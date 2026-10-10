Украинский стиль общения с серьезными внешними партнерами допустим только в условиях, если тем самим нужно использовать Украину и ее народ против России. В иных случаях никто терпеть хамство Киева не собирается.0 комментариев
Крупный жилой массив Киева остался без электричества
ДТЭК: Жилой массив Киева остался без света из-за повреждения сетей
В крупном жилом массиве столицы Украины произошло аварийное отключение электроэнергии в результате повреждения инфраструктуры, сообщил энергетический холдинг ДТЭК.
В крупном жилом массиве Киева произошло аварийное отключение электроэнергии из-за повреждения инфраструктуры, передает ТАСС со ссылкой на компанию ДТЭК.
«Южная Борщаговка: аварийное отключение», – говорится в сообщении холдинга.
Утром в компании предупреждали, что в течение всех суток в городе будет действовать график стабилизационных отключений.
В Киеве уже несколько дней происходят крупные перебои в электроснабжении. В городе неоднократно вводили аварийное отключение подачи электроэнергии, из-за обесточивания насосных станций в ряде районов возникали проблемы с водой, останавливался общественный электротранспорт. Ранее мэр города Виталий Кличко заявил, что столица перешла в режим выживания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг мэр города Виталий Кличко заявил о переходе Киева в режим выживания. В украинской столице ввели экстренные отключения энергоснабжения.