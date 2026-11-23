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Российские наноспутники впервые испытали лазерную космическую связь
Компании «Геоскан» и «КуСпэйс Технологии» впервые в России провели успешный эксперимент по организации лазерной связи с использованием наноспутников.
«В России впервые подтвердили готовность кубсатов к использованию лазерной космической связи. «Геоскан» и компания «КуСпэйс Технологии» провели испытания системы взаимного наведения космических аппаратов и наземной оптической станции. Эксперименты подтвердили, что точность ориентации спутников на базе платформы «Геоскан 16U» достаточна для организации лазерных каналов связи с Землей», – приводит заявление пресс-службы РИА «Новости».
Испытания проводились с использованием сверхмалых спутников «Лобачевский» и «ИнноСат16». Аппараты были собраны из 16 стандартных модулей размером 10 сантиметров каждый. Тестирование осуществлялось через наземную станцию в Звенигороде.
В ходе эксперимента проверялась точность наведения спутников на приемную станцию. Наземная станция использовала оптику для отслеживания кубсатов, а сенсоры на аппаратах фиксировали лазерный сигнал с Земли. Отклонение составило 0,011 градуса при наведении на станцию и 0,003 градуса при наведении на спутник.
Руководитель департамента космических систем «Геоскана» Дмитрий Боровицкий подчеркнул, что алгоритмы стабилизации платформы «Геоскан 16U» позволяют управлять положением аппарата с высокой точностью. Научный сотрудник «КуСпэйс Технологии» Виталий Мерзлинкин добавил, что лазерная связь обладает высокой пропускной способностью и не требует лицензирования частот.
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