В США борьбу с ожирением начали с детей и военных

В США с декабря решили изменить стандарты питания для армии и школьников

Tекст: Дарья Григоренко

«Президент Трамп также поручил нам заняться первопричинами хронических заболеваний, и мы этим занимаемся. Мы готовимся опубликовать рекомендации по питанию, которые изменят пищевую культуру в нашей стране. Они изменят то, какое питание получает армия. Они изменят то, какую еду получают наши дети. Мы опубликуем их в декабре», – сказал Кеннеди, передает РИА «Новости».

По информации американских властей, ожирением в стране страдают 40,3% взрослого населения, тяжелой формой – 9,4%. Среди детей лишний вес отмечается у каждого пятого, что подтвердил сам Трамп в ходе выступления.

Традиции питания остаются поводом для беспокойства: на недавний Хэллоуин сладости купили 80% жителей страны. За последние 50 лет средний вес американца увеличился на 15 килограммов, при этом 90% населения ежедневно потребляют недостаточно клетчатки, а суточный прием сахара у многих равен 100-150 граммам.

Обсуждение не обошло стороной и препараты для похудения. Трамп, критикуя популярное средство «Оземпик», назвал его «уколом для жирдяев», отметив при этом, что аналогичные лекарства в других странах стоят в несколько раз дешевле.

Что касается личных привычек президента, Дональд Трамп при росте 190 сантиметров весит 101 килограмм, предпочитает газированные напитки и гольф, а для заказа любимой газировки в Овальном кабинете установлена специальная кнопка.

Ранее в научном журнале Lancet Diabetes & Endocrinology сообщалось, что пациенты с лишним весом и диабетом второго типа смогли достичь снижения массы тела до 25% при приеме семаглутида в повышенной дозировке 7,2 мг в неделю. Кроме того, европейский фармакологический регулятор обнаружил у препаратов с семаглутидом (препараты «Оземпик», «Вегови» и «Ребелсас») неожиданный побочный эффект, способный вызвать потерю зрения у одного из 10 тыс. пациентов.