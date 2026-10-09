В трех районах Киева остановили электротранспорт из-за отключений света

Трамваи и троллейбусы перестали ходить в Киеве из-за отсутствия света

Tекст: Вера Басилая

«Киевпастранс» сообщил, что движение части общественного транспорта в Киеве временно прекращено из-за нехватки электроэнергии, передает РИА «Новости».

Также сообщается о внеплановых отключениях света в городе.

Кроме того, аварийные отключения электроэнергии введены в нескольких областях Украины из-за повреждения оборудования. При этом компания «Укрэнерго» не привела точный перечень пострадавших регионов и сроки восстановления.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг отключения электроэнергии спровоцировали транспортный коллапс в Киеве. В среду на Украине анонсировали почасовые отключения света.

В Киеве был поврежден важный энергетический объект, из-за чего в городе возникли перебои с подачей электричества.