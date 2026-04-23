В России представили проект космической обсерватории на базе кубсатов

РАН и «Геоскан» представили проект распределенной обсерватории на кубсатах
ГК «Геоскан» и Институт космических исследований РАН разработали концепцию распределенной солнечной обсерватории, которая обеспечит открытый доступ к данным космической погоды.
Проект первой распределенной космической солнечной обсерватории на базе малых спутников представили на конференции «Технологии Геоскана», передает ТАСС.
Группировка аппаратов типа «кубсат» будет размещена на низких околоземных орбитах и в точках Лагранжа для непрерывного мониторинга активности Солнца.
«В мире есть ряд научных солнечных обсерваторий на базе сложных, многотонных спутников, однако доступ к работе с ними ограничен в силу различных причин. Мы же предлагаем создать дешевый инструмент с открытым допуском к наблюдательному времени, получаемым данным и аналитике. Благодаря этому ученые, студенты и школьники смогут легко изучать космические явления и ставить собственные эксперименты», – рассказал заведующий совместной лабораторией ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН Сергей Кузин.
Первым аппаратом системы станет кубсат на платформе «Геоскан 16U», оснащенный зеркальным телескопом, работающим в вакуумном ультрафиолетовом диапазоне. Обсерваторию планируется развивать за счет добавления новых инструментов и модернизации существующих.
Руководитель отдела проектов малых космических аппаратов ГК «Геоскан» Александр Хохлов отметил, что кубсаты доказали свою эффективность как недорогие и простые в сборке научные спутники. Это позволяет быстро тестировать технологии на орбите и планировать сложные миссии, ранее недоступные частным компаниям в России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ученые приступили к созданию малых спутников для наблюдения за вспышками на Солнце.
Аппарат на базе платформы «Геоскан 16U» получил первые мультиспектральные снимки Земли.