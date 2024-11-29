Стартовало голосование за символ новой 1000-рублевой банкноты

Tекст: Алексей Дегтярев

Жителям России предлагается выбрать один из 25 вариантов достопримечательностей Приволжского федерального округа, среди которых Вятский художественный музей в Кирове, Дворец земледельцев в Казани и памятник Салавату Юлаеву в Уфе, передает ТАСС.

Голосование доступно на сайте регулятора, оно продлится до 12 декабря, после чего совет директоров Банка России определит итоговый дизайн.

В 2023 году Банк России уже представлял обновленные купюры номиналом 1000 и 5000 рублей. Хотя цветовое оформление осталось прежним, изменились изображения достопримечательностей

Купюра в 1000 рублей была посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу, однако к дизайну возникли замечания. В соцсетях заметили отсутствие креста на здании музея в Казани.

ЦБ указывал на планы доработать новый дизайн, чтобы избежать подобных ошибок в будущем. Итоговый дизайн планируется представить во второй половине 2025 года, после чего обновленная банкнота поступит в обращение.

Напомним, голосование пройдет с 29 ноября по 12 декабря. Презентация нового дизайна тысячерублевой банкноты запланирована на вторую половину 2025 года.