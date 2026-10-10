Украинский стиль общения с серьезными внешними партнерами допустим только в условиях, если тем самим нужно использовать Украину и ее народ против России. В иных случаях никто терпеть хамство Киева не собирается.0 комментариев
Нанесен удар по ресторану «Десант» в Киеве
В Киеве после удара загорелся ресторан «Десант» с офицерами ВСУ
В киевском районе Оболонь в результате ракетного удара загорелся ресторан «Десант», который считается местом сбора офицеров Вооруженных сил Украины.
В киевском районе Оболонь в результате точного попадания ракеты загорелся ресторан «Десант», который считается популярным местом отдыха и сбора офицерского состава Вооруженных сил Украины, сообщают «Военкоры Русской Весны».
Отмечается, что на месте происшествия начался сильный пожар. По предварительной информации местных ресурсов, украинские спасатели уже обнаружили нескольких пострадавших, часть из которых находится в тяжелом состоянии и нуждается в экстренной медицинской помощи.
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