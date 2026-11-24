Трамп погрозил пальцем «очень грубой» журналистке и отправил ее на задний ряд

Fox News: Трамп отчитал «грубую журналистку» на пресс-конференции

Tекст: Катерина Туманова

В конце пресс-конференции в Белом доме американский лидер вступил в перепалку с журналисткой, передает Fox News.

Инцидент произошел в самом конце пресс-конференции, которую Трамп проводил после возвращения из поездки по странам Азии. Незадолго до этого он пригласил к трибуне сотрудника аппарата Белого дома Стивена Миллера и высоко оценил его работу в сфере иммиграционной политики и дерегулирования.

Перед тем как обратиться к представителям прессы, Трамп вступился за Миллера, отметив, что критики часто считают его излишне жестким в вопросах иммиграции. Затем обратился к журналистке.

«Вы от какого издания? От какого вы издания?» – спросил Трамп, указывая на нее пальцем.

Когда журналистка в ответ спросила: «А вы кто?», Трамп резко раскритиковал как ее манеру поведения, так и то, где она сидит в зале.

«Вы – очень грубый человек», – заявил Трамп.

Когда журналистка попыталась продолжить разговор, начав со слов: «Раз уж вы об этом заговорили…», Трамп перебил ее и сказал, что ей не место в передней части зала, отведенной для прессы.

«Я с вами не разговариваю. Я вам ничего не говорю. Вам не следует сидеть в первом ряду. Ваше место – в заднем ряду», – сказал Трамп.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США в сентябре закрыл доступ в Белый дом репортерам трех СМИ. Летом он обругал NBC и прервал интервью. В ноябре 2025 года глава Белого дома назвал глупой журналистку за вопрос о нападении афганца на нацгвардейцев.