  • Новость часаВооруженные силы России взяли под контроль Лукашово и Лобановку
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    ИИ поможет экономике России зарабатывать больше
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    Пушков: Путин и Трамп пробили брешь в санкционной политике Запада
    Песков озвучил главную тему разговора Путина и Трампа
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    Додик пообещал поднять вопрос о прокладке трубопровода для российского газа
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Киев получил первое корейское предупреждение

    Украинский стиль общения с серьезными внешними партнерами допустим только в условиях, если тем самим нужно использовать Украину и ее народ против России. В иных случаях никто терпеть хамство Киева не собирается.

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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Мировой экоактивизм не прошел проверку Россией

    Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Мертвые души написали роман о себе

    Нейросеть «ГигаЧат» дописала второй том гоголевских «Мертвых душ». Читать это произведение мне решительно не хочется. Я не боюсь того, что книга окажется плохой – мало ли на свете плохих книг. Напротив, я очень боюсь, что книга мне понравится.

    17 комментариев
    10 октября 2026, 13:51 • Новости дня

    Крупный жилой массив Киева остался без электричества

    ДТЭК: Жилой массив Киева остался без света из-за повреждения сетей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В крупном жилом массиве столицы Украины произошло аварийное отключение электроэнергии в результате повреждения инфраструктуры, сообщил энергетический холдинг ДТЭК.

    В крупном жилом массиве Киева произошло аварийное отключение электроэнергии из-за повреждения инфраструктуры, передает ТАСС со ссылкой на компанию ДТЭК.

    «Южная Борщаговка: аварийное отключение», – говорится в сообщении холдинга.

    Утром в компании предупреждали, что в течение всех суток в городе будет действовать график стабилизационных отключений.

    В Киеве уже несколько дней происходят крупные перебои в электроснабжении. В городе неоднократно вводили аварийное отключение подачи электроэнергии, из-за обесточивания насосных станций в ряде районов возникали проблемы с водой, останавливался общественный электротранспорт. Ранее мэр города Виталий Кличко заявил, что столица перешла в режим выживания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг мэр города Виталий Кличко заявил о переходе Киева в режим выживания. В украинской столице ввели экстренные отключения энергоснабжения.

    10 октября 2026, 06:24 • Новости дня
    Воздушная атака на Ростовскую область повредила железнодорожный мост
    Воздушная атака на Ростовскую область повредила железнодорожный мост
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате воздушной атаки получил повреждения железнодорожный мост, было остановлено движение поездов, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

    «В результате вражеской воздушной атаки на Ростовскую область ранен мужчина», – сообщил глава региона в «Максе».

    Он добавил, что пострадавшего доставили в больницу, где ему оказывают необходимую помощь.

    По словам губернатора, в Ростове получили повреждения несколько многоквартирных домов, жителей эвакуировали, идет ликвидация возгораний.

    «Поврежден железнодорожный мост. Движение поездов в обоих направлениях остановлено. Информация о пострадавших уточняется. Экстренные службы работают на месте происшествия», – сказано в сообщении.

    Кроме того, в Батайске БПЛА попал в незаселенную многоэтажку.

    Слюсарь уточнил, что на местах происшествий работают экстренные службы. В регионе продолжает работать система ПВО, сохраняется опасность атак беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сообщалось, что БПЛА атаковали Ростов, началось возгорание.

    Слюсарь сообщил об уничтожении почти 20 беспилотников над Ростовской областью.

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    10 октября 2026, 11:19 • Новости дня
    Реактивный беспилотник «Герань» впервые достиг Львова

    АиФ: Реактивный российский беспилотник «Герань» впервые достиг Львова

    Реактивный беспилотник «Герань» впервые достиг Львова
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские реактивные беспилотники «Герань» впервые долетели до Львова на западе Украины, сообщили украинские мониторинговые каналы.

    Утром в субботу во Львове объявили воздушную тревогу, после чего жители услышали взрыв, пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на местные СМИ.

    Позднее во Львовской областной военной администрации заявили об уничтожении воздушной цели, оснащенной реактивным двигателем, вблизи города.

    Военные паблики отмечают, что появление реактивного беспилотника в районе Львова может свидетельствовать о расширении географии их применения на Украине.

    Кроме того, минувшей ночью и утром удары беспилотников «Герань» были зафиксированы в Днепропетровске, Николаеве, Киеве, Ивано-Франковске, Луцке, а также в Харьковской, Черниговской, Львовской и Полтавской областях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу российские войска нанесли удар по цехам сборки дронов ВСУ в Черниговской области. В четверг российские «Герани» поразили логистический центр и подстанции на Украине. До этого Вооруженные силы России нанесли удар по складу БПЛА ВСУ в Черниговской области.

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    9 октября 2026, 19:45 • Видео
    Реабилитация премии Нобеля за мир провалилась

    Лауреатом Нобелевской премии Мира стала бывший председатель трибунала по Руанде Нави Пиллэй. Решение Нобелевского комитета называют «наконец-то бесспорным». Однако это не так.


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    10 октября 2026, 00:33 • Новости дня
    Путин в разговоре с Трампом подтвердил неизменность целей СВО

    Ушаков: Путин в разговоре с Трампом подтвердил неизменность целей СВО

    Путин в разговоре с Трампом подтвердил неизменность целей СВО
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом дал понять, что цели и задачи СВО неизменны, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

    «Естественно, большое внимание было уделено перспективам урегулирования конфликта на Украине», – сказал Ушаков.

    Российский лидер подробно изложил позицию Москвы по урегулированию конфликта на Украине и мерам ответа на террористические атаки киевского режима, «сделавшего ставку на эскалацию и всяческое затягивание конфликта», передает РИА «Новости».

    «Владимир Путин четко дал понять, что наша позиция в отношении целей и задач специальной военной операции неизменна, как и готовность к политико-дипломатическому урегулированию для достижения долгосрочного устойчивого мира», – сказал Ушаков.

    Ушаков добавил, что российская сторона подчеркнула бесперспективность попыток Киева ударами вглубь России остановить наступление российских войск.

    Помощник президента также заявил, что российские войска «полностью владеют инициативой и уверенно продвигаются вперед» по всей линии соприкосновения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль опубликовал заявление президента России по итогам телефонного разговора с Трампом.

    Путин в ходе разговора с американским коллегой подтвердил готовность Москвы поставлять энергоресурсы в США и на мировой рынок.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва продолжит достигать целей специальной военной операции военным путем, пока оппоненты не осознают необходимость обсуждения условий долгосрочного урегулирования.

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    9 октября 2026, 17:32 • Новости дня
    Разведывательные воздушные шары с Украины сбили над Ярославской областью

    Над Ярославской областью сбили разведывательные шары с Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Разведывательные малоразмерные воздушные шары, запущенные с территории Украины, сбили над Ярославской областью.

    Об этом сообщила пресс-служба министерства региональной безопасности региона, передает ТАСС. «Над территорией региона были сбиты разведывательные малоразмерные воздушные шары, запущенные с территории Украины. <…> Работа по уничтожению таких объектов продолжается», – говорится в сообщении.

    Жителей области просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году в Рязани была объявлена угроза атаки малоразмерного воздушного шара.

    Тогда же в Польше сообщили о появлении «воздушного шара» неизвестного происхождения.

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    9 октября 2026, 14:58 • Новости дня
    Зеленский обвинил Кличко в провале подготовки Киева к ударам по энергетике

    Зеленский заявил о провале подготовки Киева к ударам по энергообъектам

    Зеленский обвинил Кличко в провале подготовки Киева к ударам по энергетике
    @ IMAGO/Agentur Wehnert/M.Gr.nzd.r, Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Владимир Зеленский обвинил мэра Киева Виталия Кличко в почти полном невыполнении задач по подготовке города к ударам по энергетической инфраструктуре.

    «Отдельно определили задачи по Киеву – из-за почти полного невыполнения городскими властями необходимых шагов», – заявил Зеленский. Его слова передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Страна.ua».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Виталий Кличко объяснил потерю доверия Запада коррупцией в окружении Владимира Зеленского.

    В четверг он заявил о переходе Киева в режим «выживания».

    В начале месяца The New York Times отметила, что слова мэра указывают на конец периода безопасности в украинской столице.

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    10 октября 2026, 11:28 • Новости дня
    Axios: США пригрозили лишить Украину разведданных за удары по российским НПЗ
    Axios: США пригрозили лишить Украину разведданных за удары по российским НПЗ
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    США могут прекратить передачу разведданных Украине, если Киев не прекратит атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), о чем предупредили украинскую сторону американские представители.

    Представители США предупредили Киев о возможном прекращении передачи разведывательных данных, если Украина не остановит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, как того требует Дональд Трамп, пишет Axios со ссылкой на украинского чиновника.

    По его словам, угроза была озвучена на переговорах в Майами со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. В то же время источник издания среди американских чиновников опроверг эту информацию, заявив, что США лишь напомнили о своей роли надежного партнера, предоставляющего вооружения и данные.

    Источник Axios добавил, что Трамп добивается одностороннего прекращения атак на российские НПЗ со стороны Украины, так как они вызывают рост цен на бензин в США. При этом американский лидер не считает украинские атаки на НПЗ равнозначными российским ударам по энергетической системе Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Трамп обвинил Украину в росте цен на бензин в США. В то же время в прошлом месяце аналитики исключили вероятность прекращения украинских ударов по российским предприятиям по требованию Трампа.

    В мае газета NYT сообщала, что США сократили помощь Украине на 99%.

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    10 октября 2026, 01:25 • Новости дня
    Ушаков: Киев в сентябре сорвал возможность немедленного возврата к переговорам
    Ушаков: Киев в сентябре сорвал возможность немедленного возврата к переговорам
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Попытки Киева помешать выборам в России сорвали возможность немедленного возобновления переговоров, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Ушаков сообщил, что во время разговора президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом значительная часть беседы была посвящена перспективам урегулирования конфликта на Украине.

    При этом, как отметил Ушаков, было подчеркнуто, что ранее Москва и Вашингтон обсуждали возможность возобновления трехсторонних переговоров, но сейчас ситуация изменилась, сообщается на сайте Кремля.

    «Своими попытками сорвать наши выборы, нанеся в основной день голосования сверхмассированный удар дронами по Москве, другим городам и избирательным участкам, по конкретным людям, связанным с организацией выборов, киевский режим, по сути, сорвал возможность немедленного возобновления переговорного процесса. И теперь, как сказал президент, мы подумаем, когда эти переговоры можно будет возобновить», – сказал Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль опубликовал заявление президента России по итогам телефонного разговора с Трампом.

    На пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия» Путин отметил, что Киев предлагал возобновить переговорный процесс, на что Москва ответила согласием при условии проведения переговоров после выборов в Госдуму. Однако Киев попытался сорвать избирательный процесс в России.

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    9 октября 2026, 17:20 • Новости дня
    Власти Австрии задержали двух украинских силовиков по делу о шпионаже

    В Австрии за шпионаж задержали двух украинских силовиков

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правоохранительные органы Австрии задержали двух сотрудников украинской военной полиции по подозрению в шпионаже в ходе их попыток найти бывшего генерального прокурора Руслана Кравченко, пишут украинские СМИ.

    Австрийский журналист Кристоф Бендас подтвердил информацию о задержании в Австрии двух украинских силовиков и двух сотрудников издания «Украинская правда» Михаила Ткача и Ярослава Бондаренко, сообщает «Страна.ua».

    По данным австрийского журналиста, представителей СМИ уже отпустили, так как подозрения в их отношении не подтвердились. Оставшиеся под стражей украинские военные полицейские выполняли свои задачи без уведомления местных властей.

    Как пишет украинский Telegram-канал, задержанные силовики прибыли в Вену для установления местонахождения бывшего генерального прокурора Руслана Кравченко. Для поисков они использовали беспилотники и другие специальные средства, что привлекло внимание полиции.

    Журналисты прибыли в столицу Австрии с той же целью и осматривали те же места, в связи с чем также попали в поле зрения правоохранителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе в Германии по подозрению в шпионаже на оборонном предприятии задержали гражданина Украины.

    До этого власти ФРГ предъявили обвинения гражданину Украины по делу о подготовке диверсий.

    Ранее Варшава засекретила дела об активном шпионаже украинских спецслужб в Польше

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    9 октября 2026, 14:22 • Новости дня
    VK Cloud, Selectel и К2Cloud согласились разместить данные клиентов «Яндекса»

    «Яндекс» договорился с провайдерами об ускоренном переносе сервисов клиентов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    «Яндекс» достиг договоренностей с облачными провайдерами VK Cloud, Selectel и К2Cloud об ускоренном размещении данных и сервисов клиентов после атак беспилотников на свои дата-центры.

    «Яндекс» после атак беспилотников на свои дата-центры договорился с облачными провайдерами VK Cloud, Selectel и К2Cloud об ускоренном размещении данных и сервисов клиентов, сообщили в компании ТАСС.

    «Мы договорились с Selectel, К2Cloud и VK Cloud об ускоренном размещении данных и сервисов наших клиентов, пострадавших от атак БПЛА на дата-центры», – заявили в компании.

    Там также отметили, что для этих целей были выделены дополнительные команды специалистов, предложены гибкие финансовые условия и упрощено подключение. Эти меры позволят клиентам перенести инфраструктуру без излишних бюрократических процедур.

    В компании надеются, что принятое решение поможет сократить перебои в работе сервисов и максимально быстро восстановить их доступность для пользователей.

    В пятницу в «Яндексе» затруднились назвать сроки восстановления атакованных дронами дата-центров.

    Утром дата-центр компании в Калуге пострадал в результате атаки беспилотника.

    В четверг Украина ударила по дата-центру «Яндекса» в Рязанской области.

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    10 октября 2026, 01:57 • Новости дня
    Россия и США договорились о контактах Лантратовой и Меланьи Трамп по ситуации в Алешках
    Россия и США договорились о контактах Лантратовой и Меланьи Трамп по ситуации в Алешках
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова будет в постоянном контакте с аппаратом первой леди США Меланьи Трамп по гуманитарной ситуации в городе Алешки, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    «В том, что касается проявленной обеспокоенности по поводу гуманитарной ситуации в городе Алешки Херсонской области, условлено, что уполномоченный по правам человека Яна Лантратова будет в постоянном контакте с аппаратом Меланьи Трамп», – приводятся слова Ушакова на сайте Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг постпред России при ООН обвинил Киев в бесчеловечной медиакампании вокруг Алешек и поддержке Западом этой линии.

    В среду сообщалось, что ВСУ уничтожили направленные в Алешки автомобили с гуманитарной помощью, которые были расстреляны по пути в город.

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    10 октября 2026, 02:17 • Новости дня
    FT: В Киеве царят разочарование и гнев по поводу сделки США с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Договоренности Москвы и Вашингтона вызвали разочарование и гнев в Киеве, заявил журналист Financial Times Кристофер Миллер.

    «Сегодня вечером в Киеве царят разочарование и гнев по поводу сделки Трампа с Путиным по дизельному топливу», – пишет Миллер в X.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент США Дональд Трамп на встрече с прессой в Нью-Йорке поблагодарил президента России Владимира Путина за достигнутые договоренности по поставкам российского топлива в США.

    В пятницу президенты России и США обсудили поставки российских нефтепродуктов в США.

    Путин подтвердил готовность России поставлять нефть в США.

    Минфин США объявил о немедленном снятии санкций с поставок дизеля из России.

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    9 октября 2026, 21:23 • Новости дня
    Президент Чехии разрешил 23 гражданам вступить в ряды ВСУ

    Президент Чехии Павел разрешил 23 гражданам вступить в ряды ВСУ в 2026 году

    Tекст: Денис Тельманов

    В 2026 году президент Чехии Петр Павел удовлетворил просьбы 23 граждан республики, разрешив им официально присоединиться к украинским вооруженным силам, пишет портал Denik N.

    В этом году чешские власти одобрили чуть более половины прошений от граждан, желающих отправиться в зону боевых действий на стороне Киева. «Президент Петр Павел разрешил в этом году двадцати трем гражданам Чехии вступить в ряды украинских вооруженных сил. Всего в этом году Павел получил от сограждан 42 обращения с просьбой о разрешении вступить в ряды ВСУ», – цитирует РИА «Новости» заявление пресс-секретаря чешского лидера Войтеха Шелиги со ссылкой на портал Denik N.

    Согласно законодательству республики, граждане Чехии имеют право служить в вооруженных силах другого государства исключительно после получения официального разрешения от главы страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Колумбия в ООН призвала вернуть завербованных на Украине наемников.

    Летом глава МИД России Сергей Лавров заявил о причастности украинских боевиков к терроризму в Африке.

    Весной ВСУ перебросили колумбийских наемников под Сумы.

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    9 октября 2026, 20:47 • Новости дня
    Украинские военные убили бабушку с пятью внуками в Харьковской области

    Солдаты ВСУ убили пожилую женщину и пять ее внуков в Харьковской области

    Украинские военные убили бабушку с пятью внуками в Харьковской области
    @ РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В населенном пункте Приколотное Харьковской области украинские военные убили пожилую женщину и пятерых ее внуков, сообщили российские силовые структуры.

    Солдаты ВСУ жестоко расправились с бабушкой и ее внуками в поселке Приколотное, передает ТАСС. «Обстановка в поселке Приколотное требует отдельного внимания. Поступила информация о зверском убийстве украинскими националистами пожилой женщины и пяти ее внуков», – заявил агентству представитель российских силовых структур.

    По предварительным данным силовиков, в этом же населенном пункте скрываются бывшие заключенные, дезертировавшие из рядов украинской армии. Они организовали в подвалах Приколотного тайники с оружием, которое частями переправляют в Харьков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье ВСУ заблокировали вынос тел погибших мирных жителей под Алешками.

    В тот же день в МИД России назвали военным преступлением атаки украинских войск на медиков.

    В августе посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил, что Запад покрывает преступления Киева в Старобельске.

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    10 октября 2026, 03:49 • Новости дня
    Пожар произошел в Ростове из-за атаки БПЛА

    Tекст: Антон Антонов

    БПЛА атаковали Ростов, началось возгорание, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

    «Прямо сейчас идет отражение воздушной атаки в Ростовской области. Работают силы ПВО. Начиная со вчерашнего вечера уже отражено более 50 БПЛА», – сообщил Слюсарь в «Максе».

    Он уточнил, что никто не пострадал, на месте происшествия находятся сотрудники экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Туапсе один человек госпитализирован после падения обломков беспилотника.

    Украинский беспилотник ранил двух мирных жителей в Херсонской области.

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    9 октября 2026, 22:59 • Новости дня
    В Киеве прогремел взрыв

    В Киеве прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

    Tекст: Вера Басилая

    В Киеве зафиксировали взрыв на фоне объявленной в городе и восьми областях Украины воздушной тревоги.

    В столице Украины произошел взрыв, передает ТАСС со ссылкой на агентство «РБК-Украина».

    Подробности инцидента в настоящий момент не приводятся.

    В городе, а также в восьми областях страны объявлена воздушная тревога.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу большая часть Одессы после взрывов осталась без света и воды.

    В пятницу в Одессе и Харькове прогремели взрывы.

    В четверг взрывы прогремели в Киеве, Днепропетровске и Запорожье.


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      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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