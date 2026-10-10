Украинский стиль общения с серьезными внешними партнерами допустим только в условиях, если тем самим нужно использовать Украину и ее народ против России. В иных случаях никто терпеть хамство Киева не собирается.0 комментариев
В Киеве начались перебои с водой из-за отключений света
Кличко сообщил о перебоях с водой в Киеве из-за отключений света
В Киеве начались перебои с водоснабжением в связи с массовыми отключениями электроэнергии, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
«В городе перебои с водоснабжением», – написал Кличко в своем Telegram-канале.
Мэр пояснил, что отключения света начались из-за «повреждения энергообъекта в Киевской области», передает ТАСС.
Ранее местные СМИ сообщили о пропаже света в Киеве. Позднее энергетический холдинг ДТЭК объявил о введении массовых аварийных отключений электроэнергии во всем городе. По данным украинского издания «Инсайдер», причиной стало повреждение подстанции «Новокиевская» в Бучанском районе. До этого ДТЭК предупреждал об аварийных отключениях в этом районе из-за повреждения энергообъекта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу крупный жилой массив Киева остался без электричества.
В «Укрэнерго» сообщили об отключении питающей Киев инфраструктуры.
В пятницу Владимир Зеленский признал значительные повреждения энергосистемы страны.