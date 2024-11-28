В Национальном центре «Россия» обсудили символы для новой 1000-рублевой банкноты

Анонсировано народное голосование за символы для новой 1000-рублевой банкноты

Модернизация банкнот – это плановое мероприятие Банка России, направленное на повышение качества и защищенности денег. Каждой обновленной купюре от 10 до 5000 рублей присвоен один из федеральных округов России. Консультативный совет создан для экспертной оценки достопримечательностей, которые могут быть изображены на банкнотах, с учетом их культурной и исторической ценности, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила: «Банкноты – это не только средство платежа, но и визитная карточка страны, отражение ее культурного кода». Она также сообщила о решении вернуться к онлайн-голосованию для выбора символов на оборотной стороне, чтобы учесть мнения разных слоев населения.

В состав Консультативного совета вошли известные эксперты, такие как Алексей Левыкин, Виталий Ставицкий и Михаил Пиотровский. На заседании обсуждали различные подходы к выбору символов, учитывая их важность и взаимодействие с изображениями на лицевой стороне купюры.

Из сорока предложенных объектов, включая памятники и театры, были отобраны 25, которые станут предметом народного голосования. Оно начнется 29 ноября и завершится 12 декабря. Презентация нового дизайна оборотной стороны 1000-рублевой банкноты запланирована на вторую половину 2025 года.