  • Новость часаПарламент Литвы одобрил строительство объектов НАТО у границы с Россией
  
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Израиль теряет последних союзников в Европе
    Эксперт: Участие России в саммите G20 в Майами выгодно США
    Военный эксперт указал на возрождение в Германии духа реваншизма
    Объявлен глобальный ренессанс атомной энергетики через 40 лет после Чернобыля
    Песков призвал не верить слухам о перестановках в правительстве
    Число рекомендованных к увольнению работников в России увеличилось на 43%
    NYT: Европейские политики объединились против Трампа
    Названы сроки начала выплат Киеву кредита ЕС на 90 млрд евро
    Голикова рассказала о запуске новой налоговой выплаты для семей
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский боится Белоруссию

    «Белорусская угроза» может стать важным элементом грядущей информационной кампании по объяснению населению Украины, что снижение мобилизационного возраста необходимо. «Раньше мы противостояли только России, но скоро на нас нападет и Белоруссия».

    2 комментария
    Антон Крылов Антон Крылов Зачем русской кухне стандарт

    Разрабатывать стандарт национальной кухни лучше, чем надеяться, что рыночек порешает и настоящие исторические рецепты сами собой выплывут из глубины времен, из-под множества наслоений, упрощений и извращений по итогам разрушительного для русской традиции ХХ века.

    3 комментария
    Анна Долгарева Анна Долгарева Молюсь о тумане в Донбассе

    Зимой туманы открывали пространство жизни, и русская пехота шла в наступление, безбоязненно пересекая пространство до украинских позиций. Донбасское лето страшно жаркое и сухое, в нем не бывает туманов.

    19 комментариев
    23 апреля 2026, 13:03 • Новости дня

    В России представили проект космической обсерватории на базе кубсатов

    Tекст: Мария Иванова

    ГК «Геоскан» и Институт космических исследований РАН разработали концепцию распределенной солнечной обсерватории, которая обеспечит открытый доступ к данным космической погоды.

    Проект первой распределенной космической солнечной обсерватории на базе малых спутников представили на конференции «Технологии Геоскана», передает ТАСС.

    Группировка аппаратов типа «кубсат» будет размещена на низких околоземных орбитах и в точках Лагранжа для непрерывного мониторинга активности Солнца.

    «В мире есть ряд научных солнечных обсерваторий на базе сложных, многотонных спутников, однако доступ к работе с ними ограничен в силу различных причин. Мы же предлагаем создать дешевый инструмент с открытым допуском к наблюдательному времени, получаемым данным и аналитике. Благодаря этому ученые, студенты и школьники смогут легко изучать космические явления и ставить собственные эксперименты», – рассказал заведующий совместной лабораторией ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН Сергей Кузин.

    Первым аппаратом системы станет кубсат на платформе «Геоскан 16U», оснащенный зеркальным телескопом, работающим в вакуумном ультрафиолетовом диапазоне. Обсерваторию планируется развивать за счет добавления новых инструментов и модернизации существующих.

    Руководитель отдела проектов малых космических аппаратов ГК «Геоскан» Александр Хохлов отметил, что кубсаты доказали свою эффективность как недорогие и простые в сборке научные спутники. Это позволяет быстро тестировать технологии на орбите и планировать сложные миссии, ранее недоступные частным компаниям в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ученые приступили к созданию малых спутников для наблюдения за вспышками на Солнце.

    Аппарат на базе платформы «Геоскан 16U» получил первые мультиспектральные снимки Земли.

    23 апреля 2026, 10:25 • Новости дня
    Робот от Sony начал побеждать профессиональных игроков в настольный теннис

    @ Cover Media/Reuters

    Впервые в истории автономная машина с искусственным интеллектом начала обыгрывать элитных теннисистов в реальных матчах благодаря феноменальной скорости реакции в 20 миллисекунд.

    Автономный робот Ace, оснащенный искусственным интеллектом, передовыми датчиками и восьмишарнирным манипулятором, впервые в истории машин одержал победу над профессиональными игроками в настольный теннис по официальным правилам, пишет New Scientist.

    Руководитель проекта в швейцарском подразделении Sony AI Питер Дюрр отметил: «Игры долгое время служили ориентиром для ИИ, включая шахматы для Deep Blue, а также другие игры в более недавних прорывах, такие как AlphaGo».

    Разработчики подчеркивают, что предыдущие достижения искусственного интеллекта происходили в виртуальном пространстве, тогда как Ace соревнуется с людьми в реальном мире.

    Робот использует событийные датчики, фиксирующие изменения движения и яркости для точного отслеживания мяча. Его навыки формировались с помощью обучения с подкреплением в симуляции, где машина провела несколько тысяч часов.

    Аппаратное обеспечение позволяет роботу превосходить человека в скорости реакции. Задержка Ace составляет всего около 20 миллисекунд, в то время как спортсменам требуется порядка 230 миллисекунд. В ходе исследования робот сыграл с пятью элитными любителями и двумя профессионалами, уступив лишь в нескольких матчах. При этом машина не выдает своих намерений, но и не умеет читать язык тела соперника.

    Несмотря на отсутствие человеческого лица, робот смог удивить игроков способностью считывать вращение при подачах и отбивать мячи, отскочившие от сетки, чему его специально не обучали.

    В конце 2025 года и начале 2026 года Ace продолжил серию побед, обыграв еще нескольких профессионалов, включая игроков из топ-25 мирового рейтинга. Создатели уверены, что при дальнейших улучшениях робот сможет превзойти даже чемпиона мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пекинский стадион «Ледяная лента» примет масштабный спортивный турнир среди андроидов.

    Робот-гуманоид «Молния» выиграл пекинский полумарафон с результатом 48 минут.

    Антропоморфный робот H1 преодолел беговую дистанцию быстрее мирового рекорда человека.

    Комментарии (0)
    21 апреля 2026, 19:35 • Новости дня
    NASA отключило на зонде Voyager 1 проработавший 49 лет в космосе прибор
    @ NASA/JPL-Caltech

    Tекст: Елизавета Шишкова

    NASA отключило один из научных приборов на межзвёздном зондe Voyager 1, чтобы продлить срок его работы в глубоком космосе.

    Инженеры Лаборатории реактивного движения NASA в Калифорнии передали команду на выключение эксперимента по измерению низкоэнергетических заряженных частиц (Low-energy Charged Particles, LECP) на борту Voyager 1. Почти 49 лет этот прибор регистрировал ионы, электроны и космические лучи, помогая изучать структуру межзвездной среды за пределами гелиосферы. Данные LECP позволили выявить области с различной плотностью частиц и фронты давления в пространстве, куда до сих пор не добирался ни один другой аппарат, сообщает NASA.

    Voyager 1, как и его «близнец» Voyager 2, питается от радионуклидного термоэлектрического генератора, который ежегодно теряет около 4 ватт мощности по мере распада плутония. После почти полувека полета энергетический резерв стал критическим, и команде приходится поэтапно выключать научную аппаратуру и обогреватели, чтобы не допустить замерзания топливных магистралей и сбоев систем. Во время планового маневра ориентации 27 февраля 2026 года инженеры зафиксировали неожиданное падение уровня энергии, что создало риск срабатывания защиты от пониженного напряжения, при которой аппарат автоматически начнет выключать системы уже без команды с Земли. Чтобы не допустить этого и избежать сложной и рискованной процедуры восстановления, специалисты решили заранее отключить LECP.

    По словам менеджера миссии Карима Бадаруддина, отключение научного инструмента не было чьим-то желанием, но стало «лучшим из доступных вариантов» для сохранения миссии. На борту Voyager 1 продолжат работать два ключевых прибора: детектор плазменных волн и магнитометр, которые по-прежнему стабильно передают уникальные данные о межзвездном пространстве. Сам зонд сейчас находится на расстоянии около 25 млрд километров от Земли, и радиосигнал идет до него примерно 23 часа, а процедура полного выключения LECP заняла около трех часов с четвертью. При этом небольшой мотор, вращающий датчик LECP для обзора во всех направлениях, оставлен включенным: он потребляет всего около 0,5 ватта, но сохраняет возможность вновь задействовать прибор, если в будущем удастся «освободить» дополнительную мощность.

    Решение об отключении LECP было принято не спонтанно: этот прибор давно находился в списке приоритетных кандидатов на отключение. Аналогичный прибор на Voyager 2 был выключен в марте 2025 года. Отключение LECP даст Voyager 1 примерно год «передышки» по энергопотреблению, за который команда намерена подготовить более масштабный энергосберегающий маневр с рабочим названием «Большой взрыв» (Big Bang). Он предполагает одновременную замену группы потребителей энергии: часть устройств будет отключена, а их функции, где это возможно, возложены на более экономичные системы, чтобы удержать аппаратуру теплой и продолжить сбор научных данных.

    Первым «Большой взрыв» протестируют на Voyager 2, который находится ближе к Земле и располагает немного большим энергетическим запасом, что делает его более безопасным полигоном. Испытания намечены на май–июнь 2026 года, и в случае успеха аналогичный сценарий могут применить к Voyager 1 не ранее июля. Если эксперимент сэкономит достаточно энергии, у NASA появится шанс в будущем вновь включить LECP на Voyager 1 и продолжить измерения заряженных частиц в межзвездном пространстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США ради экономии средств обсуждает планы отключения спутников миссии Orbiting Carbon Observatory.

    Комментарии (2)
    22 апреля 2026, 14:38 • Видео
    Япония стала надеждой Украины

    Япония отменила многолетнее эмбарго на поставки вооружений другим странам. Теперь Владимир Зеленский надеется, что Токио заменит ему Вашингтон.

    Комментарии (0)
    23 апреля 2026, 12:04 • Новости дня
    «Ангара-1.2» успешно вывела на орбиту космические спутники Минобороны
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Боевой расчет космических войск осуществил успешный старт ракеты-носителя легкого класса «Ангара-1.2» с полезной нагрузкой для российского военного ведомства.

    Запуск состоялся 23 апреля в 11.29 по московскому времени с северного космодрома Плесецк, сообщает Telegram-канал Роскосмоса.

    Ракета-носитель «Ангара-1.2» успешно вывела на заданную орбиту космические аппараты, предназначенные для нужд Министерства обороны России.

    Операция была проведена в штатном режиме силами Воздушно-космических сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Воздушно-космические силы России осуществили запуск ракеты-носителя «Ангара-1.2» с космодрома Плесецк.

    Позже военные спутники успешно вышли на расчетные целевые орбиты.

    Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов назвал выполнение контрактов по производству этих ракет одним из главных направлений работы.

    Комментарии (9)
    21 апреля 2026, 10:49 • Новости дня
    Ученые доказали пользу контролируемого стресса для укрепления психики человека

    Ученые предложили тренировать устойчивость к жизненным трудностям путем намеренного погружения в контролируемые стрессовые ситуации, что поспособствует адаптации нейронных сетей мозга.

    Ученые предполагают, что контролируемое воздействие стресса может тренировать психику подобно тому, как вакцины обучают иммунную систему, пишет New Scientist.

    Исследования показывают, что успешное преодоление умеренных трудностей перестраивает мозг, включая префронтальную кору, гиппокамп и миндалевидное тело, что облегчает реакцию на будущие вызовы.

    «Это не должно быть ошеломляющим. Как только это становится ошеломляющим, это травмирует», – отмечает Джули Вашку из Университета Масарика в Чехии. Она рекомендует посещать незнакомые места или общаться с людьми вне привычного круга, при необходимости заручившись поддержкой.

    Подобный подход активно применяется в военной подготовке, где симуляция сложных ситуаций снижает уровень кортизола у курсантов и риск посттравматического стрессового расстройства у парамедиков. Эксперименты на грызунах и приматах также демонстрируют, что кратковременные контролируемые стрессы в раннем возрасте способствуют формированию более устойчивой психики.

    Помимо поведенческой терапии, существуют методы дыхательной гимнастики и осознанности, а также экспериментальные разработки буквальных вакцин от стресса. Исследования на животных показали, что убитые нагреванием бактерии Mycobacterium vaccae снижают стрессовую реакцию за счет противовоспалительного эффекта, а однократная доза кетамина защищает мышей от негативных последствий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, клинический психолог Елена Куперштейн предупредила о сокращении жизни из-за хронического стресса.

    Зарубежные ученые доказали способность ежедневных «микродействий радости» избавлять от нервного напряжения.

    Психолог Екатерина Тур посоветовала смотреть видео с котиками для снижения уровня тревожности.

    Комментарии (0)
    21 апреля 2026, 14:58 • Новости дня
    Российский прибор для изучения Луны установили на китайский зонд

    Разработанный российскими учеными прибор «Пылевой мониторинг Луны» интегрирован в китайский посадочный модуль «Чанъэ-7», запуск которого намечен на этот год.

    Отечественное оборудование отправится к естественному спутнику Земли летом или осенью, передает ТАСС.

    В Институте космических исследований РАН пояснили, что устройство предназначено для изучения плазменно-пылевой экзосферы.

    «Задача прибора – исследование плазменно-пылевой экзосферы Луны. С его помощью можно изучать динамику пылевой компоненты в приповерхностной экзосфере; регистрировать микрометеориты и вторичные пылевые частицы лунного реголита, которые выбиваются микрометеороидами, и измерять их физические характеристики», – говорится в сообщении разработчиков.

    Устройство способно оценивать взаимодействие лунной плазмы с солнечным ветром и ультрафиолетовым излучением. Попадая на специальные сенсоры, пылевые частицы передают механический импульс, что позволяет вычислять их размер и скорость. Дополнительно установленный зонд Ленгмюра замеряет плотность и температуру окружающей плазмы.

    Соглашение о включении российского прибора в состав миссии «Чанъэ-7» Роскосмос и Китайская национальная космическая администрация подписали в сентябре 2025 года. Документ стал частью договоренностей, достигнутых на встрече Владимира Путина и Си Цзиньпина. В дальнейшем планируется установить аналогичное российское оборудование на китайский аппарат «Чанъэ-8», а также на отечественные станции «Луна-27.1» и «Луна-27.2».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский прибор для изучения лунной пыли поступил в Китай для миссии «Чанъэ-7».

    Посол России в КНР Игорь Моргулов заявил об активной реализации соглашения по международной научной лунной станции.

    Москва и Пекин договорились о совместном создании лунной электростанции.

    Комментарии (7)
    22 апреля 2026, 13:23 • Новости дня
    Ученые обнаружили возможные палубы Ноева ковчега на востоке Турции

    Сканирование горного образования недалеко от Арарата выявило сеть симметричных тоннелей, которые могут оказаться внутренними ярусами легендарного библейского судна, сообщили работающие в Турции исследователи.

    Исследователиполагают, что нашли фрагменты древнего корабля в 29 километрах от Большого Арарата, передает ТАСС.

    Специалисты провели внешнее сканирование местности и обнаружили под скалами симметричные коридоры. По их мнению, ковчег мог сесть там на мель после Всемирного потопа.

    «Судно Ноя было трехпалубным, и обнаруженные структуры могут соответствовать этому описанию», – отмечает Эндрю Джонс из исследовательской группы. Для детального изучения пустот исследователи планируют запустить под землю специального дистанционно управляемого робота.

    Скальное образование в форме крупного судна открыли еще в 1959 году. В 2024 году анализ 88 образцов почвы показал аномально высокое содержание органики и калия. Кроме того, в 300 километрах от моря специалисты выявили окаменелости кораллов и раковины.

    Одна из научных теорий гласит, что около 7 тыс. лет назад воды Средиземного моря затопили Черноморский бассейн. Это масштабное наводнение могло послужить реальной исторической основой для предания о великом потопе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, рабочие в Барселоне нашли под землей судно XV века.

    Российские специалисты впервые использовали подводные дроны для исследований древнего затонувшего поселения на дне Иссык-Куля.

    В Египте археологи обнаружили гробницу сына фараона Усеркафа.

    Комментарии (3)
    21 апреля 2026, 01:56 • Новости дня
    Суд в Москве отправил в СИЗО сотрудников РАН и ИНТЭЛ по делу о взятках

    Tекст: Антон Антонов

    Двое сотрудников Российской академии наук Алексей Молчанов и Сергей Сидоренко, а также первый заместитель директора Института нанотехнологий в электронике, спинтронике и фотонике Николай Каргин были заключены под стражу по решению суда по делу о взятках, сообщили в правоохранительных органах.

    В ходе расследования выяснилось, что консультант управления научно-методического руководства и экспертной деятельности РАН Молчанов и член-корреспондент РАН Сидоренко, работая в РАН, получили две взятки в крупном размере от кандидатов на получение грантов, действуя как лично, так и через посредников.

    Одним из кандидатов выступал Каргин, которому предъявлено обвинение в даче взятки, передает ТАСС.

    Все задержанные свою вину не признали. После предъявления обвинений они отвергли свою причастность к инкриминируемым преступлениям.

    ИНТЭЛ является подразделением Национального исследовательского ядерного университета МИФИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Москве принял решение о заочном аресте бывшего руководителя ВГНКИ Леонида Киша, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, он также объявлен в международный розыск.

    Замоскворецкий суд Москвы на два месяца арестовал двух заместителей руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Москве (ГУ ФССП) Сергея Хренова и Евгению Клименко в рамках уголовного дела о получении взяток в особо крупном размере.

    Комментарии (0)
    21 апреля 2026, 10:16 • Новости дня
    Археологи обнаружили фрагмент «Илиады» Гомера в животе древнеегипетской мумии

    Во время раскопок в египетском городе Эль-Бахнаса ученые обнаружили мумию возрастом свыше 1,5 тыс. лет, в живот которой был помещен античный литературный текст.

    Испанские археологи из Университета Барселоны сделали уникальную находку во время экспедиции в Египет, передает РИА «Новости».

    В древнем захоронении на территории города Эль-Бахнаса, который в античности назывался Оксиринх, исследователи выявили папирус с фрагментом «Илиады» Гомера. Уточняется, что древний свиток был спрятан прямо в животе мумии.

    «Это исключительное открытие: впервые в истории археологии обнаружен греческий литературный текст, который был намеренно включен в процесс мумификации», – подчеркнули в пресс-службе университета.

    Специалисты пояснили, что греческие письмена встречались в подобных местах и раньше. Однако использование светского произведения вместо традиционных ритуальных текстов при бальзамировании зафиксировано впервые.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее археологи нашли в Египте гробницу сына фараона Усеркафа.

    Совместная египетско-итальянская экспедиция выявила уникальные захоронения эллинистического и римского периодов.

    Египетские специалисты обнаружили хорошо сохранившийся военный лагерь времен правления фараона Рамзеса II.

    Комментарии (0)
    20 апреля 2026, 21:44 • Новости дня
    Аудитор НАСА: Задержки со скафандрами могут сорвать высадку на Луну

    Проблемы с разработкой экипировки компанией Axiom Space ставят под угрозу амбициозные планы по возвращению астронавтов на Луну к 2028 году, говорится в отчетах НАСА.

    Отставание от графика создания космических костюмов может серьезно повлиять на сроки реализации лунной программы, передает РИА «Новости» со ссылкой на отчеты генерального аудитора НАСА.

    Задержки со стороны подрядчика оказались критическими.

    «Первоначальные цели НАСА по демонстрации лунных скафандров и скафандров для микрогравитации в 2025 и 2026 годах соответственно были чрезмерно оптимистичными и нереалистичными. Оба типа скафандров отстают от графика как минимум на полтора года, поскольку в настоящее время Axiom планирует готовность к демонстрации скафандров на конец 2027 года», – указано в документе.

    Специалисты ведомства подчеркивают, что при сохранении средних исторических темпов испытаний готовая экипировка появится не раньше 2031 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава НАСА Джаред Айзекман пообещал высадить астронавтов на Луну в 2028 году. До этого американское космическое агентство отказалось от посадки людей на лунную поверхность в рамках миссии Artemis 3.

    Комментарии (2)
    21 апреля 2026, 01:29 • Новости дня
    «Прогресс МС-32» отстыковался от МКС

    Российский космический грузовик «Прогресс МС-32» завершил полугодовую миссию на орбите и отстыковался от МКС, сообщил Роскосмос.

    «Грузовой корабль отстыковался от модуля «Звезда» российского сегмента Международной космической станции», – говорится в сообщении.

    Двигательная установка аппарата включится на торможение в 04.11 мск, что позволит ему сойти с орбиты. После этого корабль войдет в плотные слои атмосферы, где произойдет его разрушение, передает РИА «Новости».

    Несгоревшие элементы конструкции упадут в несудоходном районе южной части Тихого океана, уточнили в Центре управления полетами ЦНИИмаш.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, космический аппарат находился в составе станции с 13 сентября. Он доставил на орбиту более 2,5 тонны различных грузов, включая топливо, воду, продукты питания и научное оборудование. Кроме того, грузовик четыре раза корректировал орбиту МКС. На смену завершившему полет аппарату отправится новый корабль «Прогресс МС-34». Его старт запланирован на 26 апреля, а стыковка со станцией должна состояться 28 апреля.


    Комментарии (0)
    22 апреля 2026, 10:51 • Новости дня
    Странные равнины Титана объяснили необычной погодой

    Идеально гладкие равнины крупнейшего спутника Сатурна сформировались из-за непрерывного оседания мягких частиц из туманной атмосферы, создавших пористый покров толщиной до метра, отмечают ученые.

    Около 65% поверхности гигантского спутника Сатурна состоит из удивительно однородных и плоских равнин, покрытых пористым сухим слоем частиц, передает New Scientist.

    Изучать Титан издалека сложно из-за густой туманной атмосферы, но космический аппарат Cassini позволил рассмотреть его детальнее с помощью радара.

    Исследователи из Корнеллского университета проанализировали радиолокационные данные и выяснили, что поверхность спутника сложнее, чем у большинства каменистых тел Солнечной системы. «Канонические модели, которые мы используем для понимания поверхности Титана, разработанные для Луны и применяемые для Луны, Земли, Венеры, не работают напрямую на Титане», – заявил Александр Хейс.

    Радиолокационным данным лучше соответствует двухслойная модель, где слой мягкого материала низкой плотности покрывает более твердую породу. Этот покров толщиной от нескольких сантиметров до метра, вероятно, состоит из органических молекул, которые падают на поверхность подобно снегу, уплотняясь со временем.

    Поверхность Титана также подвержена воздействию дождей, ветров и эрозии. Миссия НАСА Dragonfly, запуск которой запланирован на 2028 год, а прибытие – на 2034 год, сможет измерить эти слои и помочь понять процесс их формирования, что важно для будущих посадок на этот спутник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новое исследование опровергло существование глобального подземного океана на Титане. Специалисты впервые нашли в атмосфере этого спутника Сатурна сверхактивные молекулы углеводородов.

    Ранее ученые обнаружили на Энцеладе подходящие для зарождения жизни условия.

    Комментарии (0)
    22 апреля 2026, 11:57 • Новости дня
    Индонезия попросила обучать будущих космонавтов на территории России

    Джакарта планирует направить лучших кандидатов в Россию для прохождения космической подготовки, чтобы укрепить научный и технологический потенциал своего государства, заявил глава МИД страны Сугионо.

    Власти азиатской республики обсуждали перспективы двустороннего сотрудничества в Москве еще в апреле, передает РИА «Новости». Главной темой переговоров стало взаимодействие в сфере науки и высоких технологий.

    «Среди прочего обсуждалось сотрудничество в области науки и технологий, а также космоса. Президент (Индонезии Прабово Субианто) также озвучил возможность отправки Индонезией отобранных и лучших кандидатов для участия в российской программе подготовки космонавтов», – сказал Сугионо на пресс-конференции.

    Глава ведомства отметил значимость отправки персонала и специализированного оборудования на орбиту. Подобные шаги являются прямым отражением технологического потенциала. Россия остается ключевым стратегическим партнером Джакарты, а в 2025 году статус двусторонних отношений был повышен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал космос перспективным направлением для двустороннего взаимодействия с Индонезией.

    Перед переговорами на высшем уровне Прабово Субианто провел в Москве встречи с представителями российских ведомств.

    Ранее российский лидер заявил о готовности Москвы принять участие в развитии индонезийской атомной энергетики.

    Комментарии (0)
    22 апреля 2026, 14:06 • Новости дня
    Ученые спрогнозировали новые всплески солнечной активности в конце апреля

    Очередной всплеск геомагнитной активности накроет Землю через неделю после продолжительного спокойного периода, отметили ученые.

    Текущий космический шторм, начавшийся три дня назад, полностью завершился, передает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Специалисты зафиксировали нормализацию температуры, плотности и магнитного поля. При этом скорость солнечного ветра пока остается умеренно повышенной.

    Апрель оказался довольно нестабильным месяцем для метеозависимых людей. Ученые уже зарегистрировали два сильных и один средний геомагнитный всплеск. Между этими событиями наблюдались продолжительные спокойные периоды.

    Следующий выход на полноценную магнитную бурю ожидается 29 и 30 апреля. До наступления этих дат прогнозируется абсолютно зеленая полоса без значительных космических колебаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине апреля вероятность возникновения геомагнитных штормов достигла 90%.

    В начале месяца ученые зафиксировали на Солнце вспышку класса M3.5.

    Комментарии (0)
    21 апреля 2026, 05:23 • Новости дня
    Космический грузовик «Прогресс МС-32» затоплен в Тихом океане

    Космический аппарат «Прогресс МС-32» завершил полугодовую миссию на Международной космической станции и был затоплен в несудоходном районе Тихого океана, сообщил Роскосмос.

    Двигательная установка аппарата включилась на торможение в 04.11 мск. Она выдала необходимый импульс для схода корабля с орбиты.ь Грузовой корабль покинул орбиту, вошел в плотные слои атмосферы и разрушился. Те элементы, которые не сгорели, затонули в Тихом океане, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, космический аппарат находился в составе станции с 13 сентября. В ночь на вторник он отстыковался от МКС.

    Комментарии (0)
    23 апреля 2026, 11:49 • Новости дня
    В Египте нашли гигантскую статую предположительно фараона Рамзеса II

    Египетские археологи раскопали в провинции Эш-Шаркия массивное изваяние длиной более двух метров, предположительно изображающее легендарного фараона Рамзеса II.

    Специалисты министерства туризма и древностей сообщили о важном открытии, передает РИА «Новости».

    «В ходе работ египетской археологической миссии высшего совета по делам древностей на объекте Телль-Фарун в районе Эль-Хусейния в провинции Эш-Шаркия была обнаружена большая статуя, у которой отсутствует нижняя часть, включая ноги и основу. Вероятно, на ней изображен фараон Рамзес II», – говорится в заявлении.

    Масса древнего артефакта составляет от 5 до 6 тонн, а длина достигает 2,2 метра. Исследователи выяснили, что монумент еще в античные времена перевезли из Пер-Рамзеса в Телль-Фарун для повторной установки в религиозном комплексе. Сейчас эксперты начали подготовку к масштабной реставрации.

    Рамзес II считается одним из величайших правителей Древнего Египта. Он находился у власти более 60 лет в XIII веке до нашей эры. За это время государство добилось серьезных военных успехов и значительно расширило свои территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, египтолог Виктор Солкин предрек скорое обнаружение огромного храма эпохи Рамзеса II в провинции Сохаг.

    Ранее в провинции Эль-Бухейра археологи нашли бронзовый меч этого фараона с именной табличкой.

    В центральной части страны исследователи раскопали руины жилых домов византийских монахов.

    Комментарии (0)
    Главное
    Эксперт объяснил наращивание сил ВСУ на белорусской границе
    Названа стоимость первого линкора класса Trump
    Зеленский призвал США не отвлекаться от Украины из-за Ирана
    Отставку начальника ВМС США объяснили разногласиями с главой Пентагона
    ВЦИОМ: Роль главы семьи исчезла для большинства россиян
    Дуров выложил первый ИИ-шансон под псевдонимом «Дурикович»
    Еврокомиссия лишила Венецианскую биеннале гранта за приглашение России

    «Черный лебедь» прилетел на рынок алюминия

    Конфликт на Ближнем Востоке затронул не только нефтяной и газовый рынки. На рынке цветных металлов наблюдается самый масштабный шок предложения с 2000-х годов. Почему заводы в Персидском заливе остановились, и кто оказался в уязвимом положении из-за дефицита алюминия, без которого не полетит ни один самолет и не поедет ни один автомобиль? Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский грозит Европе превратить Украину в Грузию

    Владимир Зеленский потребовал от Брюсселя назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз. По его словам, страна готова присоединиться к ЕС уже в 2027 году, а в противном случае Европа рискует «потерять Украину», как это якобы произошло с Грузией. У стран действительно много общего – вооруженный конфликт, потеря части территорий, разрыв отношений с Россией. Однако сейчас Тбилиси настроен по отношению к Москве вполне конструктивно. Пойдет ли этим путем Украина? Подробности

    Перейти в раздел

    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Заводы по производству дронов для украинской армии и комплектующих для БПЛА расположены практически по всей Европе. Точные адреса этих производств опубликовало российское Минобороны. В российском военном ведомстве такую индустриализацию расценили как превращение отдельных стран континента в стратегический тыл Украины. Как пресечь поставки БПЛА из Европы ВСУ? Подробности

    Перейти в раздел

    Израиль теряет последних союзников в Европе

    Смена власти в Венгрии окажет влияние на еще одну весьма далекую от Европы страну - Израиль. Как уходящий венгерский премьер Виктор Орбан помогал Тель-Авиву, почему многие европейские страны недовольны еврейским государством - и какие последствия грозят Израилю из-за конфликта с ЕС? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации