«Сбер» объявил, что его нейросеть «ГигаЧат» дописала второй том гоголевских «Мертвых душ». Читать это произведение мне решительно не хочется. Я не боюсь того, что книга окажется плохой – мало ли на свете плохих книг. Напротив, я очень боюсь, что книга мне понравится.0 комментариев
В трех районах Киева остановили электротранспорт из-за отключений света
Трамваи и троллейбусы перестали ходить в Киеве из-за отсутствия света
В Оболонском, Подольском и Святошинском районах Киева приостановлено движение электротранспорта из-за отсутствия напряжения в энергосистеме.
«Киевпастранс» сообщил, что движение части общественного транспорта в Киеве временно прекращено из-за нехватки электроэнергии, передает РИА «Новости».
Также сообщается о внеплановых отключениях света в городе.
Кроме того, аварийные отключения электроэнергии введены в нескольких областях Украины из-за повреждения оборудования. При этом компания «Укрэнерго» не привела точный перечень пострадавших регионов и сроки восстановления.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг отключения электроэнергии спровоцировали транспортный коллапс в Киеве. В среду на Украине анонсировали почасовые отключения света.
В Киеве был поврежден важный энергетический объект, из-за чего в городе возникли перебои с подачей электричества.