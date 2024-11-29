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Стартовало голосование за символ новой 1000-рублевой банкноты
На сайте Банка России началось голосование за символ для оборотной стороны банкноты номиналом 1000 рублей, россиянам предложено выбрать из 25 достопримечательностей Приволжского федерального округа.
Жителям России предлагается выбрать один из 25 вариантов достопримечательностей Приволжского федерального округа, среди которых Вятский художественный музей в Кирове, Дворец земледельцев в Казани и памятник Салавату Юлаеву в Уфе, передает ТАСС.
Голосование доступно на сайте регулятора, оно продлится до 12 декабря, после чего совет директоров Банка России определит итоговый дизайн.
В 2023 году Банк России уже представлял обновленные купюры номиналом 1000 и 5000 рублей. Хотя цветовое оформление осталось прежним, изменились изображения достопримечательностей
Купюра в 1000 рублей была посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу, однако к дизайну возникли замечания. В соцсетях заметили отсутствие креста на здании музея в Казани.
ЦБ указывал на планы доработать новый дизайн, чтобы избежать подобных ошибок в будущем. Итоговый дизайн планируется представить во второй половине 2025 года, после чего обновленная банкнота поступит в обращение.
Напомним, голосование пройдет с 29 ноября по 12 декабря. Презентация нового дизайна тысячерублевой банкноты запланирована на вторую половину 2025 года.