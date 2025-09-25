ЦБ объявил о выпуске новых купюр в 10 и 50 рублей

ЦБ сообщил о выпуске новой 50-рублевой купюры в 2027 году

Tекст: Мария Иванова

Центральный банк России планирует выпустить новую 50-рублевую купюру в 2027 году, а обновленную 10-рублевую – в 2028 году, передает РИА «Новости». Об этом сообщил заместитель председателя Банка России Сергей Белов.

По его словам, сроки обновления немного сдвинулись из-за изменений в процедуре выбора символов для новых банкнот.

Банк России уже представил новые купюры других номиналов. В июне 2022 года была выпущена обновленная стирублевая банкнота с изображением Москвы и мемориала в Ржеве.

В октябре 2023 года появились модернизированные купюры в 5 тыс. рублей, посвященные Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу.

Новая банкнота номиналом 1 тыс. рублей, специальный выпуск которой был приостановлен из-за общественного резонанса вокруг изображения Казанского кремля, должна выйти до конца 2025 года. Чтобы учесть мнение граждан по символам на купюрах, Банк России проводит народное онлайн-голосование.

Сергей Белов добавил, что регулятор работает над созданием новой банкноты в 500 рублей, которая будет выполнена в сиренево-фиолетовых оттенках. Уже 30 сентября Консультативный совет Банка России выберет символы, которые затем представят на онлайн-голосование для новой пятисотки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Банк России приступил к созданию новой банкноты номиналом 500 рублей в сиренево-фиолетовой гамме с посвящением Пятигорску.

Ранее сообщалось что Центральный банк планирует выпустить обновленную купюру номиналом 1 тыс. рублей в конце 2025 года.

Между тем ЦБ объяснил отказ от выпуска пластиковых банкнот в России.