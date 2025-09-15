Ученые доказали эффективность больших доз семаглутида против ожирения

Российское общество (в котором, согласно социологическим опросам, на цифровую зависимость жалуется уже каждый второй) заинтересовано в том, чтобы вычищение цифры из быта началось уже сейчас. Выглядит фантастикой? Да, пожалуй. Но ведь когда-то и опиум по рецепту был фантастикой.3 комментария
Lancet: Ученые подтвердили безопасность семаглутида 7,2 мг для снижения веса
Пациенты с лишним весом и диабетом второго типа смогли достичь снижения массы тела до 25% при приеме семаглутида в повышенной дозировке 7,2 мг в неделю, сообщается в научном журнале Lancet Diabetes & Endocrinology.
Международная группа ученых подтвердила безопасность и эффективность высоких доз семаглутида для лечения диабета второго типа и ожирения, передает ТАСС. Результаты клинических испытаний опубликованы в журнале Lancet Diabetes & Endocrinology. В исследованиях участвовали 1,4 тыс. пациентов с лишним весом и 512 пациентов с диабетом второго типа.
«Сейчас пациенты принимают семаглутид в дозировке 2,4 миллиграмма в неделю, однако далеко не всем пациентам удается достаточным образом сбросить лишний вес или добиться полного подавления диабета второго типа. Проведенные нами испытания показали, что семаглутид в дозировке 7,2 миллиграмма в неделю не вызывает дополнительных побочных эффектов и обладает более высокой терапевтической эффективностью», – пишут исследователи.
Испытания проходили в США, Южной Африке и ряде европейских стран на базе нескольких десятков медицинских центров. Пациентов разделили на группы: одни получали плацебо, другие – семаглутид стандартной и повышенной дозировки по 72 недели. Наблюдения показали, что большая доза помогала снизить вес примерно на 19%, при этом более половины участников похудели более чем на 20%, а треть – на 25% и более.
Для диабетиков увеличение дозы семаглутида обеспечило снижение веса на 13% против 10% при стандартной дозе. Также препарат более эффективно стабилизировал уровень сахара в крови и снижал концентрацию гликированного гемоглобина, без увеличения частоты серьезных побочных эффектов.
Исследователи считают, что высокие дозы семаглутида могут стать решением для пациентов, которым не помогают стандартные схемы терапии. Семаглутид и схожие препараты относятся к аналогам пептида GLP-1, регулирующего аппетит и обмен инсулина и используются как для контроля диабета, так и для снижения веса.
Ранее глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила о полном импортозамещении препарата «Оземпик» в России.
За первые шесть месяцев 2025 года в стране увеличились продажи семаглутида и его аналогов в четыре раза.
В прошлом году Росздравнадзор опроверг сообщения о дефиците аналогов «Оземпика» в аптеках.