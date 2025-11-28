Трамп назвал глупой журналистку за вопрос о нападении афганца на нацгвардейцев

Tекст: Вера Басилая

Президент США Дональд Трамп назвал журналистку Associated Press глупой из-за вопроса о нападении нацгвардейцев в Вашингтоне, передает ТАСС.

Инцидент произошел после прямой линии с военными базами: журналистка поинтересовалась, почему Трамп винит администрацию Байдена за то, что подозреваемый афганец оказался в стране. В ответ Трамп заявил: «Вы задаете вопросы, просто потому что вы глупый человек».

Трамп заявил, что афганцы прибыли «на самолете с тысячами других людей, которые не должны быть здесь», и обвинил в этом администрацию Байдена.

Стрельба произошла днем в среду в сквере имени адмирала Дэвида Фаррагута, расположенного примерно в 300 м от Белого дома. Неизвестный мужчина открыл огонь по бойцам Нацгвардии, в результате чего получили ранения два нацгвардейца и сам нападавший. Все пострадавшие были госпитализированы, позднее одна из военнослужащих скончалась.

Как сообщила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм, подозреваемый прибыл на территорию США в 2021 году из Афганистана по программе для союзников Америки. Эта инициатива была реализована после вывода американских войск с территории Афганистана.

Ранее два военнослужащих Национальной гвардии США получили серьезные ранения в результате стрельбы рядом с Белым домом.

Подозреваемым в этом инциденте оказался гражданин Афганистана.

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф рассказал, что этот афганец ранее сотрудничал с американскими правительственными структурами, в том числе с ЦРУ, в Афганистане при президенте Джо Байдене.

Дональд Трамп пообещал, что что «животное, расстрелявшее в упор бойцов Нацгвардии США», заплатит суровую цену.

