Завершилось голосование за символы для оборотной стороны банкноты в 1 тыс. рублей

Жители страны выбирали символы для оборотной стороны новой банкноты через сайт Банка России при поддержке Национального центра «Россия». В голосовании приняли участие множество объектов Приволжского федерального округа, из которых выбрали десять наиболее популярных.

Среди выбранных символов – скоростной теплоход «Метеор», Дворец земледельцев, Саратовский мост через Волгу, памятник Салавату Юлаеву и главный корпус Казанского федерального университета. Также в список вошли Жигулевская ГЭС, монумент Матери-Покровительнице, музей-усадьба Чайковского, Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы» и Мордовский музей изобразительных искусств имени Эрьзи.

«Теперь слово за художниками Банка России и Гознака. Им предстоит создать гармоничную композицию из символов, которым люди отдали предпочтение, и при этом увязать эти символы с защитными элементами», – отметила председатель Банка России Эльвира Набиуллина

Финальный вариант банкноты будет выбран Советом директоров Банка России.

Обновленную купюру 1 тыс. рублей планируют презентовать в конце следующего года. Лицевая сторона банкноты останется с видами Нижнего Новгорода. В обращение уже выпущены обновленные 100 и 5000 рублей, а в планах модернизация купюр номиналом 10, 50 и 500 рублей.

Голосование за символ для оборотной стороны купюры в 1000 рублей стартовало в конце ноября. Российским гражданам предлагались на выбор 25 достопримечательностей Приволжского федерального округа.