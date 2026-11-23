Tекст: Ольга Иванова

«В России впервые подтвердили готовность кубсатов к использованию лазерной космической связи. «Геоскан» и компания «КуСпэйс Технологии» провели испытания системы взаимного наведения космических аппаратов и наземной оптической станции. Эксперименты подтвердили, что точность ориентации спутников на базе платформы «Геоскан 16U» достаточна для организации лазерных каналов связи с Землей», – приводит заявление пресс-службы РИА «Новости».

Испытания проводились с использованием сверхмалых спутников «Лобачевский» и «ИнноСат16». Аппараты были собраны из 16 стандартных модулей размером 10 сантиметров каждый. Тестирование осуществлялось через наземную станцию в Звенигороде.

В ходе эксперимента проверялась точность наведения спутников на приемную станцию. Наземная станция использовала оптику для отслеживания кубсатов, а сенсоры на аппаратах фиксировали лазерный сигнал с Земли. Отклонение составило 0,011 градуса при наведении на станцию и 0,003 градуса при наведении на спутник.

Руководитель департамента космических систем «Геоскана» Дмитрий Боровицкий подчеркнул, что алгоритмы стабилизации платформы «Геоскан 16U» позволяют управлять положением аппарата с высокой точностью. Научный сотрудник «КуСпэйс Технологии» Виталий Мерзлинкин добавил, что лазерная связь обладает высокой пропускной способностью и не требует лицензирования частот.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ГК «Геоскан» и Институт космических исследований РАН разработали концепцию распределенной солнечной обсерватории на базе кубсатов.

В России впервые успешно испытали беспроводной канал связи на базе квантово-каскадных лазеров.