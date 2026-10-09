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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Мировой экоактивизм не прошел проверку Россией

    Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Мертвые души написали роман о себе

    «Сбер» объявил, что его нейросеть «ГигаЧат» дописала второй том гоголевских «Мертвых душ». Читать это произведение мне решительно не хочется. Я не боюсь того, что книга окажется плохой – мало ли на свете плохих книг. Напротив, я очень боюсь, что книга мне понравится.

    9 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Трамп заполучил плацдарм для третьей мировой

    Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.

    7 комментариев
    9 октября 2026, 13:59 • Новости дня

    Зеленский признал значительные повреждения энергосистемы Украины

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что энергетическая инфраструктура страны вновь получила значительные повреждения.

    «Много повреждений энергосети, объектов передачи электричества», – написал Зеленский, передает ТАСС.

    На Украине третий день подряд вводятся графики отключения электричества из-за дефицита в сети. В Киеве и ряде областей из-за перегрузок применяются аварийные отключения. Накануне в украинской столице они длились восемь часов. В результате возникли перебои в работе городского электротранспорта и метро, а также сложности с водоснабжением из-за обесточивания насосного оборудования. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что город перешел в режим выживания.

    Власти страны признают, что предстоящая зима может оказаться еще сложнее предыдущей. Депутат Верховной рады Алексей Кучеренко посоветовал украинцам запасаться водой и дровами. К осени мощность энергосистемы страны достигала около 12 ГВт при необходимых зимой 18-19 ГВт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в трех районах Киева остановили электротранспорт из-за отключений света.

    В среду на Украине анонсировали почасовые отключения электричества.

    Во вторник в стране ввели графики ограничения энергопотребления.

    8 октября 2026, 18:41 • Новости дня
    Остановлена работа метро в Киеве

    Власти Киева приостановили работу метро из-за падения напряжения в электросети

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киевская городская администрация сообщила о временной приостановке движения поездов и работы эскалаторов в столичном метрополитене из-за падения напряжения в сети.

    Работа метрополитена украинской столицы приостановлена из-за снижения напряжения от внешних питающих центров, передает РИА «Новости» со ссылкой на Киевскую городскую администрацию.

    В среду в национальной энергетической компании «Укрэнерго» сообщали, что в части регионов Украины в четверг будут действовать графики почасовых отключений электричества на протяжении всего дня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Киеве ввели экстренные отключения энергоснабжения.

    В среду на Украине анонсировали почасовые отключения света.

    Во вторник в украинской столице начались отключения электроэнергии.

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    8 октября 2026, 20:13 • Новости дня
    Названа стоимость перевозки тела Кашпировского на Украину

    Стоимость транспортировки тела Кашпировского на Украину оценили в 2,5 млн рублей

    Tекст: Ольга Иванова

    Доставка тела умершего психотерапевта Анатолия Кашпировского в украинскую Винницу обойдется его родственникам примерно в 2,5 млн рублей, пишут СМИ.

    В эту стоимость входят оформление документов, цинковый гроб и транспортировка в Винницу через несколько стран, передают «Вести» со ссылкой на Mash.

    Тело экстрасенса планируют везти через Белоруссию и Польшу. Также рассматриваются варианты транспортировки через Армению, Грузию или Молдавию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг родственники Анатолия Кашпировского решили похоронить его на Украине.

    В среду стало известно, что владельцем дома психотерапевта в США стал его сын, который не приехал на похороны.

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    9 октября 2026, 12:14 • Видео
    «Исламское НАТО» вступило в войну с хуситами

    Стратегические объекты Саудовской Аравии подверглись массированным ударам со стороны хуситов, которые параллельно ведут успешное наступление на вторую по значимости нефтяную артерию региона после Ормуза. Турция и ядерный Пакистан заявили о вступлении в эту войну. Что вообще происходит?

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    8 октября 2026, 20:58 • Новости дня
    Постпред при ОЗХО Тарабрин сообщил о смертях на Западе от украинского химиката
    Постпред при ОЗХО Тарабрин сообщил о смертях на Западе от украинского химиката
    @ Сергей Отрошко/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин сообщил о гибели людей в Британии и Канаде от доставленного с Украины вещества.

    Тарабрин сообщил о смертях жителей Британии и Канады от доставленного с Украины химиката. По его словам, жертвы заказали отравляющее вещество через интернет, после чего оно было отправлено в западные страны под видом пищевого консерванта, передает ТАСС.

    «Мимо их внимания прошли смерти в Великобритании и Канаде в результате отравления поставленным с Украины под видом пищевого консерванта химическим веществом, заказанным жертвами через веб-сайт. Дошло уже до того, что родные пострадавших умоляют о справедливости», – заявил Тарабрин на сессии Исполнительного совета организации, комментируя позицию западных стран.

    Он отметил, что из уважения к родственникам не будет публично раскрывать имена погибших граждан. По словам постпреда, если ОЗХО относит подобные инциденты к сфере своего внимания, то эти случаи должны стать предметом обсуждения в организации наравне с другими отравлениями в мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Москва сообщила о систематическом применении украинскими войсками токсичных химикатов.

    В прошлом году российские военные сбили в ЛНР беспилотник с химическим оружием.

    В 2024 году Россия представила ОЗХО доказательства использования Украиной отравляющих веществ в Курской области.

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    9 октября 2026, 03:20 • Новости дня
    Совбез ООН назначил заседание по Украине на пятницу
    Совбез ООН назначил заседание по Украине на пятницу
    @ news.un.org

    Tекст: Антон Антонов

    Совет Безопасности ООН в пятницу проведет заседание по ситуации на Украине по запросу европейских членов Совбеза, сообщили в председательствующей в октябре миссии Греции при организации.

    Согласно расписанию работы Совбеза, заседание по теме «Поддержание мира и безопасности Украины» состоится 9 октября в 15.00 по нью-йоркскому времени (22.00 мск), передает РИА «Новости».

    В миссии Греции при ООН уточнили, что заседание запросили европейские страны группы Е5. Группа Е5 объединяет европейских членов Совета Безопасности ООН. В ее нынешний состав входят Дания, Франция, Греция, Латвия и Британия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал провести расследование и привлечь к ответственности виновных в атаках ВСУ, в результате которых погибли и пострадали мирные жители России.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил о трусости сотрудников Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), которые боятся посещать места ударов ВСУ и множат предвзятые доклады.

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    8 октября 2026, 18:37 • Новости дня
    Германия лишила военнообязанных украинцев права на статус беженца
    Германия лишила военнообязанных украинцев права на статус беженца
    @ Florian Gaertner/DPA/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти Германии постановили отменить автоматическое получение статуса беженца и право на упрощенный въезд для украинских мужчин призывного возраста с 9 октября.

    Власти Германии лишили украинских мужчин призывного и военнообязанного возраста, прибывающих в ФРГ с 9 октября, права на упрощенный въезд и автоматическое получение статуса беженца, передает РИА «Новости».

    Согласно постановлению министерства внутренних дел ФРГ, опубликованному в правительственном вестнике, нововведения касаются иностранцев, которые подлежат исполнению воинских обязанностей на Украине. Исключение составят те граждане, которые смогут подтвердить выполнение этих обязательств.

    Для въезда в Германию украинским военнообязанным придется предъявить на границе паспорт с официальной отметкой пограничной службы о законном выезде с Украины. Для остальных категорий украинских беженцев механизм временной защиты в Германии официально продлевается до 4 марта 2028 года.

    В середине июля страны Евросоюза согласовали предоставление защиты новым заявителям-мужчинам только при подтверждении выполнения ими воинских обязанностей на Украине. Решение официально вступило в силу с 31 июля текущего года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце сами украинцы почувствовали себя в Европе нежеланными гостями.

    Служба внешней разведки сообщила о стремлении Еврокомиссии изгнать прибывших украинских беженцев.

    Летом граждане этой страны стали расползаться по миру из-за недоверия к европейским государствам.

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    8 октября 2026, 20:41 • Новости дня
    Вице-премьер Украины сообщил о повреждении важного энергообъекта в Киеве

    Шмыгаль: В Киеве возникли перебои со светом после повреждения энергообъекта

    Вице-премьер Украины сообщил о повреждении важного энергообъекта в Киеве
    @ REUTERS/Anna Voitenko

    Tекст: Ольга Иванова

    В Киеве был поврежден важный энергетический объект, из-за чего в городе возникли перебои с подачей электричества, сообщил первый вице-премьер, министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

    Шмыгаль сообщил о повреждении «одного из важных для Киева энергообъектов», не уточнив, о чем именно идет речь, пишет ТАСС. Министерство энергетики Украины добавило, что в результате взрывов «произошло отключение нескольких элементов электрической сети», которая обеспечивает питание Киева. Из-за этого в отдельных районах города возникли перебои с электроснабжением.

    В ведомстве предупредили, что восстановление электроснабжения потребует времени, и призвали население экономить электроэнергию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду четыре области на Украине частично остались без электроснабжения.

    Во вторник в Киеве начались отключения электроэнергии.

    В тот же день на Украине ввели графики отключения света.

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    8 октября 2026, 17:12 • Новости дня
    Родственники решили похоронить Кашпировского на Украине
    Родственники решили похоронить Кашпировского на Украине
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Родственники психотерапевта Анатолия Кашпировского приняли решение похоронить психотерапевта на Украине, где он родился и начинал свою деятельность, сообщил его племянник Юрий Мамаев.

    «Близкие Анатолия собираются вывезти тело на Украину. Возможно, они делают это прямо сейчас», – заявил Мамаев, передает ТАСС.

    Кашпировский умер 3 октября в больнице в возрасте 87 лет. Причиной смерти стала остановка сердца.

    Анатолий Кашпировский родился 11 августа 1939 года в селе Ставница Хмельницкой области Украинской ССР. В 1962 году окончил Винницкий медицинский институт. Широкую известность получил в конце 1980-х годов благодаря телевизионным сеансам психотерапии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник сообщалось, что семья решила захоронить прах Кашпировского в Москве и на Украине.

    В понедельник директор Кашпировского Сергей Рудых заявил о закрытом формате похорон.

    В воскресенье сообщалось, что сын психотерапевта отказался приезжать на похороны отца.

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    8 октября 2026, 17:18 • Новости дня
    The Telegraph: Российская армия выявила уязвимость систем ПВО Украины
    The Telegraph: Российская армия выявила уязвимость систем ПВО Украины
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Западные журналисты констатировали, что Вооруженные силы России успешно адаптируют свою тактику благодаря обнаруженным проблемам в противовоздушной обороне Украины.

    Российская армия нащупала слабость украинских войск, которая заключается в уязвимости противовоздушной обороны, пишут «Вести» со ссылкой на The Telegraph.

    По мнению британских журналистов, Вооруженные силы России адаптируют свою тактику, зная о проблемах Киева с противовоздушной обороной. Отмечается, что на Украине особенно не хватает высококлассных ракет-перехватчиков, таких как американские комплексы Patriot.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российские военные нанесли массированный удар по производствам ракет и дронов на Украине.

    Во вторник ударные беспилотники бригады «Варяг» поразили Северный мост в Киеве. В тот же день Вооруженные силы России атаковали склад беспилотников украинской армии в Черниговской области.

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    9 октября 2026, 09:59 • Новости дня
    США подготовили новые идеи для завершения конфликта на Украине

    Axios: США предложат в Майами новые идеи для завершения украинского конфликта

    США подготовили новые идеи для завершения конфликта на Украине
    @ Jacquelyn Martin/AP/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Спецпосланники президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер встретятся с украинскими и европейскими чиновниками в Майами для презентации новых предложений по урегулированию конфликта на Украине.

    Встреча пройдет в пятницу. Американская сторона планирует представить инициативы, направленные на выход из тупика в украинском конфликте до наступления зимы, пишет Axios.

    Одной из идей является частичное прекращение огня для защиты энергетической инфраструктуры и обеспечения безопасности поставок зерна. Администрация Дональда Трампа рассчитывает достичь дипломатического прорыва до промежуточных выборов в Конгресс. В консультациях примут участие представители Великобритании, Франции, Германии, а также НАТО и ЕС.

    Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил обсуждение с Вашингтоном возможности частичного перемирия. «Что касается того, что может быть реалистичным или более реалистичным, я пока не готов сказать. Я не хочу говорить что-то, а потом Россия, как всегда, сделает наоборот назло. Так что давайте подождем и посмотрим», – заявил он.

    Ожидается, что до конца октября Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер могут отправиться в Москву для продолжения переговоров. В четверг они представили свои наработки американскому лидеру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг украинская сторона назвала состав своей делегации на переговорах в Майами. В среду МИД России назвал циничными призывы Киева к перемирию в Черном море. Индия раскрыла детали собственного плана по мирному урегулированию.

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    9 октября 2026, 05:42 • Новости дня
    Журналист Христофору: Истерика Зеленского из-за Рубио дорого обойдется Киеву
    Журналист Христофору: Истерика Зеленского из-за Рубио дорого обойдется Киеву
    @ Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Жалобы Владимира Зеленского на слова госсекретаря США Марко Рубио могут иметь серьезные последствия для Киева, заявил кипрский журналист Алекс Христофору.

    «Рубио выступил с большой речью в Акрополе в Афинах, это была эпическая речь, на которую среагировал и Зеленский, резко возразив Рубио. Такая истерика дорого обойдется Киеву, так что лучше беги, Зеленский», – заявил Христофору, передает РИА «Новости».

    По словам журналиста, госсекретарь США пытался подтолкнуть Запад к началу диалога с Россией, что могло задеть Киев. Христофору добавил, что Европа может прекратить спонсировать конфликт и начать договариваться, что вызывает ярость у Зеленского.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг госсекретарь США Марко Рубио не увидел перспектив переговорного урегулирования на Украине. США пообещали продолжить содействие переговорам по Украине.

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    9 октября 2026, 10:48 • Новости дня
    Дата-центр «Яндекса» в Калуге пострадал в результате атаки беспилотника

    Атака БПЛА вывела из строя модули дата-центра «Яндекса» в Калуге

    Дата-центр «Яндекса» в Калуге пострадал в результате атаки беспилотника
    @ Валерий Мельников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В результате атаки беспилотного летательного аппарата пострадала часть инфраструктуры дата-центра компании «Яндекс» в Калуге, заявили в компании в пятницу.

    Несколько модулей вычислительного комплекса в Калуге оказались полностью выведены из строя после удара беспилотника, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании «Яндекс».

    «В результате атаки БПЛА пострадала часть инфраструктуры дата-центра «Яндекса» в Калуге. Несколько модулей дата-центра полностью выведены из строя. Из-за этого часть сервисов «Яндекса» может работать с перебоями. Полный масштаб ущерба сейчас оценивается», – заявили в пресс-службе.

    В компании отметили, что на месте происшествия находятся экстренные службы и специалисты организации. Представители «Яндекса» подчеркнули отсутствие пострадавших и добавили, что безопасность людей остается главным приоритетом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу при атаке беспилотников на Калугу пострадали девять человек. В четверг пользователи в России пожаловались на сбои в работе «Яндекс Почты». Эти перебои произошли из-за пожара в дата-центре под Рязанью.

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    8 октября 2026, 20:37 • Новости дня
    Politico: Власти США могут лишить 100 тыс. украинцев права находиться в стране
    Politico: Власти США могут лишить 100 тыс. украинцев права находиться в стране
    @ Olimpik/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Вашингтонская администрация рассматривает возможность лишения около 100 тыс. украинских беженцев права на дальнейшее пребывание в США, пишет Politico.

    У администрации есть время до 19 октября на принятие решения о продлении или отмене статуса лиц, временно пользующихся защитой, для 100 тыс. украинцев. В случае отмены статуса они будут обязаны покинуть страну, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

    Источники издания указывают, что администрация может позволить статусу истечь без официальной отмены, что автоматически продлит его на шесть месяцев, однако оставит беженцев в юридическом «подвешенном состоянии» относительно права на работу и учебу.

    Подобный подход, по мнению издания, позволил бы властям США «успокоить сторонников жесткой линии в вопросах миграции» и избежать немедленной депортации украинцев. Отмечается давление со стороны Конгресса, требующего прекращения программ предоставления убежища из-за потери американцами рабочих мест.

    Один из собеседников газеты заявил, что администрация Дональда Трампа не стремится «делать что-либо положительное для Украины». Ранее Трамп рассматривал отмену отдельной программы по приему украинских беженцев, но под давлением законодателей лишь прекратил прием новых заявок на спонсорство прибытия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США начали депортацию украинских беженцев.

    Газета WSJ сообщала о планах США начать депортацию украинских беженцев в случае потери статуса.

    Власти США намеревались лишить статуса беженца более 240 тыс. украинцев.

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    9 октября 2026, 12:02 • Новости дня
    Политолог: Зеленский вновь попытался вмешаться в выборы в США

    Политолог Корнилов: Зеленский рискует нарваться на месть Рубио и Трампа

    Политолог: Зеленский вновь попытался вмешаться в выборы в США
    @ REUTERS/Marko Djurica

    Tекст: Олег Исайченко

    Владимир Зеленский вновь включается в избирательную кампанию в США на стороне демократов, открыто критикуя администрацию Дональда Трампа. Однако эта стратегия в очередной раз обернется провалом для киевских властей, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Так он объяснил резкий ответ Зеленского на слова американского госсекретаря о тупике в конфликте на Украине.

    «Ответ Владимира Зеленского на слова Марко Рубио о «стратегическом тупике» на Украине – не проявление отчаяния, а очередной политический расчет, который, вероятно, обернется новым просчетом», – считает политолог Владимир Корнилов. По его мнению, Зеленский вновь пытается вмешаться в американскую внутриполитическую борьбу, фактически делая ставку на демократов накануне выборов в Конгресс.

    «С приближением выборов в Конгресс Зеленский начал открыто критиковать Белый дом и его команду, тем самым подыгрывая нарративам Демпартии. Он снова делает ставку на эту политическую силу в надежде, что на этот раз его стратегия окажется успешной. Аналогичный подход он демонстрировал во время прошлой президентской гонки в Штатах, но тогда эта ставка не сыграла», – уточнил собеседник.

    Как полагает эксперт, и на этот раз расчет Зеленского вряд ли оправдается. «Судя по всему, в его команде не хватает профессиональных внешнеполитических экспертов – иначе ему бы объяснили два ключевых момента. Во-первых, после ноября Трамп по-прежнему останется президентом. Во-вторых, новый состав Конгресса соберется лишь в следующем году», – указал Корнилов.

    Кроме того, даже если республиканцы утратят большинство в обеих палатах, а возможности Трампа для проведения своей политики окажутся ограничены, президент США сохранит значительное влияние на ситуацию. В частности, он сможет определять объемы финансовой и военной помощи Украине. «В итоге, как это нередко бывало раньше, Зеленский, пытаясь сделать ставку на предполагаемого победителя, рискует вновь остаться в лузерах», – сыронизировал аналитик.

    Впрочем, последствия нынешнего конфликта Зеленского с американской администрацией будут зависеть от реакции самого Вашингтона. Многое определит то, как на заявления украинского лидера отреагируют американские СМИ и представители Демпартии. «Если информация дойдет до Трампа – например, если скандал получит дальнейшее развитие, – не исключено, что президент США придет в ярость и распорядится принять меры в отношении Зеленского», – рассуждает эксперт.

    Политолог считает, что Россия также может повлиять на развитие этой истории, поддерживая внимание западной аудитории к конфликту между Киевом и Вашингтоном. «Все зависит от того, как мы будем поддерживать эту информационную волну на Западе. Необходимые инструменты у нас есть», – отметил Корнилов.

    Вместе с тем эксперт допускает, что заявления Зеленского могут остаться без внимания Трампа, занятого другими проблемами. Однако для Марко Рубио эта история может иметь более долгосрочное значение. «Я допускаю, что в скором времени он отойдет от команды Трампа и начнет свою будущую президентскую кампанию. Рубио – более мстительный и злопамятный. Другой вопрос, конечно, где будет Зеленский, когда госсекретарь потенциально сможет претендовать на пост президента США?» – заключил Корнилов.

    Ранее Владимир Зеленский резко ответил на слова госсекретаря США Марко Рубио о «стратегическом тупике» в переговорах по Украине. По его мнению, тупика нет, а происходящее объясняется «нежеланием» Вашингтона помогать Киеву. «Люди, лидеры, политики сами себя загоняют в угол… понимаете, нельзя договариваться с русскими, с одной стороны, о каких-то экономических проектах на будущее, а с другой стороны, говорить, что мы в каком-то дипломатическом тупике», – заявил Зеленский.

    Он также потребовал усилить антироссийские санкции и расширить военную помощь Украине. «Зашейте России рот. Не кормите их своими продажами. Просто наложите санкции на их оружие. Откройте Starlink Украине. Вы же открыли, когда Ирану отвечали. Все там работало. Израиль полностью контролировал небо над Ираном. То есть когда оно вам нужно – значит, оно работает. Для них это ничего не стоит помочь Украине. И я откровенно говорил: дайте нам, помогите нам защитить небо и доминировать в небе», – сказал Зеленский.

    Критика в адрес американской администрации прозвучала накануне встречи представителей Киева с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Майами. По информации Axios, стороны обсудят «новые идеи и предложения» по урегулированию конфликта на Украине.

    В состав украинской делегации войдут глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, глава Службы внешней разведки Рустем Умеров, руководитель офиса президента Кирилл Буданов (признан террористом и экстремистом) и первый замглавы ОП Сергей Кислица. К консультациям также присоединятся советники по национальной безопасности Британии, Франции и Германии, а также официальные лица из НАТО и ЕС.

    Жалобы Зеленского на заявления Рубио могут иметь серьезные последствия для Киева, считает кипрский журналист Алекс Христофору. «Лучше беги, Зеленский», – подчеркнул он.

    В Кремле, в свою очередь, согласились с оценкой Рубио относительно перспектив урегулирования украинского кризиса. «Рубио действительно прав, пока никаких предпосылок мы не видим… Но искусство дипломатов как раз и заключается в том, чтобы найти какую-то лазейку, которая позволит выйти на мирную траекторию», – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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    8 октября 2026, 20:11 • Новости дня
    Жители пяти районов Киева остались без воды

    «Киевводоканал»: Часть жилых домов в Киеве лишилась водоснабжения

    Tекст: Ольга Иванова

    В водопроводных сетях правобережной части украинской столицы зафиксировано падение давления, из-за чего несколько районов города остались без полноценного водоснабжения.

    Проблемы с водоснабжением возникли в Святошинском, Соломенском, Шевченковском, Голосеевском и Печерском районах Киева, передает РИА «Новости» со ссылкой на компанию «Киевводоканал».

    «Наблюдается снижение давления в водопроводных сетях правобережной части столицы. В некоторых домах возможно временное прекращение водоснабжения», – сообщили в компании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг утром в четырех районах Киева начались перебои с водой из-за отключений электроэнергии.

    В среду мэр города Виталий Кличко подтвердил информацию о проблемах с водоснабжением.

    Тогда же четыре области страны частично остались без света.

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    8 октября 2026, 14:54 • Новости дня
    Ямпольская удивилась появлению произведений Шевченко в школах Литвы
    Ямпольская удивилась появлению произведений Шевченко в школах Литвы
    @ Public domain

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Советник президента России Елена Ямпольская раскритиковала включение произведений Тараса Шевченко в школьную программу Литвы. «Бог знает, каким образом Шевченко относится к литовскому языку и литовской литературе», – заявила она.

    Советник президента России Елена Ямпольская раскритиковала решение включить труды украинского писателя Тараса Шевченко в литовскую школьную программу, передает РИА «Новости».

    «Литовские власти включили в свою программу по родному литовскому языку и литературе произведения Тараса Шевченко. Бог знает, каким образом Шевченко относится к литовскому языку и литовской литературе», – заявила Ямпольская.

    Она отметила, что культ писателя стал результатом работы советской власти. Ямпольская подчеркнула, что Шевченко был выкуплен из крепостной зависимости стараниями именно российских классиков. И обратила внимание на то, что власти Литвы, вероятно, забыли, что Шевченко абсолютно обязан России всем, что создал.

    В список рекомендованных для изучения в литовских школах произведений вошли «Завещание» и послание «И мертвым, и живым, и нерожденным землякам…», при этом учителя смогут выбирать и другие тексты по своему усмотрению. Украинского классика начнут изучать в Литве с 11-го класса в 2027 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник власти Литвы решили обязать школьников изучать произведения Тараса Шевченко. В то же время в сентябре Литва решила исключить Ломоносова и Державина из программы русских школ.

    Ранее МИД заявил о готовности обратиться в Международный суд ООН из-за действий стран Прибалтики.

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