Украинский стиль общения с серьезными внешними партнерами допустим только в условиях, если тем самим нужно использовать Украину и ее народ против России. В иных случаях никто терпеть хамство Киева не собирается.0 комментариев
В Киеве прогремела новая серия взрывов
В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремела новая серия взрывов
Очередная серия взрывов произошла в столице Украины на фоне объявленной воздушной тревоги.
Украинские СМИ пишут, что в Киеве в очередной раз прогремела серия взрывов, передает РИА «Новости».
Ранее в субботу украинские СМИ уже сообщали о нескольких сериях взрывов в городе.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве звучит сигнал воздушной тревоги «красного» уровня, свидетельствующий о возможном ракетном ударе.
Ранее в «Укрэнерго» сообщили об отключении питающей Киев инфраструктуры.
Мэр Виталий Кличко сообщил о перебоях с водой в Киеве из-за отключений света.