойство.
Соглашение между Москвой и Вашингтоном о поставках дизельного топлива вызвало обеспокоенность на Украине, передает РИА «Новости».
«Решение США разрешить операции с российским дизельным топливом вызывает серьезное беспокойство», – написал Стефанчук в социальной сети.
В пятницу президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. По итогам беседы президент США заявил о достигнутой договоренности о поставках дизельного топлива из России, отметив, что Соединенные Штаты очень в нем нуждаются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу переговоры США и Украины в Майами прервались из-за сделки Трампа с Россией.
Президент США на митинге поблагодарил Москву за согласие на поставки дизтоплива.
В пятницу Трамп заявил о достигнутой с Владимиром Путиным договоренности о возобновлении импорта.
Путин в ходе разговора с американским коллегой подтвердил готовность Москвы поставлять энергоресурсы в США и на мировой рынок.