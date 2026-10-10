Крупный жилой массив Киева остался без электричества

ДТЭК: Жилой массив Киева остался без света из-за повреждения сетей

Tекст: Дмитрий Зубарев

В крупном жилом массиве Киева произошло аварийное отключение электроэнергии из-за повреждения инфраструктуры, передает ТАСС со ссылкой на компанию ДТЭК.

«Южная Борщаговка: аварийное отключение», – говорится в сообщении холдинга.

Утром в компании предупреждали, что в течение всех суток в городе будет действовать график стабилизационных отключений.

В Киеве уже несколько дней происходят крупные перебои в электроснабжении. В городе неоднократно вводили аварийное отключение подачи электроэнергии, из-за обесточивания насосных станций в ряде районов возникали проблемы с водой, останавливался общественный электротранспорт. Ранее мэр города Виталий Кличко заявил, что столица перешла в режим выживания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг мэр города Виталий Кличко заявил о переходе Киева в режим выживания. В украинской столице ввели экстренные отключения энергоснабжения.