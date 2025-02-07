Не стоит игнорировать те возможности, которые Будапешт и Братислава предоставляют России. С точки зрения торговых отношений, политических контактов, пиар-составляющей. Ну и, в конце концов, у Москвы не так много осталось лидеров европейских стран, с которыми можно просто нормально общаться.0 комментариев
ЦБ подтвердил выпуск новой 1000-рублевой купюры в 2025 году
ЦБ подтвердил планы выпустить новую купюру номиналом в 1000 рублей в конце 2025 года
Центральный банк планирует выпустить обновленную купюру номиналом 1000 рублей в конце 2025 года, сохранив изображение Никольской башни Нижегородского кремля, но заменив спорный символ на скоростной теплоход «Метеор».
В официальном сообщении регулятора в Telegram-канале говорится: «Банк России планирует представить обновленную банкноту 1000 рублей в конце 2025 года».
План выпуска новой купюры был изначально приостановлен в 2023 году из-за общественной критики изображения Казанского кремля без креста. Для учета мнений граждан, ЦБ провел народное онлайн-голосование, в котором победил символ скоростного теплохода «Метеор».
Лицевая сторона новой банкноты сохранит изображение Никольской башни Нижегородского кремля, представленное в 2023 году.
В декабре 2023 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что обновленная купюра будет представлена ближе к концу 2025 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года голосование за символы для новой 1000-рублевой банкноты завершилось, участники выбирали между 25 объектами Приволжского округа.
Кроме того, Банк России сообщил, что возобновляет печать банкнот номиналом 5 и 10 рублей, покрывая их защитным лаком, чтобы заменить монеты из-за увеличения популярности бумажных денег у населения.
Ранее ЦБ пересмотрел планы по выпуску модернизированных банкнот номиналом 10, 50 и 500 рублей, отложив их ввод в обращение до 2028 года.