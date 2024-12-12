Страны еще недавно находились если не на грани войны, то на пороге большого геополитического столкновения в Восточном Средиземноморье. Французов, судя по действиям их военных кораблей у берегов Ливии, обеспокоила активность и успехи турок. В Ливии игроки поддерживали разные противоборствующие лагеря. Не говоря уже о том, что внешнеполитические концепции Турции и Франции входят в прямое противоречие. Но, похоже, игроки отложили противоречия в сторону.3 комментария
Завершилось голосование за символы для оборотной стороны банкноты в 1 тыс. рублей
Голосование за символы для новой банкноты 1 тыс. рублей завершилось, участники выбирали между 25 объектами Приволжского округа, включая теплоход «Метеор» и Казанский университет.
Жители страны выбирали символы для оборотной стороны новой банкноты через сайт Банка России при поддержке Национального центра «Россия». В голосовании приняли участие множество объектов Приволжского федерального округа, из которых выбрали десять наиболее популярных.
Среди выбранных символов – скоростной теплоход «Метеор», Дворец земледельцев, Саратовский мост через Волгу, памятник Салавату Юлаеву и главный корпус Казанского федерального университета. Также в список вошли Жигулевская ГЭС, монумент Матери-Покровительнице, музей-усадьба Чайковского, Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы» и Мордовский музей изобразительных искусств имени Эрьзи.
«Теперь слово за художниками Банка России и Гознака. Им предстоит создать гармоничную композицию из символов, которым люди отдали предпочтение, и при этом увязать эти символы с защитными элементами», – отметила председатель Банка России Эльвира Набиуллина
Финальный вариант банкноты будет выбран Советом директоров Банка России.
Обновленную купюру 1 тыс. рублей планируют презентовать в конце следующего года. Лицевая сторона банкноты останется с видами Нижнего Новгорода. В обращение уже выпущены обновленные 100 и 5000 рублей, а в планах модернизация купюр номиналом 10, 50 и 500 рублей.
Голосование за символ для оборотной стороны купюры в 1000 рублей стартовало в конце ноября. Российским гражданам предлагались на выбор 25 достопримечательностей Приволжского федерального округа.