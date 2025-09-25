Евросоюз готовится к почти полному – и совершенно бессмысленному – запрету выдачи виз гражданам России. Это выглядит полным безумием – особенно на фоне того, как на фоне наших законопослушных туристов границы ЕС штурмуют агрессивные толпы мигрантов с юга. Но политика важнее всех объективных противопоказаний.0 комментариев
ЦБ объявил о выпуске новых купюр в 10 и 50 рублей
ЦБ сообщил о выпуске новой 50-рублевой купюры в 2027 году
Выпуск обновленной 50-рублевой купюры запланирован на 2027 год, а новая банкнота номиналом 10 рублей появится в обращении в 2028 году, сообщил заместитель председателя Банка России Сергей Белов.
Центральный банк России планирует выпустить новую 50-рублевую купюру в 2027 году, а обновленную 10-рублевую – в 2028 году, передает РИА «Новости». Об этом сообщил заместитель председателя Банка России Сергей Белов.
По его словам, сроки обновления немного сдвинулись из-за изменений в процедуре выбора символов для новых банкнот.
Банк России уже представил новые купюры других номиналов. В июне 2022 года была выпущена обновленная стирублевая банкнота с изображением Москвы и мемориала в Ржеве.
В октябре 2023 года появились модернизированные купюры в 5 тыс. рублей, посвященные Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу.
Новая банкнота номиналом 1 тыс. рублей, специальный выпуск которой был приостановлен из-за общественного резонанса вокруг изображения Казанского кремля, должна выйти до конца 2025 года. Чтобы учесть мнение граждан по символам на купюрах, Банк России проводит народное онлайн-голосование.
Сергей Белов добавил, что регулятор работает над созданием новой банкноты в 500 рублей, которая будет выполнена в сиренево-фиолетовых оттенках. Уже 30 сентября Консультативный совет Банка России выберет символы, которые затем представят на онлайн-голосование для новой пятисотки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Банк России приступил к созданию новой банкноты номиналом 500 рублей в сиренево-фиолетовой гамме с посвящением Пятигорску.
Ранее сообщалось что Центральный банк планирует выпустить обновленную купюру номиналом 1 тыс. рублей в конце 2025 года.
Между тем ЦБ объяснил отказ от выпуска пластиковых банкнот в России.